《日入而息》按證公司傳擬發行全球最大規模數碼債券，領展逾15億出售新加坡零售物業

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|德勤料本港今年有160隻新股上市集資最少三千億，續位列全球三甲
|阿里巴巴據報重組AI組織架構，CEO吳泳銘任技術委員會組長；淘寶天貓調整發貨規範，商家自認缺貨賠付比例由15%降至10%；淘寶直播定下今年目標：新品成交增幅要達100%
|杭州六小龍首IPO落地本港，群核科技獲摩通建銀國際保薦，與DeepSeek宇樹齊名備受關注
|萬科(02202)據報提議對本月到期境內中票先行兌付四成本金並展期
|周大福創建(00659)夥聯盛新能源在歐洲發展儲能電站項目
|本港3月PMI跌至49.3，七個月來首陷收縮，受中東戰火衝擊
|東亞料黃金全年目標可望達每盎司5600美元，料第二季油價將在每桶90美元附近上落；下調今年恒指目標至29000點，悲觀情景下或回調至23000點；若美伊戰爭短期內平息將為美聯儲第四季減息創造空間，下調今年標普500指數目標
|快手堅決打擊「開盒」，今年已處置逾5萬條內容、超6000個帳號；標普指快手(01024)現金流或因激烈競爭而減少，料AI投入令收入增長放緩
|中阿巴於新疆非正式會晤，同意探討以全面方案解決阿巴關係問題；越南國家主席蘇林據報擬下周訪華，與習近平會面；西班牙首相桑切斯4月11-15日訪華，將與習近平、李強會面；中國外交部表示王毅4月9-10日應邀訪問朝鮮
|國務院國資委新設境外國資工作局，下設風險防範處等4個機構
|中國據報向地方煉油企業增發原油進口配額，以維持成品油產量；發改委再調控成品油價漲幅，今起汽柴油每噸上調420元、400元
|全國社保基金理事會副理事長王文靈涉嚴重違紀違法受查；中化集團原副總經理馮志斌被公訴，涉受賄造成國有公司嚴重損失
|伊朗公布透過巴基斯坦提交給美國的十點談判核心內容；伊朗駐華大使回應收取霍爾木茲海峽通行費，將參照其他水道相關標準
|215億北水流出兩萬六添阻力，恒指收升776點報25893，科技股表現搶鏡
|滬綜指收漲2.7%逼4000點，兩市成交放量8201億
|歐元最新報1.1679/81，日圓最新報158.48/49
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|「新希望乳業」遞在港上市申請，去年多賺逾37%
|寶濟藥業(02659)注射用人玻璃酸酶獲國家藥監局批准上市
|中國碳中和(01372)夥陝西理穀新能源簽戰略合作，涉綠氫生產等業務
|小馬智行(02026)在新加坡開啟Robotaxi載客運營
|京西國際(02339)開市前停牌，待公布原因
|榮尊國際控股(01780)開市前停牌，待公布原因
|兆威機電(02692)與特斯拉合作傳聞不便回覆
|易居企業(02048)67%持有人同意境外債重組協議
|TVB(00511)指強制藝人交出社交帳號報導不準確，樂易玲澄清僅工作層面交流
|萬科(02202)據報提議對本月到期境內中票先行兌付四成本金並展期
|智譜(02513)發布新一代旗艦模型GLM-5.1，同時提價10%
|美團(03690)李樹斌稱當AI生成內容愈來愈多，大眾點評「真人真評價」就更有價值
|小米(01810)將升級推出6款新國標充電寶，首款已以199元開售
|快手堅決打擊「開盒」，今年已處置逾5萬條內容、超6000個帳號；標普指快手(01024)現金流或因激烈競爭而減少，料AI投入令收入增長放緩
|騰訊(00700)上線瀏覽器「龍蝦」QBotClaw，支持微信直連；今斥10億元回購197.9萬股
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|優必選(09880)旗下智慧物流公司與日本本田貿易簽署戰略合作協議，共同探索人形機器人應用可能性
|渣打集團(02888)近四分一企業擬增加人民幣融資，每年料可節省2%成本
|上金所吸收香港上海滙豐銀行(00005)等三家機構入會，同意兩家公司退會；恒生銀行與香港科技園啟動「Living Lab」計劃第二階段，深化人工智能應用
|大新MyAuto車主信用卡易通行繳交隧道費高達10%回贈
|星展香港擔任獨家工總東盟銀行夥伴，拓東盟機遇
|恒隆地產(00012)「66成就無限」周年慶典開啟第二階段，將於內地十個項目推出一系列活動
|信置(00083)合作發展康城海瑅灣I加推127伙，本周日再賣261伙
|宏安地產(01243)101 KINGS ROAD復活節沽3伙，套現4131萬元；全年合約銷售總額約28.41億元，按年跌15%
|中國新城鎮(01278)3月底固定收益類項目投資組合總額38.23億人幣，平均年化稅前投資回報率7.1%
|康寧醫院(02120)首季住院床日數按年升0.8%，平均每床日總開支跌2.3%
|和嘉控股(00704)獲聯交所復牌指引，續停牌
|金界控股(03918)首三個月博彩總收入按年增逾2%
|金地商置(00535)3月合約銷售總額按年跌逾57%
|中國利郎(01234)第一季度「LILANZ」產品零售金額按年錄低雙位數增長
|紫金黃金國際(02259)重新分配及更改所得款項用途
|百奧家庭互動(02100)董事會主席戴堅增持7萬股
|越秀交通基建(01052)1月廣州北二環高速路費收入按年增8.2%
|保利置業集團(00119)3月合同銷售額按年跌13%
|維立志博(09887)維利信療膽道癌II期研究順利進入擴展階段
|寶龍地產(01238)3月合約銷售額按年跌6.8%
|亞倫國際(00684)公眾持股量低於上市規則規定
|太古A(00019)歐高敦將出任英國太古集團董事，調任為非常務董事
|周大福創建(00659)夥聯盛新能源在歐洲發展儲能電站項目
|理想汽車(02015)據報參投機械人初創斜躍智能，由前理想高管創立
|中康科技(02361)公眾持股量約為16.45%，仍低於上市規則
|寧德時代(03750)旗下新能安公司確定與張雪機車合作電動摩托車
|領悅服務集團(02165)匯宸景樾與興晟華商及成都瑞浩置業訂立注資協議
|中國財險(02328)降彩石辭任公司執行董事及副總裁職務
|九源基因(02566)公眾持股量約為22.22%，仍低於上市規則，冀第二季恢復公眾持股量
|東陽光藥(06887)富馬酸伏諾拉生氯化鈉注射液藥品上市許可申請獲受理
|瑞威資管(01835)法院駁回原告嵊泗彭博、浙江安瀾的訴訟請求
|遠大醫藥(00512)與香港大學及其全資子公司港大科橋達成戰略合作
|習近平稱深入實施服務業擴能提質行動，突出需求牽引、科技賦能
|中阿巴於新疆非正式會晤，同意探討以全面方案解決阿巴關係問題；越南國家主席蘇林據報擬下周訪華，與習近平會面；西班牙首相桑切斯4月11-15日訪華，將與習近平、李強會面；中國外交部表示王毅4月9-10日應邀訪問朝鮮
|北京指「十五五」時期實施100項重大工程，總投資超4萬億元
|深圳前海合作區探索與港交所建立低空經濟企業上市快速通道
|廣電總局整治「AI魔改」三個月，清理逾5萬條違規視頻
|海南擬推動F1方程式賽車項目引進落地
|國務院國資委新設境外國資工作局，下設風險防範處等4個機構
|中國據報向地方煉油企業增發原油進口配額，以維持成品油產量；發改委再調控成品油價漲幅，今起汽柴油每噸上調420元、400元
|新版人身險負面清單發布，105條紅線劃定行業邊界
|內地清明假期日均出入境226萬人次，同比增9.1%
|人行逆回購操作再降至5億利率平，持平到期量
|全國社保基金理事會副理事長王文靈涉嚴重違紀違法受查；中化集團原副總經理馮志斌被公訴，涉受賄造成國有公司嚴重損失
|國機精工及多名高管收證監局警示函，涉募集資金管理違規
|字節跳動兩個月擲近61拿下北京海淀兩宗地塊；字節跳動旗下公司豪擲33億購入北京一幅科研用地
|DeepSeek網頁版升級，上線「專家模式」，擅長處理長程、複雜問題
|地瓜機器人再獲1.5億美元投資，B輪累計融資額達2.7億美元
|強腦科技發布BrainCo Revo 3智能靈巧手，具備21個主動自由度
|馬航將於7月開通深圳及長沙航線，大中華區航點將增至9個
|三星電子中國業務傳將重組，重心轉向存儲等半導體
|通用磨坊旗下寵物糧品牌藍摯5月底停止中國市場業務運營
|四家集採相關藥企被列入違規名單，涉藥品存嚴重缺陷、無法按協議足量供應等
|三安光電副董事長兼總經理林科闖被留置、立案調查
|台股收升4.6%報34761點，台積電收漲近5%
|AI短片「雪山救狐狸」紅到台灣，國台辦表示樂見善用新技術互動
|伊朗公布透過巴基斯坦提交給美國的十點談判核心內容；伊朗駐華大使回應收取霍爾木茲海峽通行費，將參照其他水道相關標準
|美國能源資訊署表示美國2026年和2027年的電力消耗將再創新高
|亞洲地區航空公司CEO表示縱霍爾木茲海峽重開，航油價格需數月回穩
|馬達加斯加因能源供應危機宣布進入緊急狀態
|美國法學院排名出爐，耶魯大學36年來首失榜首，史丹福獨佔第一名
|歐洲天然氣期貨一度跌20%，受美伊停火協議影響
|印度央行維持利率5.25厘不變，符預期
|新西蘭央行基準利率維持在2.25厘，符預期
|日本實質薪酬增1.9%，創2021年以來最大漲幅
|特朗普言論不可預測，美股交易頻密度飆至紀錄高位
|中信里昂指美伊停火協議或無法為海灣出口國提供足夠信心
|金價上升逾3%，特朗普與伊朗先前同意停火兩周
|美伊局勢緩和，亞洲科技股大漲，SK海力士飆15%
|Uber運用AWS自研晶片支援每日數百萬次行程與AI模型訓練
|微盟發布零售業首款AI Skill，接入「龍蝦」生態
|TikTok擬投資10億歐元在芬蘭建立第二個數據中心
|入境事務處處長郭俊峯將獲延任至2027年6月30日；郭俊峯據報留任入境處處長，任期擬看齊本屆政府，最快今日公布
|創科及工業局蔡傑銘稱最快第二季推河套香港園區土地招標，或沿用雙信封制
|智安投指地緣政治震盪下，投資者最危險的決定是衝動「FOMO」決策
|東亞料黃金全年目標可望達每盎司5600美元，料第二季油價將在每桶90美元附近上落；下調今年恒指目標至29000點，悲觀情景下或回調至23000點；若美伊戰爭短期內平息將為美聯儲第四季減息創造空間，下調今年標普500指數目標
|安本投資指地緣政治風險溢價消退料利好北亞地區反彈，油價或續維持溢價；未來兩周出現最壞情況風險仍較大，對油價構成一定支撐
|油價飆升營運受壓，ABC旅運以職員缺勤為由縮減邨巴班次
|油價飆升重創校巴業界，營運商擬加價5%至8%，議員籲政府設緊急補貼
|景順趙耀庭稱美伊能否達成完整協議仍充滿變數，對後市保持審慎樂觀
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|積金局指股票基金自強積金實施以來平均年率化淨回報4.8%，跑贏通脹
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|柏傲莊III下周一起招標發售98伙三及四房大宅，最快明天更新價單
|中原十大屋苑周末錄11宗成交，按周減少38.9%
|利嘉閣指3月全港共416宗工商舖物業買賣登記，兩連升創8個
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|上環299 QRC全幢商廈6.11億元易手，呎價約6471元
|「化妝車」掩飾傾倒建築廢物，環保署外判商前員工等三人認串謀詐騙
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