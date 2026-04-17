17/04/2026 19:30
《日入而息》傳怡和擬收購百佳、與惠康合併，港交所擬明年第四季實施「T+1」
|據報怡和集團擬收購長和(00001)旗下百佳超市，與惠康超市合併；怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期；傳百佳和惠康合併，競委會稱密切留意後續發展，長和及DFI零售不作評論
|港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期；團結香港基金歡迎港交所計劃於明年將股票現貨市場結算周期縮短至「T+1」
|美團(03690)、淘寶閃購、京東(09618)等7家電商涉「幽靈外賣」，共被罰沒近36億元
|杭州六小龍」群核科技(00068)首掛高開1.72倍每手賺6540元，超購近1600倍；朱皓稱續以香港為起點，拓展國際化業務；收升1.44倍每手賺5490元，惟較開市價低約一成
|華僑銀行據報為滙豐印尼零售業務的首選買家，估值逾3.5億美元
|國泰航空(00293)3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班
|遠景動力據報最快今年在港上市，集資最多156億元
|發改委正牽頭編制交通運輸體系發展「十五五」規劃；「十五五」加快推進109項重大工程項目實施；加快有序投放8000億元新型政策性金融工具資金；加緊編制一批國家級專項規劃，預計上半年陸續出台；提前儲備一批綜合性政策措施，著力擴大內需；全力增加非化石能源電力生產和消費規模；今年重點在「人工智能+」基礎設施等領域擴大投資；鼓勵更多地方探索中小學「春秋假」，做好與家長休假銜接
|伊拉克開始從敘利亞港口向歐盟市場運送石油；巴基斯坦油輪穿越霍爾木茲海峽，成美方封鎖後首艘運出原油的巨輪；中國向伊朗提供58噸藥品物資援助，伊方誠摯感謝；特朗普稱周末仍可能舉行美伊和談，達成協議或親赴伊斯蘭堡
|恒指吐233點收報26160百天線幸保不失，全周升266點連漲三周
《深滬股市》
|滬綜指收跌0.1%五連升斷纜，本周仍漲1.64%
《美元匯價》
|歐元最新報1.1791/93，日圓最新報159.07/08
《公司資訊》
|遠景動力據報最快今年在港上市，集資最多156億元
|杭州六小龍」群核科技(00068)首掛高開1.72倍每手賺6540元，超購近1600倍；首掛，朱皓稱續以香港為起點，拓展國際化業務；收升1.44倍每手賺5490元，惟較開市價低約一成
|長光辰芯(01729)首掛高開近81%每手賺3212元，IPO超購逾千倍；收高近76%每手帳面賺3012元，盤中曾升逾倍
|據報怡和集團擬收購長和(00001)旗下百佳超市，與惠康超市合併；怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期
|美團(03690)、淘寶閃購、京東(09618)等7家電商涉「幽靈外賣」，共被罰沒近36億元
|中國建築興業(00830)首季經營溢利1.46億元按年大跌66%
|齊屹科技(01739)斥4000萬人民幣購保本型理財產品
|烯石電車新材料(06128)終止美國預託股份在OTC專家市場交易，7月14日生效
|匯舸環保(02613)完成斥2.2億元收購船舶
|雷軍稱小米汽車未來幾年不會做10萬元內車型，智能化要做好成本會更高
|香港快運推長者2折搭飛機，涵蓋12個航點
|華僑銀行據報為滙豐印尼零售業務的首選買家，估值逾3.5億美元
|星展香港第三季於尖沙咀開設首間旗艦級星展豐盛理財中心
|ZA Bank碌卡送股票回贈方式呈現年輕化趨勢，首季刷卡金額按年升逾50%
|宏利進一步調低29隻強積金成份基金管理費，減幅最高達12%
|中華電力(00001)與理大研發「發電機檢測機械人」，產學研協作推動創新檢測方案
|萬科(02202)債券展期方案快表決，持有人尋求提升償付保障
|優家健康、華測檢測及訊飛醫療(02506)啟動進駐香港科學園，探討AI及長壽健康管理合作機會
|OSL集團(00863)旗下OSLHK同步上線黃金及白銀RWA代幣
|富力地產(02777)3月總銷售收入按年升21%，首季升5%
|珠江船務(00560)常務副總經理辭任
|興業合金(00505)重續股份獎勵計劃
|百奧家庭互動(02100)董事會主席增持37.6萬股
|軒竹生物-B(02575)聯交所批准約3.57億股H股上市及買賣
|越秀交通基建(01052)訂立一份融資協議，金額5000萬人民幣
|國泰航空(00293)3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班
|賽力斯(09927)入股寶馬奔馳超充合資公司，問界車主享專屬充電權益
|泉峰控股(02285)受託人本月16日至17日購70萬股，總代價約1223萬元
|新世界(00017)潤地元朗南二期項目申放寬建築物高度限制，擬建1035伙
《中國要聞》
|王文濤見意大利副總理，冀意方推動中歐經貿關係健康穩定發展
|中越聯合聲明表示積極推進智能製造、人工智能、半導體等領域合作
|發改委正牽頭編制交通運輸體系發展「十五五」規劃；「十五五」加快推進109項重大工程項目實施；加快有序投放8000億元新型政策性金融工具資金；加緊編制一批國家級專項規劃，預計上半年陸續出台；提前儲備一批綜合性政策措施，著力擴大內需；全力增加非化石能源電力生產和消費規模；今年重點在「人工智能+」基礎設施等領域擴大投資；鼓勵更多地方探索中小學「春秋假」，做好與家長休假銜接；
|廣東首季進出口破2.5萬億增逾19%，創季度歷史新高
|回應無人機飛行活動審批難，發改委：研究推廣部分地方「掃碼飛」
|中央財政繼續支持城市更新，東中西部單城最高補助12億元
|市監總局整治珠寶玉石、金飾等市場假證書、假產品等問題
|今年以來券商發債規模達6525.4億元，同比增超90%
|內地首季金融業GDP增6.5%，房地產業跌0.1%
|人行逆回購操作連續三日為5億利率平，全周收水5億；潘功勝出席G20財長和央行行長會議，籲堅定支持多邊主義；人行廣東分行新設500億元再貸款額度，支持科創、服務消費等五大領域發展
|國家中醫藥管理局原局長于文明涉受賄被提起公訴
|中國牽頭制定具身智能領域全球首項國際標準《人形機器人數據集》
|愛奇藝CEO龔宇稱AI將在5年內讓院線電影成本明顯降低
|AI出行助理「龍蝦出行」全球首發，已完成近億元天使輪融資
|抖音否認前DeepSeek研究員以年薪近億元加入字節
|擎天租宣布SHAREBOT出海，首批業務落地德法美泰及阿聯酋等13國
|智元機器人目標2027年實現100億營收，2030年突破千億
|長江存儲首季收入據報超200億元同比翻倍，正加速擴產
|高德機器狗首度現身街頭，過馬路會等紅綠燈，自己去取奶茶
|奧迪將與上汽共同開發新一代車型，其中4款中國上市
|日媒稱本田將關閉與廣汽、東風合資兩家中國車廠
|瑞幸擬4月底推出瓶裝咖啡，知情人士指首批3款包括生椰拿鐵，定價最高7元
|領益智造北京超級工廠首批人形機器人正式下線交付
|中證監打擊編排股市「小作文」等惡性違法，去年處罰65家上市公司；去年查辦19宗操縱市場獲利超億元案、97宗財務造假案
|「杰克船長」編造傳播假信息擾亂證券市場，被罰80萬元及禁入證券市場3年
|稅務總局等八部門加力嚴打發票違法、出口騙稅等涉稅犯罪
《寶島快訊》
|台股收跌0.88%，報36804.34點
《大國博弈》
|駐日使館接連遭恐怖威脅，中國外交部促日方反思糾錯、徹查整改；中國使館籲在日國民注意人身安全，遇右翼、撞人族等滋擾保持冷靜
|美國仍禁委內瑞拉與中企交易，北京指中國在委合法權益必須得到保障
《國際要聞》
|伊拉克開始從敘利亞港口向歐盟市場運送石油；巴基斯坦油輪穿越霍爾木茲海峽，成美方封鎖後首艘運出原油的巨輪；中國向伊朗提供58噸藥品物資援助，伊方誠摯感謝；特朗普稱周末仍可能舉行美伊和談，達成協議或親赴伊斯蘭堡
|IEA指全球面對歷來最大能源危機，歐洲航空燃油僅夠維持六周
|美國計劃在菲律賓建立大型工業中心，加強供應鏈安全
《外圍經濟》
|中東戰火打壓日銀加息空間，植田和男發滯脹警告
|美國前財長保爾森稱需為美債需求崩潰備好應急計劃
|調查顯示經濟學家預期歐洲央行6月將加息
|高盛兩名亞洲資深銀行家據悉將離職，凸顯行業挑戰
|助力推出初代iPod和Apple Watch的蘋果營銷高層離職
《其他消息》
|啟德體育園體育活動量受質疑，羅淑佩稱正洽談足總長期進駐，打造「香港足球盛會」品牌
|澳門首季貴賓博彩收入按年增逾35%
|伍楊玉如稱面對經濟與市場不穩，香港仍展現韌性持續吸引企業集資及拓展國際
|證券及期貨專業總會同意降低不同投票權財務資格測試門檻
|運輸署指網上續領車牌比例升至28%，將引入AI優化申請流程
|鄧炳強稱反修例青年「特別項目」低調推行兩年成效顯著，惟公開細節恐招騷擾；明年初警隊啟用第四代指揮及控制系統，消防電話線可增至逾百條
|金融學院報告指74%受訪機構料未來三年全球轉型金融市場將保持穩定或有所增長；能源價格波動為周期性，氣候變化對經濟長遠影響客觀存在
|港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期；團結香港基金歡迎港交所計劃於明年將股票現貨市場結算周期縮短至「T+1」
|中免國際組織香港商會代表赴瓊考察並簽訂戰略合作協議
|奧雅納指東涌市地段第54號用地估值約10至17億，料可吸引8至10個財團入標
|黎永滔名下南區大潭道屋地劈價1.2億至3.6億元放售
|債券通3月北向通成交逾1.2萬億元，規模創歷史新高
|日本城母企主席沽「貝沙灣」兩伙，持貨19年賺逾4000萬元
|中原CCL按周微跌0.01%，第二季目標156點水平
|美聯測量指東涌住宅地料受大型發展商垂青，估值約9.6億元
|華富邨重建1b期清拆安排如期推展，房委會公布三座樓宇遷置方案
【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票
上一篇新聞︰17/04/2026 19:33 《再戰明天》德國公布生產者物價指數
下一篇新聞︰17/04/2026 17:27 《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家講話，美聯儲理事發表演講