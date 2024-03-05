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內地新聞|兩會|李強：今年GDP增長目標5%左右，赤字率3%

05/03/2024

．李強表示，今年發展主要預期目標為：國內生產總值增長5%左右

．赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元人民幣，比上年年初預算增加1800億元人民幣

．預計今年財政收入繼續恢復增長

 

十四屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕，國務院總理李強作任內首份政府工作報告。李強表示，今年發展主要預期目標為：國內生產總值增長5%左右

 

　　十四屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕，國務院總理李強作任內首份政府工作報告。李強表示，今年發展主要預期目標為：國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。

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　　此外，赤字率擬按3%安排赤字規模4.06萬億元(人民幣．下同)，比上年年初預算增加1800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模28.5萬億元，比上年增加1.1萬億元。擬安排地方政府專項債券3.9萬億元，比上年增加1000億元。



*擬連續幾年發行超長期特別國債，今年起先發1萬億*


　　同時，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
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