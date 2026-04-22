《日入而息》港鐵成功為逾188億港元企業綠色債券定價；滙控下月5日審議首季業績及股息決定

|港鐵(00066)成功為逾188億港元企業綠色債券定價，票息介乎2.88%至4%
|滙控(00005)下月5日審議首季業績及股息決定
|加密巨鯨李林率20人交易團隊進軍亞洲富豪市場，團隊轉入新火集團(01611)助拓私銀業務
|周大福(01929)第四財季零售值跌1.5%，港澳同店銷售升40%
|茶顏悅色深圳雙店開業掀排隊熱潮，黃牛炒至88元一杯
|金管局與銀行公會成立「北部都會區金融諮詢工作小組」
|四條主要隧道今年重鋪路面，路政署引入新物料抗變形抗老化
|快手(01024)電商指5月上旬啟動618大促，全年將投入千億級別流量扶持
|資產服務信託管理暫行辦法據報正徵意見，擬禁委託人或第三方下達投資指令
|觀望美伊重啟談判，恒指收跌324點報26163百天線築防，寧王大成交跌半成
|滬綜指收升0.52%突破4100點，逾一個月高
|歐元最新報1.1747/48，日圓最新報159.35/36
|華勤技術暗盤報84.2元，高招股價逾8%
|康寧傑瑞(09966)在美展示夥石藥(01093)附屬開發注射劑III期臨床研究顯著性結果
|加密巨鯨李林率20人交易團隊進軍亞洲富豪市場，團隊轉入新火集團(01611)助拓私銀業務
|中海油服(02883)首季純利跌3.6%至8.6億人幣
|京東(09618)17.57億元競得北京亦莊一商業金融服務用地
|醫渡科技(02158)中標海南省衛健委的海南智慧健康島建設工程項目，總金額1476萬人民幣
|快手(01024)電商指5月上旬啟動618大促，全年將投入千億級別流量扶持
|平安數字銀行推新客戶限時8%年利率一個月港元定存優惠
|中播數據(00471)中途停牌，停牌前報0.26元跌逾71%創新低
|博泰車聯(02889)與北京地平線機器人簽署戰略合作協議
|李寧(02331)銷售點於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長
|港鐵(00066)成功為逾188億港元企業綠色債券定價，票息介乎2.88%至4%
|滙控(00005)下月5日審議首季業績及股息決定；促成港鐵公司成功為港元企業綠色債券定價
|百勝中國(09987)回應內地肯德基對額外蘸醬收費少量額外需求可酌情免費
|百度(09888)聯盟啟動「星雲計劃」開放獵戶座AI引擎，小米(01810)、榮耀等已加入
|阿里巴巴(09988)發布千問AI數字人形象「千問小酒窩」，將接入淘寶、飛豬等生態應用
|恒地(00012)紅磡首岸本周六起發售218伙，入場價由638萬起
|鷹君(00041)十分高興與合作夥伴成功投得港鐵錦上路站第二期發展項目
|渣打銀行(02888)宣布委任黃欣怡為企業及投資銀行業務大中華及北亞區主管；支持港鐵公司發行其首筆、歷來最大規模的港元公開債券
|致豐集團(01710)子公司擬夥中國土木泰國共同開發泰國新能源產業
|商湯(00020)賦能招銀國際推出AI主題基金，提供產業領先的投研視角
|華電國際(01071)首季完成發電量升15%，上網電價較追溯調整後降約2.6%
|贏家時尚(03709)受託人昨購36萬股，涉資約244萬元
|中國大冶有色金屬(00661)張金鐘辭任執董及行政總裁，李海波接任
|環球醫療(02666)附屬2026年第二期公司債本金總額不超過10億元人民幣
|赤子城科技(09911)料首季總收入按年增長最多四成
|周大福(01929)第四財季零售值跌1.5%，港澳同店銷售升40%
|H&H國際控股(01112)第一季總收入按年上升34.4%至42.6億人幣
|零跑汽車(09863)回應直播期間導航界面異常：小Bug，已快速修復
|恒瑞醫藥(01276)首季純利升21.8%至22.8億人幣
|新東方(09901)第三季純利升45.3%至1.3億美元
|中廣核電(01816)完成發行兩期中期票據，總額共20億元人民幣
|百奧家庭互動(02100)董事會主席戴堅昨日購入合計35.8萬股公司普通股
|聖諾醫藥(02257)建議採納新購股權計劃
|吳清稱推動科創板、創業板等改革在京落地見效
|十五部門促各地積極引進青年人才，從婚育、就業創業、住房等方面提供支持
|解放軍艦艇編隊完成西太平洋海域演訓，經與西水道返回
|數名中國公民逾期滯留尼泊爾被罰款遣返，中使館籲規範辦理簽證
|湖南醫保局調查老百姓大藥房等藥店，涉違規使用醫保個人帳戶資金
|應急管理部指今年汛期北方暴雨洪澇風險突出，颱風登陸偏多
|國民蔬菜健康消費促進行動啟動，農業農村部引領供需結構升級
|資產服務信託管理暫行辦法據報正徵意見，擬禁委託人或第三方下達投資指令
|財政部在港發155億元四個期限人民幣國債，利率介乎1.32%-2.08%
|人行60億逆回購利率持平，淨投放55億；人行宣昌能稱中東局勢抬升融資成本，加重發展中國家償債負擔
|茶顏悅色深圳雙店開業掀排隊熱潮，黃牛炒至88元一杯
|抖音電商治理食安問題，近三個月協同相關部門拘31名疑犯
|國家計算機病毒應急處理中心警惕「龍蝦」智能體被投毒
|必和必拓已與中國礦產資源集團完成鐵礦石銷售合同談判
|TVB實測雙月灣餐廳及公寓「中伏」，惠州文旅部門：公寓查封，餐廳停業整頓
|上海一季度GDP同比增長5.9%，高於全國水平
|中辦、國辦堅決遏制能源消費總量不合理增長，持續提升能源資源產出效率
|廣東重點布局人形機器人設計製造，支持開源鴻蒙等操作系統生態發展
|台股收升0.73%，報37878.47點續創新高，盤中曾破三萬八
|「大陸涉台措施是企圖以商逼政」？國台辦斥民進黨當局抹黑攻擊
|《逐玉》張凌赫或能緩和兩岸關係？國台辦樂見大陸藝人赴台交流
|國台辦表示兩岸空中直航不是政治籌碼，應正視市場需求
|里斯本地鐵項目排除中企，歐盟中國商會斥妨礙公平競爭
|美國延長與伊朗停火協議，京表示支持政治外交途徑化解爭端
|伊朗大使指只要美國結束海上封鎖，德黑蘭就恢復和談；伊朗炮艇襲擊阿曼外海貨輪，船體受損無人傷亡；騙徒冒充伊朗當局，表示支付加密貨幣就能安全通過霍爾木茲海峽
|德國漢莎航空將取消2萬個夏季航班以節省燃油
|庫克亮相蘋果員工大會平息猜測，稱「我身體健康！」
|景順指美伊衝突凸顯環球投資級別債券價值，主動管理具相當吸引力
|柏瑞投資指油價波動對亞洲信用債市衝擊可控，地緣政治發展料續主導市場情緒
|伊朗局勢推高燃油價格影響，英國3月CPI大幅攀升
|日本3月出口增長11.7%，進口升10.9%，均高過預期
|美股周一創下4月6日以來最大零售股買入日；聯儲局主席提名人沃什多次強調獨立性，但對利率路徑含糊其辭
|特斯拉中國車機將接入豆包大模型
|美國佛羅里達州就校園槍擊案對OpenAI展開刑事調查
|議員憂燃油附加費加幅混亂影響香港樞紐地位，陳美寶稱市場調節更有效並將促航空公司合理通知
|地緣政治緊張反成契機，陳翊庭稱國際資金正加速湧入亞洲市場
|港交所唐家成稱地緣政治及宏觀經濟複雜，交易所聯繫人角色尤其重要
|法巴指港股南向資金按年有所放緩，看好港股高息股
|富達調查指35%香港投資者面對市場波動傾向暫停投資
|食環署屋宇署推滲水檢測新程序，首階段引入紅外線熱成像，業主若不維修將被收費
|美聯測量料港鐵錦上路站第二期物業發展項目住宅部分銷情有保證，與第一期產生協同效應
|GUM指4月人均賺20711元，年初至今回報升至14358元
|四條主要隧道今年重鋪路面，路政署引入新物料抗變形抗老化
|信銀國際料今年香港GDP增幅預計約2.7%，預計今年本港樓價升幅約5%；維持今年恒指目標區間21000點至29800點
|證監會:在香港主辦國際證監會組織二級市場委員會有關二級市場的會議
|金管局與銀行公會成立「北部都會區金融諮詢工作小組」
|WeWork指香港．金朝陽中心二期社區正式開幕，年底出租率料可超8成
|觀塘綠景NEO獲接管人委託第一太平戴維斯及高力代理出售
|星展香港調查指財富傳承早於子女四歲開始規劃，平均預留500萬元流動資產予下一代
|港金結算公司召開首次董事會，許正宇稱今年內試營運，打造國際級黃金清算系統
【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票