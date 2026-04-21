【夜期時段】即月期指最新報26486點，跌6點，低水1點

即月期指在夜期時段開市報26487點，跌5點，平水，最新報26486點，跌6點，低水1點，合約成交129張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8940點，跌4點，低水4點，最新報8939點，跌5點，低水5點，合約成交143張。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/04/2026 17:20
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