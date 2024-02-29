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神州經脈 | 滬指月飆8%，監管否認嚴限DMA，比亞迪繼續降價

29/02/2024

　　踏入2月最後一個交易日，經歷周三（28日）指標性的成交放量急跌後，滬深兩市周四早（29日）仍超過4200隻個股低開，滬綜指低開0.48%，然而在外資大幅湧入下，三大指數集體衝高，最高峰時段有4800隻股份上升，尤其是各類科技板塊升幅更強勁，帶動滬綜指曾升超過1.5%，衝破三千關。不過，該點位仍見強大阻力，股市升幅迅即收縮，午後重新振作，終於抹平周三所有跌幅，全日收市升1.94%，報3015.17點，累計全月滬指飆8.13%，結束連續兩月下跌趨勢。

 

（資料圖片）


　　深成指周四飆3.1%，創業板指同升3.3%，本月深成指累計上漲13.61%，創業板指漲14.85%。

 

　　滬深兩市成交額連續第二個交易日突破1萬億元（人民幣．下同），達10526億元，惟按日跌22.4%，外資周四通過滬股通、深股通淨流入166億元，為去年7月25日（189.83億元）以來的7個月新高。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報7.1930，較上個交易日4時30分收盤價升56點子，創2月22日以來一周新高，全日在7.1916至7.1973之間波動。

 

　　周四人民幣兌一美元中間價報7.1036，較上個交易日升39點子，創2月22日以來一周新高，上個交易日報7.1075。

 

今日新聞精選

 

1. 據《新華社》報道，中共中央政治局29日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，著力擴大國內需求，堅定不移深化改革，擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險等。


2. 中證監據傳要求量化私募基金清退面向客戶的多空收益掉期（DMA）產品，並限制自營業務的DMA策略加槓桿交易，疑引發量化私募周三快速掟貨，拖垮股市行情。不過中證監昨晚迅即發文解釋，是證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降槓桿、降規模。然而中證監還表示，下一步將對DMA等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模和槓桿。

 

3. 美國總統拜登簽署行政命令，限制向中國、俄羅斯等四個國家出售美國敏感數據，相關數據包括生物識別信息、財務和地理位置等信息。這是美國首次採取此類措施，該行政命令也被視為華盛頓和北京之間「數字冷戰」的最新升級。中國外交部發言人毛寧周四回應稱，美國泛化國家安全概念，誣稱中方購買美國公民的敏感數據，從事惡意活動，禁止數據流向包括中國在內的所謂「受關注國家」是明顯針對特定國家的歧視性做法，中方對此堅決反對，並要求美方停止對中國的污衊抹黑。

 

4. 貴州省一家地方國企日前發行境內債，為同區一家沒有股權關係的城投公司募資，情況罕見，有債券界人士分析指，這可能是地方政府「統借統還」的前奏。廣發証券研報指出，貴州國企宏應達發債為黔城產業募資，是「統借統還」的首次案例，預測未來可能會有更多此類應用出現，即通過資質較好的融資平台提高債券信用等級，以降低借新還舊的融資成本。有分析人士警告，允許重點省份融資平台「統借統還」，可能導致弱資質城投平台趁勢「躺平」，不再努力償債，形成道德風險。

 

5. 中國石油集團28日公布的一份報告顯示，隨著疫後復甦減弱、電動汽車使用率的上升加速燃料轉換，中國今年的石油需求增速預計將會顯著放緩，預計將僅增長1%，至7.64億噸。這是中國石油至少十年以來（不含疫情的年份）做出的最低增幅預期。報告並預計到2024年中國將有5000萬噸的成品油供應過剩。中國石油經濟技術研究院石油市場研究所所長王利寧指出，2023年整體石油需求創出紀錄，中國汽油需求可能在今年觸頂；即便需求下滑，中國仍將進口和生產成品油，以確保能源安全。

 

6. 民航局表示，春節後2月12日-18日當周，中外航空公司執行國際定期客運航班5389班（每個往返記為1班），恢復至疫情前70.7%。目前，國際定期客運航班共通航64個國家。其中，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營每周100班定期客運航班。另外，國家統計局發布2023年國民經濟和社會發展統計公報，顯示全年國內出遊48.9億人次，比上年增長93.3%；國內遊客出遊總花費49133億元，增長140.3%。入境遊客8203萬人次，總花費530億美元。國內居民出境10096萬人次。

 

7. 據內媒引述一份北京市領導調研小米汽車工廠的文件指出，小米旗下小米汽車工廠今年3月實現首車上市，4月交付，預計第一季整車產量約2000輛，產值4億元。報道指，若依上述文件揭露資料計算，且不考慮稅費等情況，小米首款汽車出廠價約20萬元。不過，《澎湃新聞》引述小米公關部負責人稱，有關信息不實，據了解沒有相關調研計劃，一季度產量數據也不實。日前極氪汽車高層在評價小米汽車時透露，從小道消息聽說，小米汽車在3月28日發售。小米汽車方面隨後回應稱，具體時間會透過官方管道公告。

 

8. 春節假期過後，比亞迪狂推「榮耀版」車型並打出「電比油低」的口號，試圖徹底終結「油電之戰」。其中「皇朝系列」繼周三降價推出漢、唐車型的榮耀版後，周四再推宋PLUS DM-i榮耀版、宋PLUS EV榮耀版兩款新車型，其中宋PLUS DM-i榮耀版售價12.98萬元起，起售價比目前宋PLUS DM-i冠軍版的15.98萬元，降價高達3萬元。宋PLUS EV榮耀版售14.98萬元起，比宋PLUS DM-i冠軍版16.98萬元的起售價直降2萬元。此前秦Plus DM-i榮耀版、漢DM-i榮耀版亦比之前的冠軍版降價2萬元。

 

撰文：經濟通中國組

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