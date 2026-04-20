《日入而息》港交所收緊上市規則杜絕「審計師購物」漏洞，領展目前並無計劃大規模或全數出售香港資產

陳茂波歡迎全球Web3企業家來港發展，強調風險管理與創新並重；引進辦第六批重點企業簽署儀式今舉行，陳茂波稱近九成企業已經或即將在香港設立研發中心

劉鑾鴻擬全購利福國際3.5億美元未償還債券

第二艘國產大郵輪「愛達．花城號」下月賣票，首航季推香港過夜航次

新皇崗口岸主體結構基本完工，鄧炳強稱港深無人「歎慢板」冀盡快開通

金發局指國際持份者對深化與香港及更廣泛亞洲市場連繫的興趣正不斷提升；目前香港已經引進不少企業，當中較多為科技或生物醫學領域

「產學研1+計劃」第三批24項目獲資助，涉政府承擔額逾10億元

中原十大屋苑周末錄10宗成交，按周增2宗或25%

市建局啟德煥然壹居基座六千呎巨舖1.1億易手

宏福苑火災逾四個月居民首日上樓，卓永興稱78戶登記，視乎情況可多次上落；大埔宏福苑居民今日起分批返家執拾，政府應急隊及關愛隊到場支援；宏新閣住戶下午2時半起返回單位執拾

歐洲三國HiPP嬰兒食品疑遭投毒勒索，喜寶：香港無售涉事產品，全線安全不受影響

渠務署開發綜合數碼訊息平台，匯聚渠務設施及多個政府部門資訊系統

醫管局表示本月24日起推行電子病假及產假證明書

港交所劉碧茵稱擬優先延長衍生產品交易時間，目標是覆蓋美股收市時段

證監會公布新監管框架，容許代幣化證監會認可投資產品在二級市場買賣

引進辦任景信稱第六批重點企業共124家，料將引入730億元投資，創造2.5萬個職位