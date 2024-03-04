神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升

進入兩會行情，滬深股市今早（4日）一開市先靜觀其變，但隨著地產及金融股出現震盪，A股現沽壓，滬指一度逼近穿三千，不過在半導體、醫藥、軍工、能源等板塊捧升下，加上資金活躍，滬綜指維持窄幅升勢至全日收市，升0.41%，報3039.31點，盤中高見超過三個月新高，深成指全日升0.04%，創業板指則升0.59%。

全國政協會議今日在北京人民大會堂開幕。(黃燕明攝)

市場交投強勁，兩市全日成交10771億元（人民幣．下同），連續四日成交破萬億，按日增2%，惟注意外資流出，陸股通淨流出超70億元，連續兩個交易日撤出超過120億元。據美銀分析指，截至2月28日當周，約16億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年10月以來單周最高外流規模。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1990，較上個交易日4時30分收盤價跌5點子，創去年11月17日以來三個半月新低，全日在7.1950至7.1994之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1020，較上個交易日升39點子，創2月22日以來逾一周新高，上個交易日報7.1059。

今日新聞精選

1. 十四屆全國人大二次會議大會舉行新聞發布會，人大會議發言人婁勤儉表示，十四屆全國人大二次會議3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天，議程包括審議政府工作報告、國國務院組織法修訂草案、全國人大常務委員會工作報告、兩高報告等。今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。此次最新安排打破了多年來的兩會傳統，引發外界關注。外交部發言人毛寧今日在例行記者會上對此回應，兩會期間大會的各層會議都會對中外媒體開放，關於總理記者會取消，沒有必要擔心中國是否不開放。

2. 全國人大新聞發言人婁勤儉表示，將研究推進科技創新方面的立法，特別是深入研究人工智能、生物技術等前沿科技領域有關倫理、道德、安全等重要問題，不斷完善科技法律體系。另外，就今年美國大選結果會對中美關係產生甚麼影響，婁勤儉稱，美國大選是美國內政，對此不持立場。不論誰當選，都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的方向發展。

3. 全國政協十四屆二次會議今日下午3時在人民大會堂開幕，周日（10日）上午閉幕，會期6天。全國政協主席王滬寧代表政協常務委員會作工作報告。開幕會審議通過了政協第十四屆全國委員會第二次會議議程。大會其他主要議程包括，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。

4. 全國人大代表、深圳證券交易所理事長沙雁在駐地接受記者採訪時表示，要加大對資本市場違法違規行為的打擊力度，形成立體化追責體系，同時還將堅持投資者為本，增強市場的內在動力和內在穩定性，積極落實吸引中長期資金入市的相關要求。他又指，引導上市公司積極回報投資者，擴大分紅，這都有利於提升市場的內在穩定性。

5. 中國多家車企陸續發布2月交付數據，受春節假期影響，造車新勢力交付量普遍不及1月份。2月汽車市場進入到傳統淡季，除了榜單頭三位AITO問界、理想汽車、廣汽埃安外，其餘幾家造車新勢力交付量全部在1萬輛之下。而隨著比亞迪、特斯拉兩家新能源頭部車企3月率先拉開降價潮帷幕，龍年車市「價格戰」持續升溫。3月至今超十家車企官宣降價或開啟限時優惠，最高降價4.7萬元。中國工程院院士歐陽明高認為，新能源車市場正從增量發展轉向存量競爭。

6. 據韓媒披露指，中國龍頭車企比亞迪將進軍南韓，估計比亞迪將在南韓推出的首款車為平價款純電休旅車Atto 3，起售價3000萬韓元（約17.6萬港元），而現代純電休旅車Ioniq 5起售價則為4000萬韓元（約23.5萬港元），料對銷售持續下滑的現代汽車構成威脅。比亞迪南韓分公司發言人回應稱，公司正在積極審查進入南韓市場事宜，尚未確認車型和時間等細節。

7. 美國《生物安全法》草案審議重新提上日程。《財聯社》查詢美國參議院官網發現，美參議院將於美國時間3月6日舉行聽證會，《生物安全法》草案等提案在討論範圍之內。該草案由美國參議員加里．彼得斯（Gary C. Peters）去年12月提出，旨在禁止「外國對手的生物科技公司」與聯邦政府資助的醫療機構開展業務，並點名華大系、藥明系等中國生物科技公司。此後引發華大系、藥明系多隻股份股價急挫。草案原定1月31日召開聽證會，但因暴雪天氣延期。

8. 市場流傳，萬科高層近日到北京，與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題，其中包括新華資產的100億元，但該請求被拒絕。不過，新華資產管理股份有限公司昨發布聲明，指公司關注到有關公司與萬科企業的不實信息。而據萬科公告，今日將支付「22萬科01」「22萬科02」兩隻債券的利息。此外，據今年1月萬科與金融機構交流的會議紀要，今年萬科在境內信用貸款到期金額為93億元，境外約有105億元的公開債券到期。針對3月11日到期的一筆6.3億美元境外債券，會議紀要顯示，萬科將通過自有資金、境外主體分紅回購以及銀團貸款來償還。當時萬科還稱，現階段公司境外本身有一些資金資源，哪怕沒有銀行貸款，也能覆蓋這筆債務。

撰文：經濟通中國組

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