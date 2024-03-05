兩會焦點｜一文看懂政府工作報告

十四屆全國人大二次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強作任內第一份政府工作報告。他指出，過去一年，經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，國內生產總值增長5.2%，高於去年5%左右的目標。今年中國發展面臨的環境仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素。

政府工作報告連續第二年將GDP增長目標定於5%左右，赤字率擬按3%安排，低於外界預期的3.5%亦低於去年3.8%的實際赤字率，但與上年目標持平，赤字規模4.06萬億元(人民幣．下同)，比上年初預算增加1800億元。報告同時計劃從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。

此前外媒引述消息指，1萬億元超長期特別國債擬用於支持糧食、能源、供應鏈安全和新型城鎮化。外媒並分析，特別國債重出江湖，將是中國財政政策繼續發力、支持經濟復甦的又一有力舉措。特別國債是史上僅被動用三次的財政工具，過去均不計入當年財政赤字；對上一次是在2020年發行，募集資金用於抗疫支出。

*連續兩年未提「房住不炒」*

至於政策方向，李強強調，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。

房地產政策方面，提出對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。這是中國政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」。

*城鎮調查失業率控制在5.5%左右*

就業預期方面，報告將城鎮新增就業目標定於1200萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5%左右，兩個數字均與上年相同。居民消費價格漲幅目標則為3%左右，亦與上年一樣，但上年全年CPI增速僅得0.2%。報告還提出，糧食產量目標保持在1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗降低2.5%左右。

李強直言，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。但他強調，上述預期目標綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要和可能。其中GDP增長預期目標為5%左右，就考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、奮發有為的要求。

此外，李強預計，今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模28.5萬億元，比去年增加1.1萬億元。擬安排地方政府專項債券3.9萬億元，比去年增加1000億元。

撰文： 經濟通通訊社記者林小莉

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