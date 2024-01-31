標普：恒大清盤任務艱巨，料將放大衍生連帶風險

國際信貸評級機構標準普爾發表報告指，中國恒大(03333)清盤將凸顯一家大型企業清盤任務的艱巨性，並重新設定對違約中資發行人投機級離岸債券回收率的預期，事件將放大衍生連帶風險。

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回收率呈現差距



標普全球評級信用分析師Esther Liu表示，對於負債達3370億美元的中國最大企業違約者來說，此次清盤可說是一個里程碑，但事件仍有諸多未知之數，發行人的大部分資產和負債都在中國內地，不在香港法院的管轄範圍內。



標普中國企業專家Chang Li稱，假設一旦清盤結束，離岸債券持有人每一美元面值將獲得幾美分。即使是這麼點零頭，他們要真正收到款項也可能需要等待數年，而在涉及中資開發商的境外違約案件中，法庭上的現金回收率平均為2.8%，同一類型發行人的境內違約回收率為8.3%，標普預計在恒大清盤的過程中，回收率也會呈現出類似的差距。



加劇開發商之間分化



標普預計，內房市場正在走出一個加長的L型復甦，恒大的清盤不會對市場復甦和全國銷售產生更多的負面影響，惟購房者將轉向財務狀況良好的開發商購買新房，這進一步加劇開發商之間的分化。恒大的境內經營實體繼續致力完成數十萬套預售住宅的「保交樓」，但如果母公司的清盤以某種方式干擾了上述任務，那麼國內房地產市場可能會遭受更大的痛苦。



標普指出，中國恒大仍需向內地客戶交付數十萬套預售房屋。當局已優先考慮這一目標，不太可能讓清盤阻礙項目建設，而政治上的當務之急是保持在岸單位的運營，以履行其住房交付承諾 ，離岸投資者面臨的問題是雖然恒大大部分資產都在境內，但其26%的債務卻在離岸。



存在巨大的法律及執行風險



標普說，正在清算的離岸母公司只能透過從境內實體提取現金流來償還債務，例如股息、償還股東貸款或出售股權。由於該公司陷入財務赤字，這是一個具爭議性的問題。



標普認為，若試圖從境內實體獲取價值，將存在巨大的法律和執行風險。恒大擁有1200多家專案公司，離岸清算人必須與每個實體打交道，每個實體都有自己的管理人員、股東和境內債權人，每個實體都屬於自己的法律管轄範圍。所有這一切的結果可能是持有恒大海外債務的人(即美元債券投資者)的回收率較低。

撰文：經濟通採訪組

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