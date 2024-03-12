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內地新聞| 長城汽車傳爆離職潮，多名高管和幹部難捱高壓離職

12/03/2024

．長城汽車被爆春節前後有大批員工主動離職，最少包括3名副總級別高層員工和超過10名科長、部長級幹部

．離職者當中入職最短的僅2個月甚至7天，最長有超過10年、20年

．導致這波離職潮的原因，可能是「長期高壓環境」

 

長城汽車被爆春節前後有大批員工主動離職，據騰訊新聞《遠光燈》引述知情人士指出，最少包括3名副總級別高層員工和超過10名科長、部長級幹部，

 

　　長城汽車(02333)(滬:601633)被爆春節前後有大批員工主動離職，據騰訊新聞《遠光燈》引述知情人士指出，最少包括3名副總級別高層員工和超過10名科長、部長級幹部，包括哈弗品牌營銷執行副總喬心昱；離職者當中入職最短的僅2個月甚至7天，最長有超過10年、20年。報道引述一些長城員工認為，導致這波離職潮的原因，可能是「長期高壓環境」；也有人認為，這只是正常人員流動，少數人離職對公司業務沒有影響

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　　報道還指出，目前長城內部普遍認為，引發這場人事風波的導火線，應該是去年10月的一場反腐行動。知情人士稱，董事長魏建軍在反腐行動後，對整車業務的市場營銷工作產生了非常大的質疑，長城汽車整車業務的品牌營銷相關組織就在去年10至12月期間悄然且迅速地展開新一輪組織架構和人員調整。


*魏建軍促內部向吉利、華為等車企學習*


　　知情人士透露，在去年12月底一次內部會議上，長城汽車總裁穆峰和長城汽車CGO(首席增長官)李瑞峰宣布，調整長城汽車整車業務單元裏的大中台部門組織架構，由此前5大中台變成7大中台，以優化整合資源、提升效率，避免權力集中。同時，魏建軍認為，長城汽車的品牌營銷認知落後和保守，希望內部向吉利(00175)、華為、理想(02015)等企業學習，更好地運用直播、短視頻、社交平台塑造品牌並實現銷量轉化。


　　報道提到，長城汽車整車業務在原有的公關傳播中台、渠道發展中台、用戶運營中台、銷售服務中台、數智化中台基礎上，新增終端運營中台和新媒體直播中台，人員調整和協同工作方案仍在進行中。


　　報道並引述一名長城汽車前高層指出，「長城有人才，但長城沒體系」，魏建軍是董事長，同時也在承擔工程師、產品經理甚至是更多角色，他對技術的執念造成了長城汽車內部的高壓，「他紮得太深，評車的會幾乎都參加，參與大大小小很多事情的決策，給高管們壓力太大，下面人不敢擔事，都在等上面人拍板」。

 

撰文:經濟通中國組

2024-03-12｜萬科債務談判遇阻 國資背景亦難救？｜鋰電股升勢已完？｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

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