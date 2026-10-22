22/10/2026 18:35
《日入而息》港股震盪日恒指收跌717點；沙特油田遭襲加劇石油供應擔憂
|港股震盪日恒指收跌717點收報22934，北水急撤92億，科網股集體瀉阿里插6%
|港鐵(00066)周六舉行「感謝日」，提供半價車費優惠
|工信部警示PHP重大漏洞，建議立即全面排查和更新
|百勝中國(09987)入選重點引進企業，擬將Lavazza香港門店增至約十家
|DeepSeek據報完成1000億元融資，寧德時代和騰訊參投
|中俄總理會晤聯合公報指深化能源領域合作，鞏固擴大雙邊貿易規模；中美俄領導人或會晤，克宮表示不宜與雅爾塔會議相比
|沙特油田遭襲，加劇石油供應擔憂，原油期貨漲價
|浸大副校長周偉立稱約60%入門級工作已被AI取代，高校應培養學生自我管理技能
|三星電機將獲特斯拉及英偉達投資共3.7萬億韓圜，共建AI晶片基板產線
|馬斯克據報欲趕在特朗普卸任前，敲定特斯拉與SpaceX合併大計
|本港七月至九月失業率為3.9%；九月份消費物價指數按年升1.9%，基本通脹率2.1%
|港股震盪日恒指收跌717點收報22934，北水急撤92億，科網股集體瀉阿里插6%
|滬綜指挫1.48%失守3700，收報3658點逾14個月低
|歐元最新報1.1218/20，日圓最新報156.79/80
|德利機械(02102)全年純利跌26.7%至2065.7萬元，息1.5仙
|海豐國際(01308)首三季收入增14.2%至28億美元，特別股息每股1港元
|3Business夥AWS推出3Business AI Marketplace，企業登入單一平台可選購所需AI方案
|藥捷安康(02617)旗下膽道惡性腫瘤藥品於9月17日正式開啟全國商業化
|石四藥(02005)旗下用於治療高血壓藥品獲內地要藥監局批准登記成為上市製劑使用原料藥
|據報寧德(03750)有份投資機械人企業松延動力已秘密申港上市，傳籌數億美元
|Lalamove調查指51%香港中小企已在日常營運中使用AI工具或自動化科技
|iPhone Duo微信不適配，騰訊(00700)客服表示將盡快推出相關更新
|百勝中國(09987)入選重點引進企業，擬將Lavazza香港門店增至約十家
|港鐵(00066)周六舉行「感謝日」，提供半價車費優惠
|富力地產(02777)結清拖欠廣州市稅務局款項
|平安好醫生(01833)首9個月淨利潤約2.48億元，按年增加35%
|周大福(01929)第二財季零售值按年跌0.5%，港澳同店銷售增長29.6%
|匯森股份(02127)吳潤陸辭任主席，洪達智接任
|恒地(00012)推動新都城中心綠色升級，料每年節省約1000萬開支
|淘寶香港啟動「雙11」活動，將與本地零售作區隔，指兩者非強烈競爭關係；天貓首日124個品牌成交破億，Token品類成交按月增450%
|興業銀行攜手渣打銀行落地中資銀行全球首單ICC可持續保函業務
|凱萊英(06821)第三季純利按年升逾81%，料全年收入升約兩成
|聯交所指中國油氣控股(00702)上市地位將於27日起予以取消
|聯交所指10月27日起取消鼎豐集團汽車(06878)上市地位
|秀商時代(01849)對上市覆核委員會決定感到失望，本月26日起除牌
|卓悅控股(00653)完成配發約471.63萬股，認購價每股1.434元
|博駿教育(01758)集團已就集團成員公司所訂立貸款協議拖欠還款
|工信部警示PHP重大漏洞，建議立即全面排查和更新
|上交所召開市場動員會，保障首批主動ETF平穩落地
|上海發布城市更新三年行動計劃，擬改造約2400萬平方米老舊小區
|內地首9月FDI同比降幅收窄至4.3%，9月單月增2.5%；北京前三季度GDP同比增5.2%，工業增加值增5.4%
|商務部指首9月全行業對外直接投資達1286億美元；首8月全國離境退稅銷售額同比增約六成，退稅人數增3倍；加快推進與韓國、新西蘭、中亞國家等自貿談判或升級進程；聚焦法律、金融、物流等企業關注重點領域，豐富健全出海服務；推動打造開放型AI生態，與各國共建AI國際經貿規則；預計未來一段時期服務消費增速仍快於商品消費；
|外匯局朱鶴新稱穩妥深化「人工智能+」，加快金融數據要素價值釋放
|人行進行1730億隔夜逆回購，淨投放480億；SWIFT指9月人民幣國際支付佔比升至3.33%，續排全球第五
|北京副市長夏林茂涉嚴重違紀違法受查，身兼二十屆中央候補委員
|DeepSeek據報完成1000億元融資，寧德時代和騰訊參投
|宇樹科技啟動宇創計劃，將孵化優質生態企業超200家；宇樹科技王興興稱物理AI現突破苗頭，快則一兩年取得關鍵進展；王興興明確宇樹未來布局方向，機器人量產、物理AI模型及算力集群
|台股收跌1.81%，報46041.43點
|中俄總理會晤聯合公報指深化能源領域合作，鞏固擴大雙邊貿易規模；中美俄領導人或會晤，克宮表示不宜與雅爾塔會議相比
|中國外交部表示不希望地區緊張局勢向紅海方向進一步外溢
|路透指中國大舉採購澳洲油菜籽，中澳關係改善及低關稅帶動需求
|沙特油田遭襲，加劇石油供應擔憂，原油期貨漲價
|俄首批4萬噸柴油將輸美，惟歐盟強調不會放鬆對俄油制裁；普京同意下月重啟俄美烏和談，澤連斯基願接受烏保留75%國土和約；俄烏攻勢未止，互相發動大規模無人機及導彈襲擊
|法國巴黎第三晚實施宵禁，馬克龍暗批特朗普、內塔尼亞胡為選舉散播不實信息
|加州下月「富人稅」公投，掀億萬富豪逃亡潮，學者分析：恐致390億美元經濟損失
|AI發現程式語言PHP嚴重漏洞，全球75%網站面臨威脅，多國政府網站緊急下線
|富豪眼中安心黃金存放地，新加坡私人黃金存放量超過800噸
|美長債息跌至一個月低點，分析：AI交易疑慮下，投資者轉進美債避險；DWS預期美國將於10月維持利率不變，同時保持鷹派傾向
|韓國央行將基準利率維持在3厘不變，符預期；韓國KOSPI股指收盤跌3.52%，三星電子跌逾4%，SK海力士跌近5.5%
|三星電機將獲特斯拉及英偉達投資共3.7萬億韓圜，共建AI晶片基板產線
|馬斯克據報欲趕在特朗普卸任前，敲定特斯拉與SpaceX合併大計
|Meta遭新墨西哥州法院重罰250億美元，涉劍橋分析私隱醜聞；朱克伯格憂加州徵巨額富豪稅曾擬「出走」，Meta發行無投票權股票，換取其留在加州
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|財政司司長陳茂波訪問北京，將到訪中國證監會和商務部
|陳美寶會見新加坡交通部長蕭振祥，交流運輸政策並探討深化雙邊合作
|李家超接獲大埔宏福苑火災獨立委員會報告，政府將推全面改革並適時公開內容；獨立委員會今提交宏福苑大火調查報告，據報點名四大部門責任
|香港網絡安全事故協調中心就PHP漏洞發定極高風險警告，指已有入侵企圖並促盡快補丁
|團結香港基金建議設立「IP回收基金」與「貸款風險分擔機制」
|大灣區行業發展指數今年香港綜合增長達8.9%，金融貿易物流排第一
|浸大副校長周偉立稱約60%入門級工作已被AI取代，高校應培養學生自我管理技能
|消委會追蹤研究指港人可持續消費認知十年見進步，惟回收行為仍屬弱環，青年及長者實踐存在落差
|生產力局指中小企對業務及盈利前景信心改善，惟態度仍審慎
|紅磡瑅海最快下周開價涉不少於91伙，或同步推招標安排
|本港七月至九月失業率為3.9%；九月份消費物價指數按年升1.9%，基本通脹率2.1%
|嚐高美涉操縱股價務求轉主板，證監會對主席及前CFO等8人展開研訊
|安盛研究指三分之二港人使用AI尋求心理健康支援
|引進辦再引入第七批18間企業，累計帶動約840億元投資
|智元創新成為引進辦重點企業
|香港年金公司自今年8月推出跨境年金支付服務以來，接獲逾100個查詢