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電動車| 特斯拉中國產汽車2月銷量跌至一年多來最低

05/03/2024

．特斯拉(Tesla)上海工廠2月出貨量降至一年多來最低水平

．特斯拉上月中國產汽車銷量為逾6.03萬輛，創下2022年12月以來最低水平，按年減少19%

．事實上，特斯拉並非唯一銷售遭受打擊的公司，一眾中資新能源亦受影響

 

因春節假期銷售淡靜，以及內地電動汽車市場開啟新一輪價格戰，特斯拉上海工廠2月出貨量降至一年多來最低水平。

 

　　因春節假期銷售淡靜，以及內地電動汽車市場開啟新一輪價格戰，特斯拉(Tesla)上海工廠2月出貨量降至一年多來最低水平。

 

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　　根據中國乘聯會昨日發布的初步數據，特斯拉上月中國產汽車銷量為逾6.03萬輛，創下2022年12月以來最低水平，按年減少19%，按月跌近16%。

 

　　中國乘聯會表示，市場價格出現明顯波動，月中廠商和經銷商的觀望氣氛較濃，導致2月廠商銷量相對穩健不強。

 

　　面對競爭及銷售壓力，特斯拉已推出一系列激勵措施來促進其在中國的銷售。3月初，特斯拉針對中國市場在售車型Model 3與Model Y宣布了三個購車福利政策，包括8000元(人民幣．下同)限時現車保險補貼、指定車漆限時優惠及限時現車金融低息，購車總計可省近3.5萬元。

 

　　事實上，特斯拉並非唯一銷售遭受打擊的公司，一眾中資新能源亦受影響。其中，比亞迪(01211)(深:002594)上月銷量按年跌37%、按月跌39%。

 

撰文：經濟通中國組

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