內地新聞 | 今年度內地電影總票房破百億，春節檔破70億

據電影訂票平台燈塔專業版數據，截至2月16日13時15分，2024年度大盤票房(含預售)突破100億元(人民幣．下同)，其中春節檔總票房(含預售)已突破70億。

推薦閱讀:

香港駐紐約經貿辦積極締造合作，千三家在港美企近半屬區域性規模

香港駐紐約經濟貿易辦事處(香港駐紐約經貿辦)於2月15日(紐約時間)在紐約舉辦新春酒會，慶祝龍年。香港駐紐約經貿辦處長何美智致歡迎辭時表示，儘管地緣政治緊張.......

【香港要聞】海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案，拘7人涉款140億

海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，並凍結被捕人士的1.65億港元的資產。海關財富調查科高級監督葉冬菁表示.......

截至目前，暫列2024年票房前十名為：1、《熱辣滾燙》 2、《飛馳人生2》 3、《熊出沒．逆轉時空》 4、《第二十條》 5、《年會不能停！》 6、《金手指》 7、《臨時劫案》 8、《潛行》 9、《一閃一閃亮星星》 10、《三大隊》。

撰文:經濟通中國組

2024-02-16｜樓價續跌難挾高 轉角市道幾時到？汪敦敬樂觀睇港樓 ｜#汪敦敬 #樓市 #hottalk1點鐘

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動