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內房| 百強房企首兩月銷售額按年大降超五成，購房需求疲軟

01/03/2024

．2024年前兩個月，內地百強房企總銷售額為4762.4億元人民幣，同比下降51.6%

．1月底以來，四個一線城市陸續放鬆當地樓市調控政策，但成交仍較為平淡

．克而瑞則預計，3月供求有望復甦，但按年持續跌勢

 

 

中指研究院最新公布的數據顯示，2024年前兩個月，內地百強房企總銷售額為4762.4億元人民幣，同比下降51.6%。

 

 

 

　　中指研究院最新公布的數據顯示，2024年前兩個月，內地百強房企總銷售額為4762.4億元人民幣，同比下降51.6%

 

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　　另據克而瑞地產研究統計，2月單月，百強房企銷售金額約1858.6億元人民幣，繼續是近年低位，按月跌20.9%，按年跌60%。


　　中指研究院企業研究總監劉水稱，1月底以來，四個一線城市陸續放鬆當地樓市調控政策，房企又通過多種途徑緊抓春節營銷節點，部分城市到訪量有所提升，但成交仍較為平淡，購房者「看多買少」，觀望情緒依然濃厚，主要是購房者的收入及市場預期不確定，導致需求端疲軟。


　　去年同期對比基數較高，也是今年同比銷量跌幅較大的原因之一。2023年一季度，購房需求在新冠疫情和春節假期的雙重積壓後集中釋放，推動各地樓市量價齊漲。


　　對於後市，劉水認為，短期來看，全國「兩會」召開在即，預計會後供需兩端將有更有利政策出台，一線城市有望進一步因需、因區優化限制性政策，二線城市有望全面取消限購政策，前期出台政策的核心城市政策效果可能會進一步顯現。


　　克而瑞則預計，3月供求有望復甦，但按年持續跌勢，難有「小陽春」，因二、三線城市仍於清理庫存狀態。

 

撰文：經濟通中國組

2024-03-01｜炒兩會出台措施超預期提振大市 港股築底反彈？｜兩會概念板塊逐個捉｜網易Q4盈利遜預期係情有可原？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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