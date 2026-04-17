《日入而息》傳怡和擬收購百佳、與惠康合併，港交所擬明年第四季實施「T+1」

據報怡和集團擬收購長和(00001)旗下百佳超市，與惠康超市合併；怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期；傳百佳和惠康合併，競委會稱密切留意後續發展，長和及DFI零售不作評論

港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期；團結香港基金歡迎港交所計劃於明年將股票現貨市場結算周期縮短至「T+1」

美團(03690)、淘寶閃購、京東(09618)等7家電商涉「幽靈外賣」，共被罰沒近36億元

杭州六小龍」群核科技(00068)首掛高開1.72倍每手賺6540元，超購近1600倍；朱皓稱續以香港為起點，拓展國際化業務；收升1.44倍每手賺5490元，惟較開市價低約一成

華僑銀行據報為滙豐印尼零售業務的首選買家，估值逾3.5億美元

國泰航空(00293)3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班

遠景動力據報最快今年在港上市，集資最多156億元

發改委正牽頭編制交通運輸體系發展「十五五」規劃；「十五五」加快推進109項重大工程項目實施；加快有序投放8000億元新型政策性金融工具資金；加緊編制一批國家級專項規劃，預計上半年陸續出台；提前儲備一批綜合性政策措施，著力擴大內需；全力增加非化石能源電力生產和消費規模；今年重點在「人工智能+」基礎設施等領域擴大投資；鼓勵更多地方探索中小學「春秋假」，做好與家長休假銜接