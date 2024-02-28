神州經脈 | A股放量瀉，成交萬億兩年高，數字人幣香港擴大試點

滬綜指早前重上三千點後，當局救市任務似完成，瑞銀昨日（27日）預計「國家隊」在極端市況下仍有潛力增持，換言之即料「國家隊」暫不會再掏錢買入撐市。結果話口未完，滬深股市今日（28日）即遇上放量程度兩年來首見的大跌市，製造業及科技相關板塊集體大跌，兩市接近4850隻個股下跌，全體個股跌幅中位數超過6%，龍年伊始連升多日後，股市重見今年1月時的恐慌情緒。

（資料圖片）

中特估股份午後強力撐市，最終亦不敵沽壓倒跌，拖累跌勢擴大，總結全日滬綜指下跌1.91%，報2957.85點，三千點不保，深成指瀉2.4%，創業板指跌2.5%。

兩市全日成交高達13567億元（人民幣．下同），是2022年2月24日以來兩年新高，當日正值俄羅斯對烏克蘭開戰，引發環球資本市場恐慌。陸股通全日淨流入13.4億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日繼續窄幅上落，並曾逼近7.20關口，收報7.1986，較上個交易日4時30分收盤價小跌8點子，兩連跌，創去年11月17日以來三個半月新低，全日在7.1957至7.1996之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1075，較上個交易日跌18點子，與市場預測偏離擴大至近950點，上個交易日報7.1057。

今日新聞精選

1. 財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，指「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值，進一步提升跨境支付效率和用戶體驗。此外，政府正與內地積極商討引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。

2. 人民銀行昨召開做好金融五篇大文章工作座談會，提到要用好用足貨幣政策工具，做好審貸放貸、資金申報和存續期管理，將人行再貸款優惠政策通過各金融機構精準傳導到各重點領域；以及優化內部資源配置，完善內部資金轉移定價、績效考核、盡職免責等政策安排，根據各重點領域特點加強產品服務創新，加大對五大重點領域的資金支持。金融五篇大文章是指科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。

3. 今日資金甩賣股票痕跡明顯，有傳當局批准恢復量化DMA（多空收益掉期）策略交易，才導致成交大幅推高，但監管當局方面向內媒表示傳聞不實，亦有報道指目前DMA規模平穩。不過據外電報道，中證監過去幾天要求一些量化基金縮減DMA產品的規模，包括停止接受客戶的新投資，並逐步出清現有產品。報道引述消息人士指，當局認為逐步出清DMA產品有助於防止股市大跌。

4. 碧桂園被建滔集團全資子公司Ever Credit Limited向香港高院呈請清盤，追討本金約16億元的未支付定期貸款及應計利息。官媒《證券時報》引述碧桂園最新回應指，公司涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對公司保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。碧桂園並強調，目前公司各項經營一切正常。另據《中國房地產報》報道，房地產融資「白名單」持續擴大。截至2月27日，碧桂園已獲批進入房地產融資「白名單」的項目超過100個，較春節前的30多個大幅增加。

5. 因財困而暫時停運的高合汽車據傳遇上「白武士」。今日網絡盛傳高合汽車獲長安汽車洽購51%股權且已經談妥，長安汽車出資會帶動青島和沙特資金到位，由此盤活高合汽車。不過，《新浪科技》引述長安汽車董事長朱華榮表示，「在談，離『妥』還遠」。

6. 比亞迪繼續加碼價格戰，今日宣布推出全新漢、唐車型，起售價較在售車型大幅下降。其中，比亞迪漢DM-i榮耀版售價16.98萬元起，漢EV榮耀版17.98萬元起售，唐DM-i榮耀版17.98萬元起售，同時也有售價25.98萬元的2024款漢DM-p戰神版，並且漢EV榮耀版頂配車型會是王朝網首款搭載「天神之眼」智能駕駛系統的車型。比亞迪方面表示，全新漢、唐上市「電比油低」是比亞迪在價格上的誠意，目的是為了終結油電之戰，也將繼續顛覆合資燃油車的傳統優勢，讓新能源時代徹底到來。

7. 微信今日在「微信公眾平台運營中心」公眾號發布公告指，將規範公眾號標題誇大營銷問題，對於利用煽動誇大、仿冒官方等方式吸引用戶點擊的文章和帳號，平台將根據違規程度作出相應處理。公告指出，平台近期發現部分創作者為提高閱讀量，故意將文章標題的描述混淆為官方通知，用震驚、嚴肅的詞語來誇大緊急程度和影響面，吸引用戶點擊進入，實際正文為與標題不相關的營銷廣告內容，並非標題所說的通知或新聞。

8. 有內媒昨日下午表示從惠州市房產局相關人士處獲悉，目前惠州市針對境外人士的住宅限購政策已有所調整，即境外人士在惠州購買一手房網簽限購套數為5套，二手房買賣不限購。不過，《南方日報》、《南方+》向惠州市住房和城鄉建設局房產信息中心求證，該中心負責人黃敏直言目前惠州未有執行住房限購政策，網傳內容為不實信息。

撰文：經濟通中國組

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