《日入而息》按證公司傳擬發行全球最大規模數碼債券，領展逾15億出售新加坡零售物業

香港按揭證券公司擬發行數碼債券，規模高達120億港元，有望成全球最大

領展(00823)逾15億出售新加坡零售物業，料今年第二季完成交易

德勤料本港今年有160隻新股上市集資最少三千億，續位列全球三甲

阿里巴巴據報重組AI組織架構，CEO吳泳銘任技術委員會組長；淘寶天貓調整發貨規範，商家自認缺貨賠付比例由15%降至10%；淘寶直播定下今年目標：新品成交增幅要達100%

杭州六小龍首IPO落地本港，群核科技獲摩通建銀國際保薦，與DeepSeek宇樹齊名備受關注

萬科(02202)據報提議對本月到期境內中票先行兌付四成本金並展期

周大福創建(00659)夥聯盛新能源在歐洲發展儲能電站項目

本港3月PMI跌至49.3，七個月來首陷收縮，受中東戰火衝擊

東亞料黃金全年目標可望達每盎司5600美元，料第二季油價將在每桶90美元附近上落；下調今年恒指目標至29000點，悲觀情景下或回調至23000點；若美伊戰爭短期內平息將為美聯儲第四季減息創造空間，下調今年標普500指數目標

快手堅決打擊「開盒」，今年已處置逾5萬條內容、超6000個帳號；標普指快手(01024)現金流或因激烈競爭而減少，料AI投入令收入增長放緩

中阿巴於新疆非正式會晤，同意探討以全面方案解決阿巴關係問題；越南國家主席蘇林據報擬下周訪華，與習近平會面；西班牙首相桑切斯4月11-15日訪華，將與習近平、李強會面；中國外交部表示王毅4月9-10日應邀訪問朝鮮

國務院國資委新設境外國資工作局，下設風險防範處等4個機構

中國據報向地方煉油企業增發原油進口配額，以維持成品油產量；發改委再調控成品油價漲幅，今起汽柴油每噸上調420元、400元

全國社保基金理事會副理事長王文靈涉嚴重違紀違法受查；中化集團原副總經理馮志斌被公訴，涉受賄造成國有公司嚴重損失