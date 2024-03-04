  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

A股| 美銀：中國股市上周見去年10月來最大單周資金外流

04/03/2024

．據美國銀行分析師引述EPFR Global數據指，約16億美元資金從中國股票基金撤出

．創下去年10月以來單周最高外流規模

．至於新興市場基金整體流出10億美元，為去年11月以來首次。

 

據美國銀行分析師引述EPFR Global數據指，截至2月28日當周，約16億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年10月以來單周最高外流規模；至於新興市場基金整體流出10億美元，為去年11月以來首次。

 

　　2月A股在「國家隊」真金白銀救市下迎來久違的反彈的行情，然而同時為急於解套的資金提供了逃生門。

 

推薦閱讀:

《汽車新勢力》蔚來：料年底累建逾三千座換電站、四萬根充電樁

蔚來汽車(09866)表示，預計到今年年底，公司將累計建成逾3310座換電站和超過4.1萬根充電樁........

京東進一步普及「59元包郵」，料3月下旬包郵商品比例達99%

京東將進一步普及59元人民幣包郵。京東今日發布商家公告稱，為契合市場發展趨勢，適應行業需求變化，現計劃修訂《京東開放平台包郵規則》........

 

　　據美國銀行分析師引述EPFR Global數據指，截至2月28日當周，約16億美元資金中國股票基金撤出，創下去年10月以來單周最高外流規模；至於新興市場基金整體流出10億美元，為去年11月以來首次。


　　美銀報告指，投資者越來越相信美聯儲將在年中降息，新一波資金流入高風險資產，上周投資者向科技股投入的資金創8月以來新高，對加密貨幣的投資金額更增加了一倍。

 

撰文:經濟通中國組

2024-03-04｜全國政協會議今開幕 北水部署有啟示？| 2月新能源車交付量全線下跌 車股響警號？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)。立即行動！► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.450

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.450
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.040
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.870
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.000
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 331.200
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.000
  • 00001 長和
  • 39.500
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.780
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.790
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.120
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 12:06  《午市前瞻》科技醫藥強勢證風險胃納回升，藥明前景難料先作短炒

04/03/2024 12:05  恒指半日跌10點報16578，理想瀉13%，藥明康德升12%

04/03/2024 07:55  《國金頭條》英偉達升破800美元創收市新高，美股三大指數齊漲

04/03/2024 08:11  【兩會焦點】全國政協今開幕會期6天，聚焦中國式現代化目標獻計

04/03/2024 09:06  【國務會議】設備更新消費品以舊換新行動方案通過，加大財稅支持

04/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒３４億元，買美團沽騰訊

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 11:32  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７６，兩周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞|車企|新能源車2月交付按月降，逾十家車企激進減價衝銷量新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Swiftonomics引爆星洲，啟示盛事經濟新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞|兩會| 董明珠建議：上市公司高管任期內不得減持公司股票新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

梁嘉琪《早霸王》自爆前輩背住女友邀行沙灘撩上房！森美責「不應該」：你畀晒綠燈行沙灘
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超入直路！利記先甜後苦，青訓做奇兵；曼城先苦後甜，輪換成關鍵；槍手硬仗最多，考驗穩定性
人氣文章

Foodie What’s On

Mr. CHEESECAKE登陸香港！米芝蓮大廚主理、被喻為「東京no.1芝士蛋糕」！3種食法嘗流⼼口感！必買香港限定抹茶味！即睇地址+價錢+預訂方法
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟越後湯澤行程推介：湯澤草莓村！親摘雪國限定「越後姬」士多啤梨，香甜多汁、果香四溢！ 1
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

清三代琺瑯彩與後仿有何分別？如何眾裡尋它千百度，找到一件雍正本朝的真品？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
20歲女來經血崩確診患子宮頸癌！醫生揭禍源或與一種廁紙有關！孕婦常用恐影響胎兒？即睇3大如廁清潔方法減感染風險、消委會25款廁紙評分
人氣文章
減肥｜肥人多痰濕？教你分辨原發性肥胖VS繼發性肥胖！中醫︰健脾補氣是減重關鍵！推介2款消脂湯水、焗茶
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
內地新聞|車企|新能源車2月交付按月降，逾十家車企激進減價衝銷量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金