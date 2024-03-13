內房困局| 碧桂園逾期支付近億境內債利息，稱將盡努力籌措資金

碧桂園信貸狀況仍在持續惡化，甚至可能發生首筆境內債違約

碧桂園一筆發行規模20億元的境內債，應於周一（11日）兌付9600萬元的利息

多位債券持有人表示至今未收到債券利息

在三四線城市擁有大批項目庫存的內房龍頭碧桂園(02007)，去年10月發生首筆境外債違約，今年2月遭供應商向香港高等法院申請清盤，雖然主席楊惠妍明確表示公司正在盡全力保交付、保經營和保信用，然而碧桂園信貸狀況仍在持續惡化，甚至可能發生首筆境內債違約。

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據內媒《澎湃新聞》報道，碧桂園一筆發行規模20億元（人民幣．下同）的境內債，應於周一（11日）兌付9600萬元的利息，然而多位債券持有人表示至今未收到債券利息。碧桂園回應稱，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥承壓等原因，資金尚未全額到位，公司強調將在30個交易日的寬限期內通過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

撰文：經濟通中國組

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