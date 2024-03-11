神州經脈 | 兩會圓滿閉幕，萬科債務傳獲監管層扶助，滬指兩連升

寧德時代今日（11日）升勢凌厲，狂飆14%，不但帶動深市創業板大漲，更提振滬市低開高走，滬綜指收升0.7%，連升兩個交易日，報3068點，寧德時代大升之下，電池股齊漲，汽車整車亦向好，深成指收升2.3%，創業板指更漲4.6%。

全國人大會議今日閉幕，一眾代表離開人民大會堂。(AP圖片)

滬深兩市今日成交額10059億元（人民幣．下同），重上萬億，較上個交易日放量增近17%。外資今日通過滬股通、深股通淨流入102.6億元，為連續兩個交易日流入。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤高開後震盪回落，跌穿7.19，低見7.1926，午後重拾升勢一度升破7.18，收報7.1840，較上個交易日4時30分收盤價升78點子，三連升，創2月2日以來一個多月新高，全日在7.1788至7.1926之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0969，較上個交易日升9點子，四連升，續創1月2日以來兩個多月新高，上個交易日報7.0978。

今日新聞精選

1. 十四屆全國人大二次會議今日在北京人民大會堂舉行閉幕會。閉幕會上，大會表決7項決議草案，包括總理李強的政府工作報告、國務院組織法修訂草案、去年及今年國民經濟和社會發展計劃、去年及今年中央和地方預算、人大常委工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。其中，政府工作報告以2895票贊成，2票反對，3票棄權通過；國務院組織法修訂草案以2883票贊成，8票反對，9票棄權通過。全國人大委員長趙樂際宣布，各項議程圓滿完成，會議開得很成功。

2. 全國人大舉行民生主題記者會，住建部部長倪虹表示，構建房地產發展新模式是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康的治本之策。如何構建有三點，其中包括堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善「市場＋保障」的住房供應體系，建立租購並舉的住房制度等。倪虹並強調，「穩市場、防風險、促轉型」是住建部今年開展工作的三個重點，城市政府要扛起調控責任，問題房企承擔應有代價。對嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法治化、市場化的原則，該破產的破產，該重組的重組。對於有損害群眾利益行為的，堅決依法查處，讓他們付出應有的代價。

3. 中國龍頭房企萬科近期爆出尋求非標債務展期的消息，引起市場關注，甚至驚動監管層。《路透》引述消息人士透露，中國監管日前就萬科債務問題召集部分金融機構開會，包括部分大型銀行以及持有萬科非標債務的機構等，要求大型銀行加強對萬科的融資支持，以及要求非標債務持有人與公司協商推進展期等。消息人士還稱，對萬科的扶助工作部署已上升至國務院層面。消息人士指出，會議要求金融機構盡快推進相關工作，「銀行保證(萬科)融資，險資(持有的)非標展期，債券保兌付」。

4. 摩根士丹利稱，隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢。由於看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調對該公司評級至超配，並選為行業首選；上調公司目標價14%至210元。寧德時代股價一路飆升，成交額突破百億，達132億元，為2023年年中以來首次。

5. 中汽協發布數據顯示，今年1-2月，汽車產銷分別完成391.9萬輛和402.6萬輛，同比分別增長8.1%和11.1%。其中，2月汽車產銷完成150.6萬輛和158.4萬輛，環比分別下降37.5%和35.1%，同比分別下降25.9%和19.9%。1-2月新能源汽車產銷分別完成125.2萬輛和120.7萬輛，同比分別增長28.2%和29.4%，市場佔有率達30%。2月份新能源汽車產銷完成46.4萬輛和47.7萬輛，同比分別下降16%和9.2%，市場佔有率達到30.1%。

6. 踏入賞花季，阿里旗下旅遊服務平台飛豬針對日本京都熱門賞花住宿京都威斯汀都酒店推出「攻城價」，與攜程打起「價格戰」，「飛豬推出攻城價」今日登上微博熱搜。不過，據內媒《一點資訊》報道，一份京都威斯汀都酒店在3月8日發出公告顯示，飛豬在3月1日-8日發布1249-1519元京都威斯汀都酒店住宿產品，但酒店從未授權該價格的產品在飛豬售賣，酒店現已停止飛豬訂單核銷。內媒《東方財經》引述飛豬客服指出，關於涉事住宿套餐是否能夠預約，目前還在核實中，客戶可以先行購買，預約失敗會全額退款；針對網傳公告內容，工作人員已緊急聯繫酒店方面，正等待結果。

7. 澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）昨表示，中國商務部長已向他證實，針對葡萄酒的複審工作將在3月完成。他希望中國最終能取消對澳洲葡萄酒徵收的高達218%關稅，又提到中國對龍蝦非正式進口限制審查方面也取得良好進展。他直言，如果中國在這項複審之後仍不取消關稅，澳洲將毫不猶豫地重新向世界貿易組織(WTO)提起申訴。

8. 上海迪士尼宣布，第三座迪士尼主題酒店的樁基工作已經完成，為下一階段正式啟動主體工程奠定了重要基礎。該酒店於2023年8月破土動工，坐落於星願湖畔，擁有400間客房，建成後將為遊客提供更為豐富的住宿選擇。此外，上海迪士尼近期還開啟了位於樂園內一個新景點的前期建設準備工作，這一獨立主題的景點將毗鄰「瘋狂動物城」主題園區，目前仍處於初步規劃階段。

撰文：經濟通中國組

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