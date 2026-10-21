藍佛安稱APEC財長會達成一系列務實成果，深化亞太各方三方面共識；財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年建設一個開放、活力、強韌、和平的亞太共同體；李家超：香港將繼續促進區域經濟合作繁榮穩定，感謝國家信任和支持；陳茂波稱APEC財長會對下一步推動更多跨境融資和跨境企業上市有幫助

香港首辦APEC財長會，邱達根「多角度」揭香港數字經濟優勢

行會批准天星小輪加價，中環及灣仔往返尖沙咀兩條航線，成人平日票價加至6元，周末加至8.3元

飲食業外勞申請上一季有890宗，審批新制下93宗申請不符合人手比例遭剔除；孫玉菡回應試行輸入外籍家居照顧員安排，每年上限數百人料不衝擊市場

聯想(00992)據報尋求20億美元貸款，以更低成本為債務再融資

美團(03690)據報考慮未來數周發行離岸人民幣債券

國泰(00293)9月載客量按年增加12%，香港快運載客量微跌1%

星巴克中國確認明起實行「消費入座」；星巴克中國2027財年擬投入超3億元升級約1000家門店

三星、SK海力士據報升級旗下中國工廠，生產更先進芯片；蘇州市委書記范波晤三星電子副社長，冀擴大在蘇投資布局，聯合開展技術攻關

被問有否參與美朝領導人會晤的溝通，中國外交部表示沒這方面信息