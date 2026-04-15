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15/04/2026 16:46

即月期指最後交易價25980升64點，成交68216張

　　即月期指最後交易價25980，升64點，高水33點，成交68216張。即月國指期貨最後交易價8723，升42點，高水5點，成交84032張。另外，即月科指期貨最後交易價4925，升67點，高水13點，成交123555張。
《經濟通通訊社15日專訊》

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