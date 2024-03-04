A股| 美銀：中國股市上周見去年10月來最大單周資金外流

．據美國銀行分析師引述EPFR Global數據指，約16億美元資金從中國股票基金撤出

．創下去年10月以來單周最高外流規模

．至於新興市場基金整體流出10億美元，為去年11月以來首次。

2月A股在「國家隊」真金白銀救市下迎來久違的反彈的行情，然而同時為急於解套的資金提供了逃生門。

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據美國銀行分析師引述EPFR Global數據指，截至2月28日當周，約16億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年10月以來單周最高外流規模；至於新興市場基金整體流出10億美元，為去年11月以來首次。



美銀報告指，投資者越來越相信美聯儲將在年中降息，新一波資金流入高風險資產，上周投資者向科技股投入的資金創8月以來新高，對加密貨幣的投資金額更增加了一倍。

撰文:經濟通中國組

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