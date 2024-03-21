  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內地新聞 | 庫克：蘋果將加強和中國供應鏈夥伴長期合作

21/03/2024

．蘋果CEO庫克到訪上海出席新店開幕活動並接受媒體採訪時表示，對於蘋果的供應鏈來講，沒有比中國更重要的地方

．蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係

．數據顯示，蘋果200家主要供應商中有151家在中國生產，這200家供應商佔蘋果總採購的98%。

 

國內最大蘋果直營店將於今晚7時在上海開業。蘋果CEO庫克到訪上海出席新店開幕活動並接受媒體採訪時表示，對於蘋果的供應鏈來講，沒有比中國更重要的地方，蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係，在綠色製造、智能製造方面緊密合作，實現雙贏。

 

　　國內最大蘋果直營店將於今晚7時在上海開業。蘋果CEO庫克到訪上海出席新店開幕活動並接受媒體採訪時表示，對於蘋果的供應鏈來講，沒有比中國更重要的地方，蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係，在綠色製造、智能製造方面緊密合作，實現雙贏。

推薦閱讀：

【美國議息】尚渤：聯儲局或放棄2%通脹目標，料今年減息三次

美國聯儲局議息後決定維持利率不變，尚渤投資投資組合經理　Christian Hoffmann認為，美聯儲正暗示可能會悄悄放棄2%通脹率目標.......

【美國議息】南商:減息方向未改，6月開始或每季度減0.25%

　南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪表示，美聯儲議息聲明中維持1月議息時，提到「委員會不認為在對通貨膨脹穩定向2%移動有更大信心之前......


　　庫克說，過去30年，蘋果不斷拓展在中國的供應鏈，不斷加大投資，計劃到2030年，在整個業務、生產供應鏈及產品生命周期實現碳中和。這樣需要和合作夥伴共同實現大量的創新。他數次到訪中國，看到當地的創新之後，相信這個目標將是完全可以實現。


　　數據顯示，蘋果200家主要供應商中有151家在中國生產，這200家供應商佔蘋果總採購的98%。


　　庫克訪華之際，外界對蘋果在中國的市場份額愈來愈擔憂。本月初，全球行業分析機構Counterpoint Research的數據顯示，2024年前六周，中國智能手機總銷量同比下降7%，其中iPhone在中國的銷量同比下降24%。


　　有分析指，庫克選擇在這個時候到訪中國，釋放的信號則是蘋果不會放棄中國市場、強調中國供應鏈的重要性，但結合最近的市場情況來看，蘋果似乎難以回到往日雄風。

 

撰文:經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

2024-03-21｜港股曾飆逾400點 減息憧憬利好？｜拆解騰訊、快手業績｜ #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

01329

首創鉅大

0.640

異動股

09879

米高集團

4.090

異動股

00291

華潤啤酒

38.150

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01329 首創鉅大
  • 0.640
  • 09879 米高集團
  • 4.090
  • 00291 華潤啤酒
  • 38.150
  • 02828 恒生中國企業
  • 59.780
  • 01114 華晨中國
  • 5.200
股份推介
  • 00291 華潤啤酒
  • 38.150
  • 目標︰$44.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.760
  • 目標︰$17.00
  • 09896 名創優品
  • 43.250
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 89.350
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.101
  • 目標︰$0.2
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 291.200
  • 01299 友邦保險
  • 57.050
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.550
  • 00005 滙豐控股
  • 60.900
  • 00001 長和
  • 40.400
報章貼士
  • 01385 上海復旦
  • 12.400
  • 目標︰$15.00
  • 00772 閱文集團
  • 27.600
  • 目標︰$30.50
  • 02233 西部水泥
  • 1.110
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2024 16:13  恒指升320點收報16863，宏橋升6%舜宇光學收瀉13%

21/03/2024 16:16  【外圍經濟】日經225再創歷史新高，豐田汽車漲3.4%

21/03/2024 13:40  《寶島股市》台股重回2萬點兼創新高，全日收升2.1%

21/03/2024 15:37  【香港政情】夏寶龍在深圳會見李家超一行，聽取有關工作情況匯報

21/03/2024 12:20  國泰(293)2月載客量逾180萬人次增六成，貨運量增3%

21/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒９６億元，買中行沽神華

21/03/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通、大摩削騰訊７％目標，高盛降快手８％目標

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

21/03/2024 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８２０７，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

議息 | 中原按揭料年內本港按息將回落至4%以下水平新文章
人氣文章

新聞>專訪

雷鼎鳴：特朗普贏面遠高拜登，對華影響好壞參半（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 庫克：蘋果將加強和中國供應鏈夥伴長期合作新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

綠置居2024懶人包｜長沙灣新盤「麗玥苑」3.28起接受申請！超近港鐵站、最平$154萬上車！一文睇晒6大FAQ：申請小心一個DQ位 3
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

數碼營銷 | 香港手機配件品牌Casetify「贏」銷之道！如何透過小紅書營銷5大優勢成功搶攻巿場？
人氣文章

騙局大拆解

騙局大拆解｜Telegram大量騙局出現？你錄句音都分分鐘出事！｜AI錄音再呃你身邊朋友
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

專訪睫毛管理學院院長！Pumpting睫毛療程原理是怎樣？敏感肌、孕婦也能電睫毛嗎？資深化妝師Tiffany Fong：美睫技術易學難精
人氣文章

Beauty

全智賢、宋慧喬御用化妝師個人品牌登陸香港！搶先預覽Jung Saem Mool人氣妝物：原生裸肌氣墊粉底、最強精華定妝噴霧
人氣文章

Art & Living

奧斯卡2024：《奧本海默》Robert Downey Jr.首獲奧斯卡最佳男配角！因濫藥二次被補、演反派走出Iron Man定型！羅拔唐尼是如何走過？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安神食物 | 藏紅花天然補鐵有效調經、護心！日取花絲焗茶解鬱安神！2類患者忌服、見到一品種不要買
人氣文章
失眠解決方法 ︳ 港女持續失眠6年！行山疲倦天光瞓唔著！心口痛憂隨時猝死！「478呼吸法」可放鬆神經助眠
人氣文章
煮飯可能致癌？美國研究：煮一餐飯=吸入汽車排出廢氣20分鐘？下廚或引發呼吸道疾病、增患癌風險！與哪一種煮食爐有關？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 17:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/03/2024
議息 | 中原按揭料年內本港按息將回落至4%以下水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金