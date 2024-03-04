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內地新聞|車企|新能源車2月交付按月降，逾十家車企激進減價衝銷量

04/03/2024

．受春節假期影響，造車交付量普遍不及1月份

．龍年車市「價格戰」持續升溫

．3月至今超十家車企官宣降價或開啟限時優惠，最高降價4.7萬元人民幣

 

中國多家車企陸續發布2月交付數據，受春節假期影響，造車新勢力交付量普遍不及1月份，而隨著比亞迪、特斯拉兩家新能源頭部車企3月率先拉開降價潮帷幕，龍年車市「價格戰」持續升溫。3月至今超十家車企官宣降價或開啟限時優惠，最高降價4.7萬元人民幣

 

　　中國多家車企陸續發布2月交付數據，受春節假期影響，造車新勢力交付量普遍不及1月份，而隨著比亞迪(01211)(深:002594)、特斯拉兩家新能源頭部車企3月率先拉開降價潮帷幕，龍年車市「價格戰」持續升溫。3月至今超十家車企官宣降價或開啟限時優惠，最高降價4.7萬元(人民幣．下同)。

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*問界超理想，2月交付量排名第一*


　　2月新勢力排行榜上，AITO問界交付新車2.11萬輛，超過理想汽車(02015)，排名第一。其中，問界新M7交付量突破18479輛，佔比87.4%。至於問界M9上市62天，累計大定突破5萬輛，新品或成增量突破點。


　　排名第二的理想汽車2月份交付20251輛，惜敗問界。為重奪榜首，3月1日理想汽車宣布首款純電MPV理想MEGA和2024款L系列車型正式上市，CEO李想更表示，3月份目標是恢復到月交付5萬輛的水平。


　　另外，作為榜單季軍的廣汽埃安同月交付1.67萬輛，與問界、理想相比，廣汽埃安的交付情況已顯露疲態。



*零跑汽車交付量環比降46.5%*


　　2月份汽車市場進入到傳統淡季，除了榜單頭三位外，其餘幾家造車新勢力交付量全部在1萬輛之下。包括AITO問界、理想汽車、蔚來汽車(09866)、零跑汽車(09863)、哪吒汽車和小鵬汽車(09868)在內的多家車企，2月交付量均出現了不同程度的環比下滑，又以零跑汽車和小鵬汽車環比降幅最大，分別挫46.5%、44.9%。


　　全行業來看，乘聯會預測2月份或是全年車市銷量最低點，國內狹義乘用車零售銷量約為115萬輛，環比下滑43.5%，呈常規季節性走勢；國內新能源車零售銷量預計為38萬輛，環比下滑43%，滲透率約33%，市場滲透率較去年年底有明顯下滑。



*學者：新能源與燃油車迎決戰階段*


　　為刺激淡季消費，3月一開始，比亞迪和特斯拉便掀起了新一輪的價格戰。在「電比油低」的口號下，比亞迪連番推出各款榮耀版車型，宋Pro DM-i榮耀版起售價僅10.98萬元，意味著搭載DM-i技術的A級SUV車型正式進入10萬元區間。


　　特斯拉緊隨其後加入價格戰，針對Model 3和Model Y車型推出最高3.46萬元優惠，包括8000元限時保險補貼、指定車漆限時優惠價和限時低息金融低息等。


　　據內媒統計，此後包括吉利(00175)、上汽大眾、奇瑞等在內的車企先後宣布降價，推出限時購車優惠。其中吉利推出2024春季購車節，3月份現金優惠最高4.7萬元；廣汽埃安3月3日宣布，AION Y Plus星耀版車型正式上市，售價為9.98萬元。


　　中國工程院院士歐陽明高表示：「從產業角度來看，新能源車市場正在從增量發展轉向存量競爭。」一方面是因為新能源汽車行業自身的優勝劣汰，另一方面是新能源汽車與燃油車的博弈已到決戰階段，自主品牌與合資品牌的競爭也到了白熱化的程度。

 

撰文：經濟通中國組

 

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