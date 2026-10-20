藍佛安倡加強宏觀政策協調推進經濟轉型，把握數字化及綠色化機遇；APEC高官會主席陳旭稱中方舉辦逾300場活動，取得多項務實成果；多國代表出席APEC財長會，美國由副財長布魯克出席；灣仔會展保安明顯加強，午餐會未見「本地菜」美食

李家超稱承辦APEC財長會反映國家肯定香港國際金融中心地位

陳茂波稱三方面推動數字基建融資，成效不應只看集資額；陳茂波稱全球經濟雖展現韌性惟復甦步伐不一，各經濟體須堅持審慎理財

許正宇稱推進「金融+」更好服務實體經濟，以黃金為切入點發展大宗商品交易生態圈

特區政府指法國多地示威活動持續，對法國發出黃色外遊警示；法國爆發大規模騷亂多市實施宵禁，入境處呼籲在法港人注意安全及密切留意局勢

滬港簽署戰略合作備忘錄，擬圍繞智慧港口建設、綠色航運能源應用等五大方向深度合作；滬港簽署「兄弟港」合作備忘錄，陳美寶:進一步提升港口競爭力

港交所(0038888)推出「香港交易所綠色股權」認證計劃，加強綠色經濟資本支持

新世界(00017)與招商局置地(00978)將軍澳項目動工，提供600伙

彭博指中國追徵離岸信託收益稅，網易丁磊、小米雷軍等8位富豪或受影響

路透表示字節跳動、阿里巴巴和騰訊訂購逾350億美元英偉達芯片

統計局指中國第三季GDP金融業GDP增幅縮窄至4.1%，房地產業跌0.4%；9月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲；測算指9月70城房價環比續跌0.1%，同比降幅收窄至2.8%；瑞銀料今年中國GDP增長達4.6%，明年目標維持相若水平