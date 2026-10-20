20/10/2026 19:24
《日入而息》APEC財長會在港舉行藍佛安就區域合作提三方向，港府對法國發出黃色外遊警示
|藍佛安倡加強宏觀政策協調推進經濟轉型，把握數字化及綠色化機遇；APEC高官會主席陳旭稱中方舉辦逾300場活動，取得多項務實成果；多國代表出席APEC財長會，美國由副財長布魯克出席；灣仔會展保安明顯加強，午餐會未見「本地菜」美食
|李家超稱承辦APEC財長會反映國家肯定香港國際金融中心地位
|陳茂波稱三方面推動數字基建融資，成效不應只看集資額；陳茂波稱全球經濟雖展現韌性惟復甦步伐不一，各經濟體須堅持審慎理財
|許正宇稱推進「金融+」更好服務實體經濟，以黃金為切入點發展大宗商品交易生態圈
|特區政府指法國多地示威活動持續，對法國發出黃色外遊警示；法國爆發大規模騷亂多市實施宵禁，入境處呼籲在法港人注意安全及密切留意局勢
|滬港簽署戰略合作備忘錄，擬圍繞智慧港口建設、綠色航運能源應用等五大方向深度合作；滬港簽署「兄弟港」合作備忘錄，陳美寶:進一步提升港口競爭力
|港交所(0038888)推出「香港交易所綠色股權」認證計劃，加強綠色經濟資本支持
|新世界(00017)與招商局置地(00978)將軍澳項目動工，提供600伙
|彭博指中國追徵離岸信託收益稅，網易丁磊、小米雷軍等8位富豪或受影響
|路透表示字節跳動、阿里巴巴和騰訊訂購逾350億美元英偉達芯片
|統計局指中國第三季GDP金融業GDP增幅縮窄至4.1%，房地產業跌0.4%；9月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲；測算指9月70城房價環比續跌0.1%，同比降幅收窄至2.8%；瑞銀料今年中國GDP增長達4.6%，明年目標維持相若水平
|人行7天期逆回購操作量為零，淨回籠650億；10月LPR連續第17個月持穩，1年期3%，5年期3.5%；10月21至11月2日開展隔夜逆回購操作，每日操作量不超1萬億元；境外央行類機構回購工具操作對象納入外資人民幣業務清算行；潘功勝會見橋水投資創始人達利歐，圍繞全球經濟金融形勢等議題交流；人行主管媒體表示政策利率或從7天過渡至隔夜，但不宜和降息劃等號；人行等11部門支持北京、上海、粵港澳大灣區打造國際級創投中心；周小川稱應開展研究並做好預案，防範AI領域投資失敗引發金融風險；彭博指中國新政策利率框架落地尚需時日，隔夜逆回購提頻操作利率成焦點
|恒指收跌319點報23867近半月低，阿里挫超3%，泡泡瑪特補稅憂慮遭狙擊
|滬綜指收升0.12%，三季度GDP增速勝預期
|歐元最新報1.1216/18，日圓最新報158.14/15
|京城機電(00187)A股兩日累漲逾20%，上半年虧損6263萬元人幣無其他應披露事項
|華潤醫藥(03320)旗下芍藥甘草湯顆粒獲藥品註冊證書
|貓眼娛樂(01896)與香港城市售票網合作踏入四周年，持續深化港澳及境外演出市場布局
|創勝集團(06628)已收到出售CDMO資產首期付款稅後淨額9500萬元人民幣
|中國利郎(01234)第三季「LILANZ」產品零售金額按年錄得高單位數升幅
|天機控股(01520)AI創作及智慧代理平台DolphinOne推出2.0版本
|趣致集團(00917)董事長等股東承諾未來一年不會出售所持有約1億股股份
|彩客新能源(01986)舜恒沃泰行使回購權，涉山東彩客新材料約0.43%股份
|正榮地產(06158)針對一附屬公司清盤呈請聆訊進一步押後至下月9日
|寧德時代(03750)與奇瑞汽車(09973)合資新能源公司，註冊資本10億元；華為引望與寧德時代「巧克力」換電首款車型或明年推出，奕境品牌首發
|中銀香港(02388)孫煜稱積極推動人民幣國際化，延伸至投資和風險管理等方面
|AlipayHK夥中銀香港(02388)及Ant Bank PayLater升級分期服務，涵蓋淘寶等消費主題
|曹操出行(02643)與吉利(00175)聯手打造Robotaxi首台工程樣車正式下線
|閩信集團(00222)出售旗下小額貸款業務公司，出售權益初步競標價約2747萬元人民幣
|港交所(0038888)推出「香港交易所綠色股權」認證計劃，加強綠色經濟資本支持
|港鐵(00066)屯門第16區一期項目申建兩幢摩天住宅，近50層高勢成屯門最高大樓
|新世界(00017)與招商局置地(00978)將軍澳項目動工，提供600伙
|九建(00034)「33清水灣」過去三日假期標售6伙單位，套現逾9400萬元
|新地(00016)西沙SIERRA SEA 2C(2)期首輪銷售沽清，加推124伙明起次輪銷售
|長實(01113)錦田萬芊最快本周內上樓書，擬先招標發售洋房單位
|中國人壽信託與海通國際資管建立戰略合作關係
|福耀玻璃(03606)第三季純利按年跌9.87%
|世界數字經濟產業(03708)根據一般授權認購新股份
|兗礦能源(01171)第三季商品煤產量按年跌4.9%，銷量跌3.5%
|維立志博(09887)一項單抗聯合治療胃癌Ⅱ期臨床研究展現出積極療效信號
|灣區發展(00737)今認購2.5億元人民幣結構性存款產品C
|港龍中國地產(06968)首9個月合同銷售金額按年跌近76%
|業聚醫療(06929)完成收購意大利經銷商MC Health
|十方控股(01831)收到一份虛假文件並歡迎簽字兩人作出跟進工作，續停牌
|瘦西湖(06157)考慮多項因素包括現行市況，決定延遲全球發售及在港上市
|俊知集團(01300)預中標中國電信2026-2027年室外光纜集中採購項目
|四環醫藥(00460)兩款美容注射產品獲批於香港上市
|合生創展(00754)首九月合約銷售金額跌48.7%，9月減少約6%
|兗煤澳大利亞(03668)第三季權益商品煤產量按年增長4%
|大唐新能源(01798)9月發電量下降7%，首九月下降10%
|海西新藥(02637)根據股份獎勵計劃購買H股股份
|快狗打車(02246)澄清指「快狗打車」並非退出中國內地市場
|城建設計(01599)第三季重要項目中標約5.24億元人民幣
|六福集團(00590)奧克蘭新市場西菲爾德購物中心「六福珠寶」店舖開業
|發改委持續推動場景開放，促進民間投資、壯大民營經濟；發展新質生產力要實事求是，避免一哄而上；及時出台實施增量政策，推動與存量政策協同發力；推動新技術新產品新業態加快成熟、轉化應用；正研究制定擴大內需戰略實施方案，將加快推動印發實施；發改委回應「氫能投資熱」表示正制定方案合理布局氫能項目
|匯源集團宣布與「匯源」品牌切割，並推出「咱家果源」品牌
|多省份用戶訪問異常跳轉至博彩網站，互聯網應急中心指涉美企註冊自治域
|商務部等九部門出台18條舉措加快推進科技興商；商務部、海關總署對盾構機等物項實施出口管制
|工信部將修訂銅、鋁等行業規範條例，堅決遏制低水平重複建設；堅決防範未經充分研發測試驗證汽車產品進入市場；正研究起草新一代智能製造相關政策措施，加快推動AI與製造業深度融合；深化無序非理性競爭綜合整治，完善光伏、新型儲能等產能監測預警機制
|三部門優化調整無人機出口管制措施，維護國家安全和利益
|中證監研究推進將《證券法》修改納入下一屆全國人大立法規劃
|金監總局依法將所有金融活動全部納入監管；何立峰晤金監總局國際諮詢委員會委員，歡迎更多外資金融機構來華投資興業
|統計局指中國第三季GDP金融業GDP增幅縮窄至4.1%，房地產業跌0.4%；9月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲；測算指9月70城房價環比續跌0.1%，同比降幅收窄至2.8%；瑞銀料今年中國GDP增長達4.6%，明年目標維持相若水平
|外匯局指9月銀行結售匯順差為562億美元，環比增長15.9%
|人行7天期逆回購操作量為零，淨回籠650億；10月LPR連續第17個月持穩，1年期3%，5年期3.5%；10月21至11月2日開展隔夜逆回購操作，每日操作量不超1萬億元；境外央行類機構回購工具操作對象納入外資人民幣業務清算行；潘功勝會見橋水投資創始人達利歐，圍繞全球經濟金融形勢等議題交流；人行主管媒體表示政策利率或從7天過渡至隔夜，但不宜和降息劃等號；人行等11部門支持北京、上海、粵港澳大灣區打造國際級創投中心；周小川稱應開展研究並做好預案，防範AI領域投資失敗引發金融風險；彭博指中國新政策利率框架落地尚需時日，隔夜逆回購提頻操作利率成焦點
|華為工程師據報入駐DeepSeek，合作從軟件適配深入到芯片設計
|大和、瑞穗據報獲准啟動內地全資證券業務
|彭博指中國追徵離岸信託收益稅，網易丁磊、小米雷軍等8位富豪或受影響
|路透表示字節跳動、阿里巴巴和騰訊訂購逾350億美元英偉達芯片
|台股收跌1.13%，報46292.93點
|人行副行長宣昌能晤巴西國庫秘書，圍繞巴西發行主權熊貓債等交流
|克宮稱中俄美元首會晤可能下月舉行，特朗普稱重點談無核化問題；特朗普稱對中美俄三方會談持積極態度，中方表示「暫無可提供信息」
|中國外交部指中歐經貿問題上的分歧，完全可通過對話加以解決
|美國政府指示各機構停用DeepSeek，京堅決維護中企合法權益
|內塔尼亞胡矢言推翻伊朗政權，國際油價急升，布油一度升穿110美元
|美推遲向烏交付「愛國者」防空導彈，烏疑美方限制情報共享
|加拿大艾伯塔省公投，76%支持留在加拿大聯邦
|法國騷亂延燒，意大利騷亂米蘭名店遭搶掠，當局派500軍人維穩
|民調指特朗普支持率跌至僅三成多，共和黨大幅落後民主黨
|抵押貸款業務量萎縮，澳洲國民銀行將裁員2500人，佔員工總數6%
|法國債息超越意大利掀歐債隱憂，歐洲央行會否出手成焦點；騷亂衝擊下法國股市債市、歐元齊受挫，法國10年期債息創近一個月最大單日漲幅
|韓AI數據中心企業Elice首日上市股價曾暴跌32%
|消息指日本央行或上調下一財年通脹預期，本月議息料維持利率不變；高市早苗稱或透過發債為預算籌集資金
|紐交所推期權延長交易時段，12月擬擴至股票
|馬斯克承諾明年向全美兒童各送1股SpaceX，涉資約105億美元
|Nscale與Anthropic據悉洽談約450億美元雲算力大單
|OpenAI趕在Anthropic上市前加速融資，估價或超1.4萬億美元
|澳洲指Facebook及Instagram等疑未遵守未成年人禁令，擬起訴
|李家超稱承辦APEC財長會反映國家肯定香港國際金融中心地位
|藍佛安倡加強宏觀政策協調推進經濟轉型，把握數字化及綠色化機遇
|APEC高官會主席陳旭稱中方舉辦逾300場活動，取得多項務實成果
|多國代表出席APEC財長會，美國由副財長布魯克出席
|美麗華陳宗彝稱財長會帶動高端商務客，旗下港島酒店入住近飽和
|陳茂波稱三方面推動數字基建融資，成效不應只看集資額
|許正宇稱推進「金融+」更好服務實體經濟，以黃金為切入點發展大宗商品交易生態圈
|團結香港基金指香港具優勢連接內地產業能力及國際資本
|灣仔會展保安明顯加強，午餐會未見「本地菜」美食
(zz)
|國際調解院成立一周年，中國外交部表示已成功調解了國際商事爭議案件，獲爭端方高度認可
|滬港簽署戰略合作備忘錄，擬圍繞智慧港口建設、綠色航運能源應用等五大方向深度合作；滬港簽署「兄弟港」合作備忘錄，陳美寶:進一步提升港口競爭力
|冼漢廸稱香港發展創科未必需用「銀彈政策」，企業亦關注生態和人才等條件
|劉凱旋稱過去一年舉辦逾20場推介活動，內地企業國際化應善用前海合作區
|孫東稱目標2032年本港算力增長逾30倍，AI效能提升組已落實30頂目
|香港出口商會於Mega Show設專題展區，助內地及港商布局全球市場
|特區政府:法國多地示威活動持續，對法國發出黃色外遊警示；法國爆發大規模騷亂多市實施宵禁，入境處呼籲在法港人注意安全及密切留意局勢
|香港國際機場9月客運量按年升10.2%，貨運量增長6.3%
|黑桃資本將魷魚遊戲沉浸式體驗引進印尼
|十大屋苑重陽節3天連假交投11宗，業界指10月樓市氣氛轉好