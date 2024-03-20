內地新聞 | 山西少年頻繁賣血漿後亡，涉事國藥系企業停業受查

．山西省忻州市靜樂縣一名19歲姓趙少年今年1月中突然在家中死亡，其死前8個月疑似「賣血漿」多達16次

．其死前10天的身體檢查報告顯示「全血細胞減少，重度貧血，出現心悸現象，懷疑再障(再生障礙性貧血)」

．家屬質疑涉事血漿站以金錢及車接車送服務誘騙少年頻繁「賣血漿」，血漿站必須為少年的死亡負責

據濟南日報報業集團旗下新媒體《新黃河》報道，山西省忻州市靜樂縣一名19歲姓趙少年今年1月中突然在家中死亡，家屬從其手機內資料及藏於床墊下的票據發現，其死前8個月疑似「賣血漿」多達16次，最短間隔天數僅12天，且其死前10天的身體檢查報告顯示「全血細胞減少，重度貧血，出現心悸現象，懷疑再障(再生障礙性貧血)」。家屬質疑涉事血漿站以金錢及車接車送服務誘騙少年頻繁「賣血漿」，血漿站必須為少年的死亡負責。

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事件引發輿論極大關注。山西忻州忻府區政府19日晚上通報稱，區政府高度重視，涉事企業忻州天壇生物單採血漿有限公司已於19日下午停業整頓，該公司是中國醫藥集團有限公司的子公司，2011年成立，負責在忻州市部分縣、區開展血漿採集業務。區政府工作專班已進駐涉事企業，正對該企業採集血漿的各項環節以及死者獻血漿有關情況進行認真調查核實，並將視調查核實結果依法做出相應處理。



忻州天壇生物單採血漿有限公司控股股東為國藥系天壇生物(滬:600161)旗下成都蓉生藥業有限責任公司。天壇生物股價現跌0.7%，報26.96元人民幣。



此外，國藥集團旗下的衛光生物(深:002880)是深圳市唯一的血液製品生產企業，衛光生物目前微跌0.4%。

撰文：經濟通中國組

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