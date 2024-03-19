內地新聞| 恒大地產財務造假，中證監罰近42億元，許家印終身禁入證券市

．中證監發出行政處罰及市場禁入事先告知書，擬決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施

．令恒大地產改正，給予警告，並處以41.75億元人民幣的罰款

．去年9月中國恒大在港交所公告，許家印因涉嫌違法犯罪已被內地當局採取強制措施

中國恒大(03333)旗下內地經營主體恒大地產，被中證監查出存在嚴重財務造假，債券涉嫌欺詐發行，中證監發出行政處罰及市場禁入事先告知書，擬決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施。責令恒大地產改正，給予警告，並處以41.75億元(人民幣．下同)的罰款。罰款主要來自於恒大債券欺詐發行，接恒大地產募集資金約20%，即41.6億元作為罰款將被罰沒。

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去年9月中國恒大在港交所公告，許家印因涉嫌違法犯罪已被內地當局採取強制措施，曾有報道指許家印在指定地點被當局監視居住。



*債券欺詐發行，不排除中介機構會有後續處罰*



據《財新》報道，由於恒大地產早已資金斷流，徘徊在破產邊緣，罰款能上收的可能性較小，若罰款上收，按照中證監、財政部2022年發布的《關於證券違法行為人財產優先用於承擔民事賠償責任有關事項的規定》，行政罰沒款可用於承擔民事賠償責任。



報道引述證券領域的律師表示，參照過往案例，恒大上述債權的投資者或將對恒大及相關中介發起虛假陳述民事訴訟，要求賠償相關損失，「恒大沒錢賠，但中介機構還是有賠償能力的，也不排除中介機構會有後續處罰」。公開數據顯示，恒大上述債券均由中信建投(06066)（滬:601066）承銷，債券評級機構為中誠信國際，發行律師為金杜律師事務所，審計機構為普華永道會計師事務所。



*恒大虛增收入相當於憑空捏造了一家保利地產*



中證監查明，恒大地產披露的2019年、2020年年度報告存在虛假記載。恒大地產通過提前確認收入方式財務造假，導致2019年、2020年各虛增收入2139.89億元、3501.57億元，佔當期營收比分別為50.14%、78.54%；對應虛增利潤分別為407.22億元、512.89億元，佔當期利潤總額的比各63.31%和86.88%。



恒大地的造假到底在行業中有多嚴重？《財新》指，以2020年的數據來說，這一年收入前五名的房企分別中國恒大、碧桂園、綠地控股、萬科及保利地產，各實現營收5072.48億元、4628.56億元、4561億元、4191.12億元及2432億元，恒大虛增收入3501.57億元，相當於憑空捏造了一家保利地產。



中證監表示，由於恒大地產在相關債券發行文件中分別引用了存在虛假記載的2019年、2020年年度報告的相關數據，因此債券涉嫌欺詐發行。



《財新》統計，恒大地產引用上述數據共發行了「20恒大02」「20恒大03」「20恒大04」「20恒大05」及「21恒大01」五隻公司債，總計發行規模共208億元。



*中證監：許家印、夏海鈞手段特別惡劣*



除了上述兩項違法行為外，恒大地產還未按規定及時披露年報及逾期債務等相關信息。



在事先告知書中，中證監點名的對財務造假負有主要責任的人員有7人，包括恒大地產實控人許家印及另外6名時任高管夏海鈞、潘大榮、潘翰翎、柯鵬、甄立濤、錢程。其中許家印和夏海鈞被認為手段特別惡劣，情節特別嚴重，是直接負責的主管人員，均被給予警告和終身證券市場禁入措施，分別被處罰款4700萬元和1500萬元，其餘高管罰款在20萬元到900萬元不等。

撰文:經濟通中國組

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