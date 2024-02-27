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神州經脈 | 111國產遊戲獲批，滬指今年新高，美商會會長訪華

27/02/2024

　　滬深股市八連升斷纜後今早（27日）低開，但在汽車股拉漲下，大市恢復上升勢能，疊加信息安全、晶片、雲遊戲、算力等科技概念炒作，股市半日回升，午後隨著市場炒作6G，其他板塊亦愈升愈急，全日有接近4800隻個股上漲，滬綜指收報3015.48，返回三千關兼刷新今年新高，升幅1.29%；深成指則飆2.24%，創業板指漲2.41%。

 

神州經脈 | 111國產遊戲獲批，滬指今年新高，美商會會長訪華

（資料圖片）

 

　　午後成交水漲船高，兩市全日成交9900億元（人民幣．下同），距離萬億關差100億元，和上日水平相若。外資全日大幅淨流入約122億元至A股。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1978，較上個交易日4時30分收盤價小升3點子，連續第二日升3點，全日在7.1950至7.1987之間窄幅波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1057，較上個交易日升23點子，與市場預測偏離收窄至近890點，上個交易日報7.1080。

 

今日新聞精選

 

1. 十四屆全國人大常委會第八次會議今日上午在北京人民大會堂閉幕，人大委員長趙樂際主持閉幕會。會議經表決通過新修訂的保守國家秘密法，國家主席習近平簽署第20號主席令予以公布。趙樂際指出，新修訂的保守國家秘密法，明確保密工作基本原則，進一步健全保密管理制度和監管措施，為做好新形勢下的保密工作、維護國家安全和利益提供了更有力的法治保障。有關方面要加強普法宣傳，抓緊出台配套規定，確保法律有效實施。

 

2. 國家新聞出版署發布2024年2月份國產網絡遊戲審批信息，共111款遊戲獲批，騰訊　榜上無名，中青寶、網易等都有遊戲在列。名單中，由遊戲科學開發的《黑神話：悟空》獲批引關注。《黑神話：悟空》早前宣布今年8月在PS5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Store上推出。此次名單還包括網易《天啟行動》、完美世界《完美新世界》、疊紙遊戲《無限暖暖》、91Act（成都格鬥科技）《蒼翼：混沌效應》、中青寶《九州元意歌》、潤趣科技《我要釣錦鯉》等。

 

3. 全國人民代表大會常務委員會公告第十四屆全國人民代表大會代表資格變動，其中，天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務，秦剛的代表資格終止。其餘變動包括黑龍江省人大常委會決定罷免王一新、孫飆的第十四屆全國人民代表大會代表職務；陸軍軍人代表大會決定罷免李志忠的第十四屆全國人民代表大會代表職務等。相關人士的代表資格終止。此外，中國國防部網站「高層」欄目近日更新，李尚福不再擔任中共中央軍事委員會委員。李尚福去年10月被被免去國家中央軍委委員、國務委員、國防部部長職務，目前仍是二十屆中央委員、十四屆全國人大代表。

 

4. 瑞銀發表報告稱，中國「國家隊」今年以來通過ETF淨流入A股的資金估計已超過4100億元，且作為長期投資者，「國家隊」在短期內不太可能削減持倉。報告指，「國家隊」淨流入滬深300、中證500、中證1000和中證2000ETF的資金比例分別為75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。「國家隊」今年以來的持倉水平仍遠低於歷史高位，在極端市況下還有進一步增持的潛力。

 

5. 中國移動在2024年世界移動通信大會（MWC）上發布5G-A商用計劃，2024年將在超過300個城市啟動5G-A商用部署，爭取到2026年底實現5G-A的全量商用。華為和中國聯通則在MWC期間發布5G-A、全屋光寬帶3.0、AI大模型等相關合作成果。國聯通副總經理梁寶俊表示，中國聯通推動5G-A的組網試點、樣板建設，以實現10Gbps超大下行、1Gbps智能上行及業務保障能力的大幅提升。華為公司高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬稱，今年華為將在網絡、商業、生態等領域繼續支持中國聯通創新，構建5G-A時代差異化競爭力，促進整個產業的高質量發展。

 

6. 理想汽車昨公布業績顯示去年扭虧為盈，是造車新勢力中第一家錄得盈利的車企，同時汽車交付量亦力壓其他同行，成為新勢力銷量Top 1，成績令人鼓舞。此外，理想汽車董事長兼CEO李想昨晚在財報電話會議上表示，未來5年公司都不會推出20萬元以下的車型，指根據公司的長期判斷，到2030年，如果只針對20萬元以上的家庭用戶市場，僅需在中國市場獲得三分一市場份額，收入就將超過萬億級別；又指今年理想汽車的銷售和服務網絡將升級，目標是到年底零售中心增至800家。

 

7. 綜合外媒報道，美國商會會長克拉克本周將率代表團訪問北京，預計將與中方官員、當地商界領袖以及美國企業高管代表等會晤。《彭博》指，此次訪問是「世界上兩個最大經濟體之間關係改善的最新跡象」。自去年11月中美兩國領袖三藩市會晤後，中美軍方恢復溝通，同時兩國啟動禁毒工作組遏制芬太尼在美國氾濫。《路透》稱，中美在貿易政策等問題上存在分歧，克拉克此次訪問正值兩國「經歷了幾年來最緊張的關係之後逐漸恢復接觸之際」。

 

8. 據中國民航網發布，廣州白雲機場三期擴建工程有序推進，T3航站樓計劃今年12月底具備通水通電的條件。三期擴建工程主要新建T3航站樓、兩條跑道和綜合交通中心等設施，計劃2025年建成投產，建成後將成為全世界最大的單體機場。完工後，白雲機場的年旅客吞吐能力將達到1.2億人次，貨郵吞吐能力將達到380萬噸；終端旅客吞吐能力將達到1.4億人次，貨郵吞吐能力將達到600萬噸，客貨吞吐規模將在全球處於領先地位。

 

撰文：經濟通中國組

 

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