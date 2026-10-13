13/10/2026 19:04
《日入而息》證監會對兩集團涉嫌操縱IPO採取行動，陳茂波指本港今年IPO集資額倍增至3800億
|證監會對兩集團涉嫌操縱IPO採取行動，凍資近47億，勒令茶百道停牌；證監會表示樂見保薦人工作改善，促持續保持警惕
|陳茂波稱今年已有約100家企業來港上市，集資按年增逾倍至約3800億元
|許正宇出席點金國際總部開幕，揭示黃金交易中心布局，大埔精煉廠年底落成
|恒地(00012)料Central Yards第一期明年開幕，時裝設計師Kim Jones個人品牌旗艦店成為首個零售租戶；李家誠稱Central Yards租戶洽談情況熱烈，對甲級寫字樓市場樂觀
|新地(00016)旗下九龍東帝苑酒店開幕，郭炳聯料可開拓多元化市場
|長實(01113)安達臣道項目拆卸樓宇選擇正確，另料住宅樓市已見底回穩
|中電(00002)高壓線路電壓驟降，消防半小時內接獲全港逾百宗困升降機報告
|三家免費電視台牌照獲續期12年，政府放寬規管並加強國民教育與說好香港故事節目要求；ViuTV稱歡迎政府批准續牌，續提升節目內容及製作水平
|貨機偏離跑道致兩保安殉職，民航調查機構發臨時聲明，運物局目標年底前完成調查
|政府擬修例擴展牛羊飼養規管至新界，小規模飼養設豁免及過渡期
|IMF小幅上調今年世界經濟增長預期至3.1%，全球通脹料升至4.7%；IMF披露對全球多國2026年經濟增長預測，美國增長2.3%，中國增長4.5%；全球央行勿對；債券孳息率飆升是金融體系面臨最大新興風險短期通脹跳升反應過度，經濟不斷變化下敏捷性至關重要
|港股尾盤抽升恒指全日揚74點收報24345，金融股走強領升，港股通窄幅淨流出
|滬綜指收升0.1%險守三千八，電池、鋰礦股全日走弱
|歐元最新報1.1180/81，日圓最新報158.04/08
|新地(00016)旗下九龍東帝苑酒店開幕，郭炳聯料可開拓多元化市場
|星星集團(01560)行使可換股債券
|比亞迪(01211)據報擬擴大歐洲招聘，將當地員工人數增至4萬
|茶百道(02555)開市前遭證監會指示停牌
|信和(00083)夥AlipayHK推出「自動賺點數」功能，料年底前延伸至Alipay內地版
|中電(00002)高壓線路電壓驟降，消防半小時內接獲全港逾百宗困升降機報告
|渣打(02888)過去兩年兩項公眾教育活動接觸逾萬人次，成功阻截詐騙款項按年升兩成
|騰訊(00700)今斥約1億元回購23.7萬股；彭博指騰訊發行的美元債初步定價較同類美國國債高最多140基點
|千問新一代AI眼鏡N1系列今日現貨發售，國補到手價2218元起
|恒地(00012)料Central Yards第一期明年開幕，時裝設計師Kim Jones個人品牌旗艦店成為首個零售租戶；李家誠稱Central Yards租戶洽談情況熱烈，對甲級寫字樓市場樂觀
|海倫司(09869)本月26日審議是否派特別股息
|健康160(02656)一六零網絡科技已簽合作框架協議項下首筆銷售合同，金額約4200萬元人民幣
|新天綠色能源(00956)今年第三季新能源業務板塊完成發電量按年減少0.48%
|博泰車聯(02889)獲兩股東自願延長禁售期，董事及高管作出12個月自願性禁售承諾
|合景泰富(01813)9月預售額2億元人民幣，按年減少73.2%
|紛美包裝(00468)提請覆核取消上市地位決定，續停牌
|中廣核電力(01816)首九月旗下核電機組總發電量按年增3.76%
|江山控股(00295)旗下太陽能發電站於今年1至9月總發電量約22.2萬兆瓦時
|數碼通(00315)劉若虹辭任行政總裁，副主席馮玉麟與高級管理團隊將負責其職務
|長實(01113)安達臣道項目拆卸樓宇選擇正確，另料住宅樓市已見底回穩
|怡和斥2.5億英鎊購金門建築餘下50%股權
|習近平稱全面提高醫療服務水平，確保健康中國建設取得決定性進展
|緬北魏家犯罪集團案一審宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳被判死刑
|IMF下調中國經濟增長預期，外交部表示對中國經濟發展前景有信心
|北京規劃建設國際消費中心城市，到2030年離境退稅商店數量達5000家
|珠海航展12月7日至13日舉行，首開高欄港展區展示海軍現役艦艇、兩棲裝甲車等裝備
|聯訊儀器漲逾3%重上「股王」寶座，首三季淨利同比增幅料超18倍
|商務部就民用航空領域相關兩用物項出口管理辦法徵意見
|首8月中國服務進出口總額5.07萬億元，同比增7.9%
|機構指油價衝高9月CPI料同比續升1%，PPI同比漲幅或創年內新高；AI鏈高景氣料支撐內地9月出口同比續勁增，進口增速小幅回落
|人行650億逆回購利率持平，淨投放650億；人行批准Visa在華企業籌備銀行卡清算機構
|光伏企業據報召開閉門會議，推進限產及劃定硅料售價底線
|華為表示下一代麒麟2027芯片已就緒；機構指上半年英偉達在華數據中心AI芯片份額降至34%，華為市佔擴大
|字節跳動Seed成立安全與對齊部門，加強智能體風險防範
|滴露衣物消毒液涉物化、歧視女性，兩企業被罰款合共106.5萬元
|台股收跌1.95%，報48341.31點
|財政部長藍佛安晤世銀副行長多諾霍，就國際開發協會增資等議題交換意見
|何立峰晤美中關係全國委員會負責人稱冀續推動中美經濟合作
|王毅晤阿聯酋總統中國事務特使哈勒敦：願助推動中東全面停火
|王文濤晤法國達能集團CEO盛睿安，就中歐中法經貿關係等交流
|玉淵譚天解讀「混動車出口砍半」，促歐方展誠意勿邊談判邊出新招
|胡塞武裝再襲沙特首都機場，沙特空襲也門逾百次，也門政府軍擊斃近千胡塞武裝人員
|「能源停火」後烏指摘俄繼續攻擊，特朗普稱澤連斯基和普京須共同努力結束戰爭
|法國數百超市冷凍系統遭網攻，大量生鮮及冷凍產品變質
|馬斯克斥2.7億美元為共和黨助選，成中期選舉最大金主
|IMF小幅上調今年世界經濟增長預期至3.1%，全球通脹料升至4.7%；IMF披露對全球多國2026年經濟增長預測，美國增長2.3%，中國增長4.5%；全球央行勿對；債券孳息率飆升是金融體系面臨最大新興風險短期通脹跳升反應過度，經濟不斷變化下敏捷性至關重要
|法國債務危機掀「歐債危機2.0」憂慮，經濟學獎得主克魯曼稱法國恐變成「大到無法救」
|SK海力士收跌10%，三星電子跌逾7%，拖累韓國KOSPI股指重挫
|日本9月企業商品價格指數按年增6.8%，低於預期；植田和男稱基礎通脹目前非常接近2%，穩定通脹至關重要
|聯儲局哈馬克稱通脹壓力或擴大，宜及早小幅加息；華爾街盛傳美財政部或停止發行20年期美債
|Meta推出新AI模型Muse Wonder，月費20美元起
(zz)
|李家超出席高峰論壇，提三大方向發展新質生產力，促發揮內聯外通優勢
|陳茂波稱今年已有約100家企業來港上市，集資約3800億元；陳茂波率團訪問南京，赴南大演講促蘇港深化創科及企業「出海」合作
|許正宇出席點金國際總部開幕，揭示黃金交易中心布局，大埔精煉廠年底落成
|陳美寶稱「粵艇南下」周五首航，本港海事處與廣東海事局密切溝通做好準備
|Computershare獲發核准證券登記機構牌照，下月16日起提供與無紙證券市場相關服務
|中電源動與現代貨箱碼頭簽署合作備忘錄
|廉署起訴數碼港時任總監等六人，涉貪污詐騙資助涉款2000萬元
|證監會對兩集團涉嫌操縱IPO採取行動，凍資近50億，勒令茶百道停牌
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|黑石支持的數據中心運營商AirTrunk據報推遲15億美元REIT上市交易
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