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神州經脈 | 碧桂園境內債利息逾期，股匯皆跌，河北食店爆炸2死

13/03/2024

　　美國2月份核心通脹率按年增3.2%，連續第二個月高於預期，不過市場堅定預測6月美聯儲啟動降息。滬深股市今早（13日）未明朗，開市後隨大盤股下跌，滬綜指保持小跌，午後一度倒升，但最終收跌，全日軟0.4%，兩連跌，報3043.83點，深成指跌0.27%，創業板指跌0.57%。

 

神州經脈 | 碧桂園境內債利息逾期，股匯皆跌，河北食店爆炸2死

河北三河市燕郊鎮一家炸雞店今早疑因氣體洩漏爆炸，造成最少2死26傷。（AP圖片）

 

　　兩市全日成交10548億元（人民幣．下同），雖按日成交減8%，但仍為連續第三日上萬億元關，陸股通今日淨流入超過15億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日震盪下跌，收報7.1945，較上個交易日4時30分收盤價大跌202點子，止四連升，創3月7日以來近一周新低，全日在7.1809至7.1951之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0930，較上個交易日升33點子，六連升，續創1月2日以來逾兩個月新高，上個交易日報7.0963。

 

今日新聞精選

 

1. 河北三河市燕郊鎮一家炸雞店今早近8時疑因氣體洩漏發生爆炸，《央視新聞》引述三河市應急管理局局長指，目前已救出28人，事故導致2人死亡、26人受傷，大部分傷者為輕傷。炸雞店位於一幢4層高樓房地面，大半邊樓房在爆炸中坍塌，樓房內據報有賓館；旁邊及對面馬路建築物均受到爆炸汽流波及，有路人被飛墮的路牌擊中，周邊多輛汽車嚴重損毀。報道指，爆炸現場明火已被撲滅，但樓房還有倒塌危險。救援人員持續清理現場及搜救被困民眾；500米範圍內的居民已經疏散。

 

2. 據內媒《澎湃新聞》報道，碧桂園一筆發行規模20億元的境內債，應於周一（11日）兌付9600萬元的利息，然而多位債券持有人表示至今未收到債券利息。碧桂園回應稱，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥承壓等原因，資金尚未全額到位，公司強調將在30個交易日的寬限期內通過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

 

3. 理想汽車也入價格戰，宣布將目前的2024款理想L7、L8的車型命名由Air、Pro、Max調整為Pro、Max、Ultra；2024款L9 Max的命名也將同步調整為L9 Ultra。同時，理想L7 Air官方價格調整為30.18萬元，理想L8 Air售價調整為32.18萬元，均下調1.8萬元。另外，麥肯錫中國發布2024年中國汽車消費者洞察報告指出，超過八成受訪者表示，價格戰對自身購車決策未起到積極作用。中國消費者對新能源汽車接受度還首次出現下滑，2023年有22%的車主表示後悔買了純電動車，而該比例在2022年時僅為3%，其中三、四線城市電動汽車車主「反悔率」高達54%，最主要原因是充電不方便。

 

4. 美國國會眾議院將投票表決是否禁止內地短片平台TikTok在美國營運的相關法案。中國外交部發言人汪文斌在今日回應稱，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

 

5. 網易和暴雪盛傳「復合」。據多家內媒爆料，暴雪遊戲國服有望在一個月內正式宣布回歸，並將由網易遊戲兩大事業群聯手負責：網易互娛廣州負責運營、雷火負責營銷。報道並引述知情人士稱，具體回歸時間主要根據《魔獸世界》版本更新節奏進行。《魔獸世界》今年將有4次大版本更新，魔獸國服最早可能會在3月底的10.2.7版本回歸上線。

 

6. 內地新修訂的《快遞市場管理辦法》規定，經營快遞業務的企業未經用戶同意，不得代為確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設施。不少「快遞小哥」認為新規導致送件效率嚴重下降，收入亦將大減。據內媒報道，武漢一處快遞站點就因為有大量快遞員辭職，導致快遞包裹大量積壓。不只武漢，網絡投訴平台上也有不少網民反饋收不到中通的快遞。不過中通相關負責人向內媒回應稱，當前全國整體網絡穩定，服務正常。

 

7. 據報吉利汽車旗下電動車品牌極氪007車型在上海大範圍交付延遲，有人付定金超過兩個月還沒有等到新車交付，據報可能和極氪汽車還未通過上海政府的認定標準，無法上綠色免費牌照有關。另外，江淮汽車與大眾中國合資的大眾安徽首款車型已在工信部新車申報目錄中備案，名稱為「ID.UNYX」(與眾)，據報計劃今年第二季上市；工信部申報名單還有華為與北汽藍谷(滬:600733)聯合打造的全新智選車品牌首款車型，名為「享界S9」，據報計劃在年內上市。

 

8. 上海房協於7日召開房地產市場座談會，保利、華潤置地、招商置地、中鐵建地產、金地　、建發房產、建工、大華、寶華等11家企業參加了會議。企業普遍認為當前本市房地產市場仍處於調整之中，二手房市場有觸底企穩跡象，新房市場交易承壓。對當前的市場情況，企業提出了優化限購政策、完善土拍政策、加快配套落地、關注風貌住宅的供求、優化預售資金監管政策等政策建議。

 

撰文：經濟通中國組

 

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