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神州經脈 | 中方斥美禁TikTok，王毅將訪澳紐，滬指三連跌

14/03/2024

　　國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，國務院總理李強調研科企，惟對A股提振力度不大，在醫藥股拉動、地產股反彈下，今日（14日）滬市半日勉強收升，午後跟隨深市走低，滬綜指收跌0.18%，報3038.23點，連跌第三日，深成指下跌0.52%，創業板指跌0.64%。

 

神州經脈 | 中方斥美禁TikTok，王毅將訪澳紐，滬指三連跌

美國眾議院通過強制TikTok從字節跳動剝離的議案，下一步將交參議院表決。（AP圖片）

 

　　兩市成交10072億元（人民幣．下同），剛好過萬億，較上個交易日按日減4.5%，不過午後外資加大流入A股，陸股通全日淨流入64億元。

 

　　A股反彈勢頭偏緩，然而美聯儲釋放寬鬆訊號，多地股市屢創新高，內地投資者競相追捧，QDII投資額度告急，據報截至周三（13日）近半數QDII產品都已經暫停大額申購。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1911，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，全日在7.1877至7.1944之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0974，較上個交易日跌44點子，止六連升，創3月8日以來近一周新低，上個交易日報7.0930。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確五方面20項重點任務，其中，在實施設備更新行動方面，將推進重點行業設備更新改造；在實施消費品以舊換新行動中，組織開展全國汽車以舊換新促銷活動；在強化政策保障方面，鼓勵銀行機構適當降低乘用車貸款首付比例。中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群認為，降低乘用車貸款首付比等舉措，明顯利好汽車行業，或將帶動10%左右的消費增量；總體來看，設備更新預計將會拉動投資增長5%以上，消費品以舊換新將會催生消費增量10%左右。

 

2. 中國外交部發言人汪文斌宣布，外交部長王毅將於3月17日至21日應邀對新西蘭、澳洲進行正式訪問，訪澳期間將同澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。此前外媒透露，王毅將於下周訪問澳洲，澳洲總理阿爾巴尼斯對王毅到訪表示期待。輿論指，這是近七年來訪澳的最高級別中國官員，也是中澳兩國關係經歷多年外交僵局後回暖的最新跡象。

 

3. 美國眾議院周三以352票贊成、65票反對，大比數通過強制TikTok從中國母公司字節跳動剝離的議案，下一步將交參議院表決。中國外交部發言人汪文斌回應稱，若用所謂的國家安全借口打擊其他國家的競爭優勢，那就毫無公平可言。中國商務部則敦促美方尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，強調中國將採取一切必要措施，堅決維護中國企業合法權益。另外，美國全球生物技術工業組織（BIO）在官網發文指，BIO目前正在採取措施，在組織成員資格方面與藥明康德分開，並表示將支持美國國會審議的《生物安全法案》。

 

4. 河北省三河市應急管理局今日凌晨通報，燕郊鎮昨日的疑似燃氣洩漏引發的燃爆事故，共造成7死27傷，其中14名傷者已經出院，事故原因正在調查中。對於有央視記者在現場直播和採訪期間被阻擋鏡頭和推撞，中國記協發聲指，發生重大公共安全事故應為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。三河市政府其後解釋，因現場有天然氣洩漏風險而要將非救援人員撤離到警戒線以外，但前線工作人員手法粗暴簡單，引發記者誤解和輿論質疑，相關方面已對相關人員嚴厲批評，並向相關記者致歉。

 

5. 浙江杭州取消二手房限購政策，同時對賣房增值稅徵免年限統一調整為2年。易居研究院研究總監嚴躍進認為，如果能真正讓二手房交易活躍起來，就有能力換新房，「這是啟動樓市向好發展的重要因素」。當前盤活二手房市場將是帶動整個房地產市場活躍的關鍵，類似的一線城市或「強二線」城市，應當學習杭州二手房政策調整；相比於放鬆大戶型新房相關政策，將小戶型的二手房或全部二手房限購放開或許將產生更明顯的效果。

 

6. 據《彭博》引述知情人士表示，國家金融監督管理總局本周早些時候接觸一些中資銀行和保險公司在香港的分支機構，要求提供其城投美元債的持倉詳情，尤其是期限一年以下的城投美元債，不過沒有立即要求機構採取任何行動。據報這些中資金融機構的香港分支是城投美元債的最大買家。

 

7. 有自媒體近日將轉融券T+1規則落地解讀為轉融券捲土重來，《財聯社》、《上海證券報》等媒體快速發聲，稱經向監管部門求證，證實上述解讀有誤。報道指，3月18日起，轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，交易機制更加嚴格，有利於遏制利用融券開展的不公平交易和違規行為。當局預計轉融券規模將繼續下降，並將持續加強對轉融券業務的監管，堅決嚴厲打擊各種違規套利行為，營造更加公平的市場秩序。

 

8. 內地電商知識服務平台「億邦動力」引述消息指出，淘寶已面向部分新疆用戶測試「新疆包郵」頻道，或將在近日開啟新疆全面包郵計劃。報道還引述商家指出，淘寶已於3月4日面向商家啟動「新疆包郵體驗提升計劃」，符合條件的商家可選擇自行包郵或訂購新疆中轉集運服務。若商家選擇訂購新疆中轉集運服務包郵，平台將給予運費補貼。對於新疆包郵的真實性，內媒《財經網》引述淘寶客服回應稱，實際情況「以您帳戶打開的頁面信息為準」。

 

撰文：經濟通中國組

 

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