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神州經脈 | 官方財新PMI符預期，兩會下周開幕，滬指全周微升

01/03/2024

　　3月首個交易日，滬深股市開門紅。滬綜指周五（1日）低開後，持續窄幅震盪，三千點有支持，全日收升0.39%，報3027.02點，滬綜指全周累升0.7%。深成指周五收升1.12%，創業板指走高0.9%。兩市成交額連續三日破萬億，達10553億元（人民幣．下同），按日微增0.25%。外資結束連續三個交易日流入，周五通過陸股通淨流出53.3億元，不過，全周計合共流入約235.5億元。

 

（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報7.1985，較上個交易日4時30分收盤價跌55點子，全日在7.1900至7.1995之間波動。

 

　　周五人民幣兌一美元中間價報7.1059，較上個交易日跌23點子，與市場預測偏離超過950點，上個交易日報7.1036。

 

今日新聞精選


1. 兩會行情下周開啟。第十四屆全國人大會議、全國政協會議分別於5日和4日在北京開幕，國務院總理李強將發布任內首份政府工作報告，市場關注其提出的2024年工作目標，包括GDP增速、通脹、赤字率目標、貨幣政策與財政政策安排等。而根據以往經驗，A股在兩會前一周及後一周的時間裏往往受會到情緒提振，但兩會期間的股價表現可能稍顯平淡。兩會所推出的產業政策也會為市場揭示新的投資機遇。


2. 中國2月官方製造業PMI微降至49.1%，雖符合預期，但連續第五個月萎縮；2月財新中國製造業PMI微升至50.9，略高於預期，是2021年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間，製造業景氣度持續提升。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀官方數據指出，2月受春節假期影響，製造業處於傳統生產淡季，加之疫情防控平穩轉段後企業員工假期返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度總體有所下降。2月官方非製造業商務活動指數為51.4%，比上月升0.7個百分點；綜合PMI產出指數為50.9%，與上月持平。


3. 中指研究院公布，2月全國百城新建住宅平均價格為16267元/平方米，環比上漲0.14%，連續第六個月上漲，漲幅較1月收窄0.01個百分點；同比上漲0.57%。2月百城二手住宅平均價格為15173元/平方米，環比下跌0.37%，連續22個月下跌，跌幅較1月收窄0.19個百分點；同比跌4.31%，跌幅較1月擴大0.35個百分點。另外，評級機構惠譽將其對2024年中國新樓銷售預期下調至下跌5%至10%，該行原預計為沒變動至下跌5%，因市場復甦比較緩慢，可能對地方政府、銀行和資產管理公司產生更廣泛影響。惠譽預計，中國新樓銷售至少在未來幾個月將按年大幅下滑，新房的平均售價可能會保持穩定；但所有城市的房價壓力均將持續，而二手房市場正顯示出企穩跡象。


4. 針對外籍來華人員使用移動支付的不便問題，人民銀行副行長張青松提出三個舉措：指導支付寶、財付通等主要支付機構，將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求相關機構優化業務流程，提高辦卡的效率。簡化身份驗證的安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列的APP下載的過程中，更便捷的辦理。


5. 美國白宮29日宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展開調查，可能對華製車輛的聯網技術實施限制性措施。目前，中國製造的汽車除了一般適用於進口汽車的2.5%常規進口關稅外，還需額外繳納25%的關稅。中國外交部發言人毛寧回應稱，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的「不公平」做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。美方把經貿問題政治化，只會阻礙美國汽車產業的發展。中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。


6. 人民銀行29日發布通知，明確銀行間債券市場櫃台債券品種包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等銀行間債券市場債券品種，優化了投資者開戶管理規則。獲准進入銀行間債市的境外投資者，可通過櫃台業務開辦機構和境內托管銀行開立債券帳戶。中債資信基礎設施業務線總監李環表示，目前投資者通過商業銀行櫃台投資政府債券較為普遍，但主要投資的是通過櫃台發行的債券品種。《通知》明確已在銀行間債券市場交易流通的債券品種可以上櫃交易，意味著政府債券二級市場的鞏固和擴大。


7. 比亞迪接連出招，周五再透過官方微博宣布，宋Pro DM-i榮耀版汽車正式上市，售價10.98萬至13.98萬元，約等於全系降價2萬元。值得一提的是，今次官方喊出「入門即高配」口號，即是宋Pro DM-i榮耀版將高階配置下放至入門車型。春節假期後，比亞迪降價狂推一系列榮耀版車型，除了王朝系列大部分車款，昨還推出海洋系列的海豹DM-i榮耀版共6款車型，售價介乎14.98萬-21.98萬元。


8. 據《晚點LatePost》報道，阿里巴巴集團CEO吳泳銘周五向本地生活集團（高德、餓了麼）全體員工發內部信，宣布本地生活集團董事長兼CEO俞永福將於3月31日卸任本地生活集團的管理職務。報道指出，本地生活集團的兩大業務餓了麼、高德也將迎來新的管理團隊。餓了麼董事長由本地生活集團CTO吳澤明接任，CEO由蜂鳥配送負責人韓鎏接任；高德董事長由總裁劉振飛接任，COO郭寧出任高德CEO。

 

撰文：經濟通中國組

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