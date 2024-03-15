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A股| 分析指「國家隊」已暫停入市，維穩行情或告段落

15/03/2024

．瑞銀上月底曾測算，在滬綜指堅挺於三千點關口後，「國家隊」似乎已再無大動作

．據彭博分析師測算，包括中央匯金在內的「國家隊」於上周頭兩天大概買入了大約50億美元

．「國家隊」動用至少1.3萬億元人民幣資金直接下場買個股，此輪救市規模明顯更小

 

 

瑞銀上月底曾測算，中國「國家隊」今年以來通過ETF淨流入A股的資金估計已超過4100億元人民幣，不過在滬綜指堅挺於三千點關口後，「國家隊」似乎已再無大動作。

 

　　瑞銀上月底曾測算，中國「國家隊」今年以來通過ETF淨流入A股的資金估計已超過4100億元人民幣，不過在滬綜指堅挺於三千點關口後，「國家隊」似乎已再無大動作

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　　據彭博分析師測算，包括中央匯金在內的「國家隊」於上周頭兩天大概買入了大約50億美元（折合約360億元人民幣），之後就再未見到大手買入的情況，不過滬深300指數仍守住了2月份的漲幅。


　　本輪自去年下半年到今年2月初的股市跌浪影響到網絡輿情，但似乎沒有打垮市場信心，這可以從「國家隊」入市資金規模看出：相比起2015年A股股災，「國家隊」動用至少1.3萬億元人民幣資金直接下場買個股，此輪救市規模明顯更小。

 

撰文：經濟通中國組

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