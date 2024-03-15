神州經脈 | MLF年半首收水，社融增量七個月低，滬指連升五周

2月經濟數據靠穩，人行端上的最新一碗「麻辣粉」MLF（中期借貸便利）不但未啟政策降息，而且還收水減量。未見寬鬆訊號，資本市場偏悶，滬綜指今早（15日）窄幅低開，並維持跌勢至午後。而尾盤因應富時羅素對A股大幅擴容，外資流入突然劇增，化工、汽車等板塊集體飄紅，滬指亦快速止跌，倒升0.54%，報3054.64點，結束連續三日下跌，深成指全日倒升0.6%，創業板指盤中曾急跌1.8%，收市則倒升0.06%。A股全日約70股漲停。

（資料圖片）

然而交投回落，兩市全日成交9445億元（人民幣．下同），按日減6.2%，失落萬億關。陸股通則大幅淨流入103億元，全周共流入328.2億元。

兩會行情結束，A股迎來近月以來少有成交高企而行情沉悶的一周，滬綜指闖入三千點後無以為繼，載浮載沉，但在今日尾盤拉高大盤的因素下，全周仍累升0.28%，連續第五周上升。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1965，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，創3月7日以來逾一周新低，全日在7.1943至7.1982之間窄幅波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0975，較上個交易日跌1點子，兩連跌，續創3月8日以來一周新低，上個交易日報7.0974。

今日新聞精選

1. 人民銀行今日進行3870億元一年期MLF操作，利率持平於2.5%不降息，淨回籠940億，是2022年11月以來首次MLF收水。人行表示，此次操作是為維護銀行體系流動性合理充裕，強調「全額滿足了金融機構需求」。市場分析指，人行強調「全額滿足了金融機構需求」，說明沒有主動縮量的意圖，是因應市場機構需求作出的回應。

2. 人民銀行公布，首2月新增人民幣貸款6.37萬億元。據計算，2月新增貸1.45萬億元，略遜於預期的1.5萬億元。人行並公布，首2月社會融資規模增量累計為8.06萬億元，比上年同期少1.1萬億元。據計算，2月社融增量1.56萬億，大遜預期的2.22萬億，且是去年7月以來新低。2月末，社融存量385.72萬億元，同比增長9%。2月末，M2同比增8.7%，增速略低於預期的8.8%；M1增長1.2%，增速創2022年1月以來新低。

3. 國家統計局今日公布2月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據中國國家統計局公布數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下跌1.4%，為2023年1月以來最大跌幅；2月環比下跌0.3%，與上月相同。經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有8個（上月11個）；持平3個（上月3個）；下跌59個（上月56個）。國家統計局城市司統計師王中華解讀數據稱，2月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄、同比繼續下降。

4. 中證監今日發布四項「兩強兩嚴」政策文件，包括《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》、《關於加強上市公司監管的意見（試行）》、《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》以及《關於落實政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強中證監系統自身建設的意見》。當中強調，嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資，又提出實施新股發行逆周期調節；另推動上市公司一年多次分紅，春節前預分紅，並要求證券公司和公募基金完善薪酬管理制度，糾治「炫富」等不良風氣等。

5. 富時羅素去年8月公告，將於今年3月把2023年9月滬深港通擴容後新調入的A股的納入因子從12.5%提升至25%。調整措施今年3月4日生效，3月15日進行指數調倉。富時羅素調倉完成後，富時中國A全指（互聯互通）成份股數量將從目前的1898隻增加至1973隻。

6. 據市場研究機構SensorTower報告，短劇出海市場近半年熱度驟增，相比2023年9月，2024年2月內購收入和下載量分別增長280%和220%。截至2024年2月底，已有多達40多款短劇應用試水海外市場，累計下載量近5500萬次，內購收入達到1.7億美元。其中，短劇應用程式《ReelShort》貢獻了短劇出海賽道52%的下載量和48%的收入，佔據半壁江山。ReelShort由總部設在加州的Crazy Maple Studio推出，其背後母企為中資中文在線集團。至於九州文化出海短劇應用《ShortTV》，憑借東南亞市場的卓越表現，上線僅6個月累計下載量已位列海外市場第二名。

7. 今日是315國際消費者權益日，北京陽光消費大數據研究院、消費者網等機構今發布《直播帶貨消費維權輿情分析報告（2023）》，報告顯示，李佳琦的維權輿情最多，佔比高達41%。報告並指，2023年直播帶貨消費維權輿情主要反映出虛假宣傳、產品質量、價格誤導、不文明帶貨、發貨問題、退換貨、銷售違禁商品以及誘導場外交易等八方面問題，其中，虛假宣傳問題排名第一。

8. 美國鋼鐵工人聯合會等五個工會周二（12日）致信美國貿易代表戴琪，指控中國造船企業受益於中國政府的保護主義政策及優惠融資政策，要求拜登總統對中國船舶行業存在的不公平經濟行為開展301調查，並尋求對停靠美國港口的中國造船隻徵收港口費等。戴琪表示會詳細審查這份請願書。中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國船舶、海運等行業在全球處於領先地位，靠的是在激烈市場競爭中形成的過硬品質和良好口碑，而不是甚麼歧視性的貿易手段。

撰文：經濟通中國組

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