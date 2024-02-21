《神州經脈》滬指六連升，外資流入近七個月最多，人民幣刷三周高

滬深股市經歷連續五個交易日連升後，昨日（20日）A股成交量急降引發市場擔憂，今早開市沽壓顯著，然而盤中外資大幅湧入，為股市注入新一輪動能，白酒、汽車、金融、地產股集體大漲，拉動滬綜指不但倒升，午後升幅更一度擴大至2.5%，滬指高見2994.62點，抹平1月以來所有跌幅，且刷新今年新高，可惜衝擊三千不果，沽壓又再湧現，滬指升幅急縮至0.97%，收報2950.96點。AI股領跌，拖累深市跑輸滬市，深成指全日倒升0.79%，創業板指升0.36%。

（資料圖片）

交投又轉熱，全日兩市成交9802億元（人民幣．下同），按日大增24.2%，最可喜的是外資見入市部署，陸股通全日淨流入約136億元，是去年7月28日以來單日最大淨流入。

A股持續回暖提振市場情緒。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開近40點後繼續向上，一度升破7.18關口，隨後升幅收窄，收報7.1887，較上個交易日4時30分收盤價升89點子，創2月2日以來近三周新高，全日在7.1774至7.1974之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1030，較上個交易日升38點子，與市場預測偏離收窄至800餘點，上個交易日報7.1068。

今日新聞精選

1. 國務院國資委2月19日召開「AI賦能 產業煥新」中央企業人工智能專題推進會。會上有關人工智能頭部企業及中央企業代表作了交流發言。10家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景。會議強調，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展智能產業。要夯實發展基礎底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智能算力中心。開展AI+專項行動，強化需求牽引，加快重點行業賦能，構建一批產業多模態優質數據集，打造從基礎設施、算法工具、智能平台到解決方案的大模型賦能產業生態。

2. 百億級量化私募巨頭寧波靈均因在周一（19日）開市1分鐘內於滬深市場沽出逾25億元股票，引致股指快速下挫，昨遭滬深交易所處罰限制交易3天並啟動公開譴責程序。寧波靈均凌晨發公告稱，對處罰堅決服從，將深刻吸取教訓，又強調公司長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位堅持接近滿倉。公告並提到，事發當日公司旗下管理產品全日淨買入1.87億元，但開盤一分鐘內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司誠懇致歉。

3. 滬深交易所昨公告稱，去年10月開始實施的量化交易報告制度已平穩落地，存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量投資者落實「先報告、後交易」的規定，各方報告的質量總體符合要求。滬深交易所將結合報告信息，持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析，動態評估完善報告制度。此外，滬深交易所將加強與香港交易所的溝通，按照內外資一致的原則，明確滬深港通北向投資者的報告安排，將北向投資者量化交易納入報告範圍。

4. 內媒報道指，近期多家量化機構基金產品超額回撤較大，有市場傳言頭部量化機構幻方旗下有產品清盤。對此幻方相關人士回應稱，旗下沒有產品清盤，同時表示公司從未做過任何DMA槓桿交易。還有多家量化機構陷入今次風波。玄信資產、龍旗基金近日亦發聲明解釋旗下產品回撤原因。有業內人士認為，市值因子的暴露程度過高，成為了本輪相關量化產品危機的導火索，而在A股整體流動性危機下，一些風險因素也被接連觸發，進一步加速小市值股的踩踏。

5. 據央視引述住建部報道，截至2月20日，中國29個省份214個城市已建立房地產融資協調機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及5349個項目；已有57個城市162個項目已獲得銀行融資共294.3億元，較春節假期前增加113億元。報道又引述多家銀行有關數據稱，目前已對「白名單」項目審批貸款1236億元，正根據項目建設進度需要陸續發放貸款，並需要對不予放貸的「白名單」項目向金融監管部門報送「無法貸款的原因」，由各城市政府及時協調解決。

6. 中國外長王毅繼續訪問歐洲行程，昨在巴黎與法國總統馬克龍會面。王毅表示，中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預期。王毅並與法國總統外交事務顧問博納共同主持第25次中法戰略對話。據報雙方一致同意，進一步加強應對氣候變化、農食產品、核能研發、人工智能等領域合作，又同意增加直航航班頻次等。此外，中國外交部發言人毛寧宣布，王毅因日程原因難以出席二十國集團(G20)外長會議，委派馬朝旭副部長代表中方出席。會議於2月21日至2月22日在巴西里約熱內盧舉行。

7. 國際數據公司IDC的2023年第四季度中國平板電腦季度跟蹤報告顯示，去年第四季中國平板電腦市場出貨量約817萬台，同比下降約5.7%，其中消費市場同比下降7.3%，商用市場同比增長13.8%。華為超過蘋果成為中國平板電腦市場出貨量第一，是自2010年以來中國平板電腦季度出貨量首次出現冠軍品牌的更替。另外，華為技術有限公司以463萬元投得東莞松山湖阿里山路與阿里山路支線交會處西南側工業用地。用地面積6349.11平方米，准入產業為通訊終端設備製造；地塊要求項目投資總額不得低於5億元。

8. 中國智庫育媧人口研究發布《中國生育成本報告2024》，指全國家庭0-17歲孩子的養育成本平均為53.8萬元；0歲至大學本科畢業的養育成本平均為約68萬元。報告並顯示，把一個孩子撫養到剛年滿18歲所花的成本相對於人均GDP的倍數，中國是6.3倍，幾乎是全球最高。此外，與生育之前相比，生育一個孩子使得女性就業機率下降約6.6%；繼續生育第二個孩子，女性就業機率再次下降9.3%，而生育對丈夫就業機率的影響並不顯著。養育孩子還會導致女性有報酬工作時間、工資率及閒暇時間減少。

撰文：經濟通中國組

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