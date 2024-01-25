《神州經脈》國家級救市A股狂升，銀行要力撐內房，中新互免簽證

人民銀行行長潘功勝提出「降準＋定向降息＋房企融資放寬」組合拳，官媒引導輿論稱利好「超預期」，以圖提振市場情緒，央企上市公司今日配合政策風向，上演暴力拉漲大戲。中字頭多股拉漲停，推動滬深股市愈升愈急，實現低位三連彈，滬綜指狂飆3.03%收市，報2906.11點，是自1月15日以來首次返回二千九關口；深成指漲2%，創業板指同升1.45%。全日約100隻個股漲停，超過4800隻個股飄紅。兩市全日成交8915億元（人民幣．下同），按日大升16.2%，是去年12月11日以來成交新高，陸股通淨流入超過62億元。

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今日新聞精選

1. 國家金融監督管理總局副局長肖遠企今日在國新辦新聞發布會上表示，房地產產業鏈條長、涉及面廣，對國民經濟具有重要影響，與廣大人民群眾生活也息息相關，金融業責無旁貸，必須大力支持。對開發建設暫時遇到困難但資金能夠平衡的項目，不盲目抽貸、壓貸、斷貸，要通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以更大力度的支持。近期還將召開相關工作部署會，要求銀行盡快行動起來，在城市人民政府牽頭協調下，與住建部門一起因城施策，用好政策工具箱，更加精準支持房地產項目合理融資需求。要繼續做好個人住房貸款金融服務。支持各地城市政府和住建部門，因城施策進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策。

2. 國家金融監督管理總局新聞發言人劉志清今日在國新辦新聞發布會上表示，截至2023年末，國內銀行業金融機構不良貸款餘額3.95萬億元，較年初增加1495萬億元；不良貸款率1.62%。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為84.2%，保持在較低水平；全年處置不良資產3萬億元，保持處置力度。

3. 肖遠企今日在國新辦新聞發布會上表示，將繼續堅定推進金融領域高水平對外開放，歡迎各類外資機構和長期資本來中國展業興業；鼓勵外資金融機構與中資同行在股權管理、產品開發，比如技術以及人才交流培訓等方面開展廣泛合作。支持外資金融機構深度參與上海、香港國際金融中心建設。

4. 人民銀行、國家金監總局發布《關於做好經營性物業貸款管理的通知》，明確在2024年底前，對規範經營、發展前景良好的房地產開發企業，全國性商業銀行發放的經營性物業貸款在用於與物業本身相關的經營性資金需求、置換建設購置物業形成的貸款和股東借款等外，還可用於償還房地產開發企業及其集團控股公司存量房地產領域的相關貸款和公開市場債券。

5. 人民銀行宣布，實施「跨境理財通2.0」，優化准入條件、參與機構範圍等方面。「南向通」的內地投資者門檻，新增「近3年個人年均收入不低於40萬元」的可選條件，個人投資者投資額度由100萬元，提高至300萬元；業務試點範圍擴大至證券公司亦可參與。此外，人民銀行發布《關於進一步支持境外機構投資者開展銀行間債券市場債券回購業務的公告》，明確境外機構投資者範圍。

6. 國家能源局市場監管司副司長劉剛在發布會上表示，2024年，在電力市場建設方面統籌做好五方面工作。一是統籌推進電力市場建設。二是完善電力輔助服務市場制度。三是進一步推進省級電力市場建設。四是穩妥推進區域電力市場建設。五是強化電力市場監管。此外，2023年1-12月，全國電力市場交易電量5.7萬億千瓦時，同比增長7.9%，佔全社會用電量比例61.4%，比上年提高0.6個百分點。

7. 國際數據公司IDC報告顯示，受華為等中國對手競爭加劇的影響，去年第四季度蘋果在中國市場的智能手機出貨量同比降2.1%。不過，2023年全年而言，蘋果以17.3%的市場份額取代vivo，首次成為中國智能手機市場最暢銷品牌。

8. 中國與新加坡2月9日起互免簽證，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。外交部發言人汪文斌表示，互免簽證協定在中國農歷龍年春節之前落地生效，無疑是給兩國人民送上的一份新春賀禮。而根據去哪兒數據顯示，在互免簽證消息公布後，新加坡機票、酒店搜索量均有增長，其中新加坡酒店搜索量較發布前增1倍。

撰文：經濟通中國組

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