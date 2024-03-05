神州經脈 | 增長目標赤字率持平去年，萬億國債待發，滬指四連升

十四屆全國人大二次會議今日（5日）開幕，A股開市見跌，盤中銀行股拉高大盤，勉強保住升勢，惟午後消費股跌幅擴大，銀行股再加大穩盤劑量，平均升幅達2%，助力滬綜指全日升0.28%收市，四連升，報3047.79點，繼續刷新去年11月下旬以來新高，惟個股升少跌多，個股中位數表現為下跌2%。

國務院總理李強今日發表任內首份政府工作報告。（AP圖片）

深市偏軟，深成指倒跌0.23%，創業板指軟0.06%。兩市早段交投見縮水，午後見活躍，兩市全日成交10670億元（人民幣．下同），連續五個交易日萬億成交，惟按日減少0.1%。陸股通淨流入15.5億元，結束連續兩個交易日走資勢頭。

國務院總理李強發表任內首份政府工作報告，在談及人民幣匯率時，重申保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1991，較上個交易日4時30分收盤價小跌1點子，三連跌，續創去年11月17日以來三個半月新低，全日在7.1939至7.1998之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1027，較上個交易日跌7點子，上個交易日報7.1020。

今日新聞精選

1. 十四屆全國人大二次會議今日在人民大會堂開幕，國務院總理李強發表政府工作報告，將今年GDP增速目標定在5%左右，與去年一致；財政赤字率目標為3%，亦與去年初的目標一樣，但低於外界預期的3.5%，亦低於去年3.8%的實際赤字率；赤字規模4.06萬億元，比上年初預算增加1800億元。同時計劃從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。居民消費價格漲幅預期3%左右，與去年一樣；城鎮新增就業目標1200萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5%左右。李強直言，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

2. 政府工作報告提出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。在樓市政策方面，報告強調，要優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。報告還提出，要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房建設和供給等。政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」。

3. 政府工作報告提出，今年要促進消費穩定增長。培育壯大新型消費，穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費。此外，要加大吸引外資力度。繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。加快發展新質生產力，加快推進新型工業化，提高全要素生產率。深化大數據、人工智能等研發應用，開展「人工智能+」行動。要制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道。

4. 國務院總理李強今早宣讀政府工作報告期間，A股開市見下行壓力，但盤中有神秘資金湧入多隻滬深300ETF，疑似「國家隊」進場，滬綜指今日最終錄得四連升，升幅0.28%，並刷新三個月新高，至於滬深300指數全日更漲0.7%。資料顯示，易方達滬深300ETF今日成交額超過93億元，近乎昨日成交量的十倍，華泰柏瑞滬深300ETF成交額更高達99.25億元，華夏滬深300ETF成交額亦擴大至42.09億元。

5. 國家發改委發布《2024年國民經濟和社會發展計劃》草案及《2024年國民經濟和社會發展計劃的主要任務》，當中提及要積極擴大有效投資。2024年安排中央預算內投資7000億元，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，推進地方融資信用服務平台整合和統一管理。當中亦提及，以科技創新引領現代化產業體系建設，加快形成新質生產力。提升科技創新能力，部署實施一批國家重大科技項目；積極培育發展新興產業和未來產業，打造生物製造、商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎；開展「人工智能+」行動，加快推動氫能等未來能源產業創新發展，持續推進核聚變等前沿技術研究開發。

6. 國資委主任張玉卓在全國兩會「部長通道」上提到，國資委調整政策，對三家中央汽車企業（一汽集團、東風集團、長安集團）進行新能源汽車業務的單獨考核，指在燃油車尚很有優勢的情況下，企業布局新能源汽車，一開始的投入比較大，如果對其考核當期利潤，就不太容易全速推進新能源汽車的發展，「我們出政策就是要破除這個障礙，考核它的技術，考核它的市場佔有率，考核它未來的發展。」

7. 美國拜登政府去年底收緊晶片出口禁令，進一步限制中國取得先進半導體技術，除了AI晶片霸主英偉達外，市場二哥超微半導體(AMD)也計劃向中國市場出售「降級版」AI晶片。不過據外電報道，儘管AMD的降級版晶片迎合了美國政府的限制，專為中國市場而設，但是美國官員仍然認為其性能太高，在沒有取得美國商務部工業和安全局的許可下，不可出售予中國企業。報道指，未知AMD是否已經正式向商務部申請出口許可。

8. 萬科釋放利好信息提振投資者及債權人信心。萬科在午間向內媒回應指，下周一（11日）到期、規模高達6.3億美元的一筆離岸債，兌付所需資金已經到位，償債工作在有序鋪排中。另外，內媒報道指，萬科旗下華夏萬緯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金已於日前獲中國證監會和深交所的正式受理。

撰文：經濟通中國組

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