  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內房| 碧桂園217項目已納白名單，楊惠妍稱市場還是較冷

05/03/2024

．碧桂園已獲納入「白名單」的項目達217個，數量呈現大幅增加

．主席楊惠妍直言，「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備」

．碧桂園表示正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支

 

碧桂園在官微發布消息指，昨日召開月度集團管理會議，圍繞近期宏觀市場、保交付及保經營工作、下一步發展策略等進行了分析並提出要求。會議上提到，截至3月3日，碧桂園已獲納入「白名單」的項目達217個，數量呈現大幅增加，且已有項目獲得銀行放款批復。

 

　　碧桂園(02007)在官微發布消息指，昨日（4日）召開月度集團管理會議，圍繞近期宏觀市場、保交付及保經營工作、下一步發展策略等進行了分析並提出要求。會議上提到，截至3月3日，碧桂園已獲納入「白名單」的項目達217個，數量呈現大幅增加，且已有項目獲得銀行放款批復。

 

推薦閱讀:

【外圍經濟】蘋果被指濫用商店規則，遭歐盟處以18億歐元罰款

蘋果周一(4日)被歐盟處以18億歐元罰款。歐盟之前指控蘋果將Spotify等音樂流媒體競爭對手拒之於其平台之外，歐盟對此展開調查後作出了罰款決定.......

《Ａ股焦點》萬科AH續下跌，據傳中國險企對內警告萬科信用風險

萬科(02202)(深:000002)昨日上演股債雙殺，今日債務風險持續發酵，據報一些中國最大型保險公司上周警告外部投資組合管理人小心萬科的信用風險........

 


　　碧桂園最新公布，連同其合營公司和聯營公司在內，於2月單月歸屬股東權益的合同銷售金額約37.2億元人民幣，同比下降約85%，銷售建築面積約37萬平方米，跌約89%。
　　

　　碧桂園主席楊惠妍直言，「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備」。



2024年預計交付量仍超48萬套



　　會議表示，「保交付」一直是碧桂園必須牢牢守住的底線。2023年全年碧桂園累計交付超60萬套，累計交付面積7162萬平方米，範圍涉及全國31省249個城市。按照規劃，2024年碧桂園預計交付量仍超48萬套。


　　楊惠妍表示，儘管行業恢復可能需要較長時間，但路雖遠行則將至，一步一個腳印地克服困難，總能走出去；事雖難做則必成，任何問題都認真面對，終能解決。


　　碧桂園表示正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支，努力降低現金流的支出，同時通過銷售增加現金流入，確保有足夠的資金來支持交付和日常運營。

 

撰文:經濟通中國組

2024-03-05｜兩會憧憬過大 小心期望落空？｜內房新火頭萬科｜藥股不再弱 轉勢或炒作？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指失守50天線考驗萬六關，中建材息高看3.4元

05/03/2024 16:14  恒指全日跌433點報16162，京東健康阿里健康齊瀉8%

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 17:08  《本港樓市》傳大行停做「摸貨」按揭，經絡料大部分銀行將跟隨

05/03/2024 17:56  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２９億元，買騰訊沽中石油

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 增長目標赤字率持平去年，萬億國債待發，滬指四連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中電信中聯通預告去年盈利穩增大行籲買入，中資電訊股可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試14款抽濕機！邊兩款抽得兼慳電？高中低級別每年電費幾多？即睇詳細評分！消委會推介呢5部 5
人氣文章

娛樂情報

細細粒陳嘉佳生圖比例怪？ 巨腩「牙籤腳」網民擔心其健康：這種身材好像健康不太好
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
人氣文章

Beauty

湯唯出演MV飾IU女兒！44歲青龍影后養生法：兩種簡單飲品排毒瘦身、打圈洗面法，練出逆天凍齡體質！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

《繁花》重現上海時尚！胡歌「寶總」從西裝到大衣，盡顯低調典雅的紳士形象
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？ 1新文章
人氣文章
過勞催老 | 90後靚仔老師入行6年大走樣震驚網民！中醫拆解4類職業過勞症狀及解救大法！睇埋保健食療 1新文章
人氣文章
回南天 | 天氣潮濕抽濕機出動！台電3招提升抽濕機效能！配搭一電器抽濕效能大提升！定期做一件事增加風量！抽濕機切忌放哪裏？ 2 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道05/03/2024
高息定存 | 滙豐減3個月港元定存息至3.6厘，6個月3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金