A股| 分析指「國家隊」已暫停入市，維穩行情或告段落

．瑞銀上月底曾測算，在滬綜指堅挺於三千點關口後，「國家隊」似乎已再無大動作

．據彭博分析師測算，包括中央匯金在內的「國家隊」於上周頭兩天大概買入了大約50億美元

．「國家隊」動用至少1.3萬億元人民幣資金直接下場買個股，此輪救市規模明顯更小

瑞銀上月底曾測算，中國「國家隊」今年以來通過ETF淨流入A股的資金估計已超過4100億元人民幣，不過在滬綜指堅挺於三千點關口後，「國家隊」似乎已再無大動作。

推薦閱讀：

萬崇理再獲委任為存款保障上訴審裁處主席，任期三年

政府今日公布行政長官再度委任萬崇理為存款保障上訴審裁處主席，任期三年，由今年4月1日起生效。上述委任今日刊憲........

《駐京專電》網信辦啟「清朗」十大行動，整治抹黑企業、境外賭博

中央網信辦發布，2024年「清朗」系列專項行動將全面覆蓋網上重點領域環節，著力研究破解網絡生態新問題新風險，重點開展10項整治任務........



據彭博分析師測算，包括中央匯金在內的「國家隊」於上周頭兩天大概買入了大約50億美元（折合約360億元人民幣），之後就再未見到大手買入的情況，不過滬深300指數仍守住了2月份的漲幅。



本輪自去年下半年到今年2月初的股市跌浪影響到網絡輿情，但似乎沒有打垮市場信心，這可以從「國家隊」入市資金規模看出：相比起2015年A股股災，「國家隊」動用至少1.3萬億元人民幣資金直接下場買個股，此輪救市規模明顯更小。

撰文：經濟通中國組

2024-03-15｜美國通脹仍強惟零售弱 市場熱情漸退卻？｜醫藥股過山車 原來同內循環有關？｜小米業績前瞻｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解