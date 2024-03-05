內房| 碧桂園217項目已納白名單，楊惠妍稱市場還是較冷

．碧桂園已獲納入「白名單」的項目達217個，數量呈現大幅增加

．主席楊惠妍直言，「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備」

．碧桂園表示正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支

碧桂園(02007)在官微發布消息指，昨日（4日）召開月度集團管理會議，圍繞近期宏觀市場、保交付及保經營工作、下一步發展策略等進行了分析並提出要求。會議上提到，截至3月3日，碧桂園已獲納入「白名單」的項目達217個，數量呈現大幅增加，且已有項目獲得銀行放款批復。

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碧桂園最新公布，連同其合營公司和聯營公司在內，於2月單月歸屬股東權益的合同銷售金額約37.2億元人民幣，同比下降約85%，銷售建築面積約37萬平方米，跌約89%。



碧桂園主席楊惠妍直言，「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備」。





2024年預計交付量仍超48萬套





會議表示，「保交付」一直是碧桂園必須牢牢守住的底線。2023年全年碧桂園累計交付超60萬套，累計交付面積7162萬平方米，範圍涉及全國31省249個城市。按照規劃，2024年碧桂園預計交付量仍超48萬套。



楊惠妍表示，儘管行業恢復可能需要較長時間，但路雖遠行則將至，一步一個腳印地克服困難，總能走出去；事雖難做則必成，任何問題都認真面對，終能解決。



碧桂園表示正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支，努力降低現金流的支出，同時通過銷售增加現金流入，確保有足夠的資金來支持交付和日常運營。

撰文:經濟通中國組

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