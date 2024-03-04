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內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款

04/03/2024

．山東濟南一家銀行為了在年底衝業績，竟要求任職櫃台的員工「跑數」

．不達標還要扣績效工資，但銀行業已明令禁止對非營銷部門下達存款考核指標

．不止銀行員工，就連醫護人員、工程師也被迫追KPI

 

山東濟南一家銀行為了在年底衝業績，竟要求任職櫃台的員工「跑數」，不達標還要扣績效工資，但銀行業已明令禁止對非營銷部門下達存款考核指標。

 

　　內地打工人在新一年度能否加薪升職，主要看每年的「績效考核」，但據中華全國總工會旗下《工人日報》指出，一些公司企業在這些考核中隨意擴大考核範圍、任意設置考核指標，對員工造成極大困擾。其中山東濟南一家銀行為了在年底衝業績，竟要求任職櫃台的員工「跑數」，不達標還要扣績效工資，但銀行業已明令禁止對非營銷部門下達存款考核指標。

 

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　　報道引述該銀行一名櫃台員工投訴，為完成銀行對其下達的招攬300萬元（人民幣．下同）存款的績效任務，不得已動員所有親戚朋友，加上自己和父母的所有存款，才勉強在季度末完成任務，拿到200元績效獎金，「完不成的話，要被扣1000元」。該名員工更透露，有同事為完成指標，甚至會通過中介「買存款」、「買貸款」，去年12月就有同事找中介買存款，每存1萬元，每天支付5元，「買」100萬元存款，每天就花費500元。該員工直言，「非營銷崗位職工分擔營銷任務，已是行業『公開的秘密』」，質疑「在畸形的業績觀和考核方式之下，誰能安心工作？」

*有程序員被要求每天寫120行代碼*


　　報道提到，不止銀行員工，就連醫護人員、工程師也被迫追KPI。例如河北廊坊某社區醫院有科室的醫護人員績效工資與醫院營業額、工作時長掛勾，即使每月只能休息4天，科主任還稱「休息的人付出少，要被扣績效工資」。西安有互聯網企業將績效考核與代碼行數掛勾，要求開發崗職工每天寫120行代碼，令到本來一行代碼就可以搞定的事，「非要寫幾十行代碼湊數據」。


　　報道引述中國勞動關係學院工會學院副教授范麗娜指，如此考核會導致被考核對象整天繞著考核指標轉，易引發職工不滿、激化矛盾，背離制度設計初衷，不利於激發團隊積極性。首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授範圍指出，績效考核的目標應該是鼓勵勞動者積極工作、提升管理效率，考核要明確目標和導向，避免「貪多」。

撰文：經濟通中國組

 

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