內房| 萬科遭標普列入負面信用觀察名單，因銷售弱財政惡化

．目前標普給予萬科列入負面信用觀察名單

．同時給予萬科香港長期發行人信用評級，以及優先無抵押債券長期債項評級兩者為「BBB」級別

．標普警告，萬科銷售下跌情況雖然略好於全國百強房企的平均值，但若未來銷售情況持續疲弱，將削弱萬科競爭優勢

萬科(02202)(深:000002)流動性狀況愈來愈讓外界擔憂，繼穆迪將萬科打入垃圾債級別之後，另一家國際評級公司標普亦聲明將萬科列入負面信用觀察名單。目前標普給予萬科企業長期發行人信用評級為「BBB+」級別。同時給予萬科香港長期發行人信用評級，以及優先無抵押債券長期債項評級兩者為「BBB」級別，未進入投機等級。

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標普指，雖然預計今年萬科建設支出將減少，但今年1月至2月萬科的月銷售額約為140億至190億元（人民幣．下同），會令其經營現金流錄得淨流出。標普警告，萬科銷售下跌情況雖然略好於全國百強房企的平均值，但若未來銷售情況持續疲弱，將削弱萬科競爭優勢。



標普又指出，萬科境內債券價格的大幅波動，將影響該其再融資能力，如果萬科繼續依靠內部資源應對債券，債券流動性可能會被進一步削弱。於今年第一季度，標普料萬科利用內部資源償還境內債券約20億元，而萬科亦分別於2022年和2023年分別發行了296億元和100億元的無抵押境內債券，以分別債還當時約45億元和56億元到期的境內債券。



穆迪此前撤銷萬科「Baa3」發行人評級，改予萬科公司家族評級「Ba1」，相當於進入「垃圾債」級別。穆迪指，萬科評級有進一步下調風險，列入負面觀察名單。穆迪同時更改萬科高級無抵押債務評級，從「Ba1」下調至「Ba2」，至於惠譽早於去年10月講萬科的長期外匯發行人違約評級由BBB+調低至BBB。

撰文:經濟通中國組

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