21/10/2026 19:16
《日入而息》APEC財長會在港圓滿舉行，天星小輪獲准加價成人平日票加至6元
|藍佛安稱APEC財長會達成一系列務實成果，深化亞太各方三方面共識；財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年建設一個開放、活力、強韌、和平的亞太共同體；李家超：香港將繼續促進區域經濟合作繁榮穩定，感謝國家信任和支持；陳茂波稱APEC財長會對下一步推動更多跨境融資和跨境企業上市有幫助
|香港首辦APEC財長會，邱達根「多角度」揭香港數字經濟優勢
|行會批准天星小輪加價，中環及灣仔往返尖沙咀兩條航線，成人平日票價加至6元，周末加至8.3元
|飲食業外勞申請上一季有890宗，審批新制下93宗申請不符合人手比例遭剔除；孫玉菡回應試行輸入外籍家居照顧員安排，每年上限數百人料不衝擊市場
|聯想(00992)據報尋求20億美元貸款，以更低成本為債務再融資
|美團(03690)據報考慮未來數周發行離岸人民幣債券
|國泰(00293)9月載客量按年增加12%，香港快運載客量微跌1%
|星巴克中國確認明起實行「消費入座」；星巴克中國2027財年擬投入超3億元升級約1000家門店
|三星、SK海力士據報升級旗下中國工廠，生產更先進芯片；蘇州市委書記范波晤三星電子副社長，冀擴大在蘇投資布局，聯合開展技術攻關
|被問有否參與美朝領導人會晤的溝通，中國外交部表示沒這方面信息
|烏克蘭稱要參與中美俄三方會晤，中國外交部表示將繼續致力勸和促談
|恒指收跌215點報23651刷三個月低，騰訊時隔年半穿400元關，寧王價崩瀉超一成
|滬指收跌0.6%，寧德A挫12%，盤中曾創近一年半新低
|歐元最新報1.1219/21，日圓最新報158.14/16
|鷹普精密(01286)第三季收入按年升31%，且上調全年銷售增長預測
|和譽醫藥(02256)一款抑制劑獲歐洲當局授予孤兒藥資格
|華夏控股(01981)向董事長提供最多4500萬人幣無抵押貸款，年利率3.3%
|星星集團(01560)已全數轉換4.13億可換股債，偉業街項目改契已獲確認
|寧德時代(03750)產能利用率續處較高水平，明年行業需求仍可期
|百度(09888)蘿蔔快跑今日起東涌開展公眾試乘，離島民政專員及區議員讚過程順暢；百度文庫網盤宣布加速AI辦公出海及全球品牌升級
|富融銀行推出「外幣兌換雙選活動」，可享高達10厘定存加息優惠
|中國海外宏洋集團(00081)首九月經營溢利按年上升17.1%
|美團(03690)據報考慮未來數周發行離岸人民幣債券
|中國電信(00728)孵化具身智能公司「伽馬智能」成立，推進人形機器人「自進化」
|屈臣氏馬來西亞開設亞洲首間Watsons Plus，擬於亞洲其他市場開拓相關體驗
|平安數字銀行進一步擴大融資場景，結合替代數據實現高效信貸審批
|中國建築國際(03311)首九個月經營溢利及應佔合營企業盈利按年跌逾17%
|嘀嗒出行(02559)公眾持股量約11%低於規定，料明年5月底前恢復
|智中國際(06063)建議改名為「中國乳業有限公司」
|國泰(00293)9月載客量按年增加12%，香港快運載客量微跌1%
|安踏體育(02020)第三季所有品牌產品之零售金額按年升25至30%
|多牛科技(01961)清盤呈請將於下周三於香港高等法院進行聆訊
|百奧家庭互動(02100)第三季度季度付費賬戶平均收入按年上升16.5%
|天辰生物-B(01779)旗下藥物2期臨床試驗數據已讀出
|九建(00034)「33清水灣」第一期首批73伙，折實1013萬起
|聯想(00992)據報尋求20億美元貸款，以更低成本為債務再融資
|賽孚迅國際(01953)附屬就剛果項目訂立合約，涉資約4140萬美元
|信佳國際(00912)向合資格承授人授出購股權
|偉能集團(01608)高等法院頒令准許公司召開安排債權人會議
|中國財險(02328)譚炯的董事、董事長任職資格獲國家金融監督管理總局核准
|中石化煉化工程(02386)首九個月新簽訂合同總值按年跌32.84%
|奇瑞汽車(09973)高管表示願與美國汽車製造商開展技術合作
|比亞迪(01211)L3級別有條件自動駕駛有望在2028年落地
|工信部加快出台加強汽車產品創新設計和研發測試驗證規定；2030年建設約500個國家級零碳工廠和零碳算力設施
|星河動力谷神星一號海射型遙八運載火箭發射成功
|AI短劇快靚正，廣電總局為何仍力挺「真人」？
|深圳放寬人才房申購門檻，社保要求降至1年，無房記錄降至3年
|中證監促進北交所新股合理定價，持續推動詢價發行案例落地
|民航局表示前三季度民航旅客運輸量超5.9億人次，按年增2%
|內地9月全社會用電量同比增1.2%，充換電服務業用電量增57%；內地9月青年失業率為18%，較上月略降
|人行800億隔夜逆回購利率持平，淨投放240億；數字人民幣基礎設施服務體系升級，推出人行端數字人民幣系統
|宇樹發布「H2-X功夫傳奇」人形機器人，可以徒手抬汽車
|星巴克中國確認明起實行「消費入座」；星巴克中國2027財年擬投入超3億元升級約1000家門店
|三星、SK海力士據報升級旗下中國工廠，生產更先進芯片；蘇州市委書記范波晤三星電子副社長，冀擴大在蘇投資布局，聯合開展技術攻關
|台股收升1.28%，報46887.77點
|台積電高雄在建廠房重大安全事故釀四死，相關工程已停工
|《逐玉》張凌赫擬赴台辦見面會遭拒，國台辦斥政治操弄「罔顧台灣青年願望」
|美禁聯邦機構採購使用DeepSeek，北京促撤銷歧視性限制
|被問有否參與美朝領導人會晤的溝通，中國外交部表示沒這方面信息
|烏克蘭稱要參與中美俄三方會晤，中國外交部表示將繼續致力勸和促談
|9月中國內地訪日遊客降44.5%，首9月降超五成
|伊朗稱3艘「違規」油輪霍爾木茲海峽觸雷爆炸起火，布油升穿110美元
|美媒指對烏克蘭「星盾」衛星通訊系統限速是馬斯克下令
|巴黎、里昂等城市延長宵禁，總理表示部署大量警力「備戰」周末示威，調派軍隊支援
|澳洲Nextdc因社區反對令數據中心延期，股價暴挫41%
|日本9月出口額按年增16.7%，連續13個月增長；日本央行副行長稱「通脹很接近2%目標」，被視為釋放央行準備好加息訊號；日財相指日本處於由薪酬驅動的持續通脹時期
|英國9月通脹按年增3.5%超預期，汽油柴油價飆是最大主因；英國公共債務首破3萬億英鎊，4月至9月財政赤字為978億英鎊
|法債風險升溫，法德10年期債息差擴至153點子
|貝森特稱不擔心法債風險外溢，有資金流向美債避險
|Firmus Grid擱置IPO後，英偉達據報商討對其進一步投資
|OpenAI發現AI智能體削弱內部監控系統並關閉警報
|Anthropic據報上半年淨虧損807億美元，未來數年或斥7500億購買算力
|城堡證券CEO格里芬稱投資者正處AI泡沫之中
|藍佛安稱APEC財長會達成一系列務實成果，深化亞太各方三方面共識；APEC財政部長會第二日會議，藍佛安將致閉幕辭
|陳茂波稱APEC財長會對下一步推動更多跨境融資和跨境企業上市有幫助
|香港首辦APEC財長會，邱達根「多角度」揭香港數字經濟優勢
(zz)
|廠商會率團考察中東，與當地商會簽署合作備忘錄
|新田科技城獲撥百億起始資金，孫東澄清九成資金用於基建開荒，並重申政府絕不補貼虧損企業
|埃森哲報告指香港企業對AI可創造業務價值期望甚高，惟僅少數AI投資項目實現大規模落地
|飲食業外勞申請上一季有890宗，審批新制下93宗申請不符合人手比例遭剔除；孫玉菡回應試行輸入外籍家居照顧員安排，每年上限數百人料不衝擊市場
|行會批准天星小輪加價，中環及灣仔往返尖沙咀兩條航線，成人平日票價加至6元，周末加至8.3元
|政府多管齊下支持會展業發展，優先推進灣仔北重建與亞博館二期擴建
|港人對強積金信心水平創15年新高，近三成人預計需逾800萬退休儲備
|星展香港指市場對整合式銀行服務方案需求持續增加
|高級製錶品牌愛彼據報將於中環新世界大廈開旗艦店，月租逾200萬
|東亞銀行據報放售葵芳及西營盤商舖，料市值共約1.5億元
|日本UNIQLO全線商品下月起平均漲價4%，歸因於成本增、日圓貶值
|紅磡瑅海或最快下星期公開示位，有機會月內開售
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