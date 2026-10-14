14/10/2026 19:18

《再戰明天》英倫銀行多名官員發表講話，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社14日專訊》英倫銀行多名官員發表講話，及美國公布PPI等數據，料為周四（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，20國集團(G20)財長和央行總裁會議舉行。新西蘭央行首席經濟學家康韋接受媒體專訪。加拿大央行高級副總裁羅杰斯參加一場小組討論。歐洲理事會會議舉行（至16日）。周四本港時間9:30am，日本央行審議委員小枝淳子發表講話並舉行新聞發布會。10:45am，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一研討會小組討論。10:55am，美聯儲金融監管副主席鮑曼發表講話。11:40am，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話。2:00pm，法國總統馬克龍和其他歐盟自由派領導人將在歐洲理事會會議前舉行會晤。2:45pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林參加小組討論。4:45pm，英倫銀行副總裁布里登發表講話。晚上6:00pm，英倫銀行總裁貝利發表講話。6:30pm，德國財政部長克林拜爾與發展部長發表講話。



*歐元區公布工業生產，贛鋒及招金公布業績*



數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布9月失業率，料維持於4.6%。12:30pm，日本公布8月產能利用率；8月工業生產。2:00pm，英國公布8月服務業指數，月率料由0.4%逆轉至下滑0.1%；8月工業生產月率料由0.2%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由0.6%擴大至0.7%。5:00pm，歐元區公布8月工業生產，年率料下滑0.1%，經季節調整月率料維持不變。8:30pm，美國公布9月生產者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料維持於5.4%；9月零售銷售月率升幅料由1.1%收窄至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由171.6萬降至170.9萬；首次申請失業救濟金人數料由19.7萬升至20萬；10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由7.6升至12.3。



在本港，明日公布業績的公司有:南粵控股(01058)、贛鋒鋰業(01772)、招金礦業(01818)、中鋁國際(02068)等。(wa)