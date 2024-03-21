內地新聞 | 庫克：蘋果將加強和中國供應鏈夥伴長期合作

．蘋果CEO庫克到訪上海出席新店開幕活動並接受媒體採訪時表示，對於蘋果的供應鏈來講，沒有比中國更重要的地方

．蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係

．數據顯示，蘋果200家主要供應商中有151家在中國生產，這200家供應商佔蘋果總採購的98%。

國內最大蘋果直營店將於今晚7時在上海開業。蘋果CEO庫克到訪上海出席新店開幕活動並接受媒體採訪時表示，對於蘋果的供應鏈來講，沒有比中國更重要的地方，蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係，在綠色製造、智能製造方面緊密合作，實現雙贏。

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庫克說，過去30年，蘋果不斷拓展在中國的供應鏈，不斷加大投資，計劃到2030年，在整個業務、生產供應鏈及產品生命周期實現碳中和。這樣需要和合作夥伴共同實現大量的創新。他數次到訪中國，看到當地的創新之後，相信這個目標將是完全可以實現。



數據顯示，蘋果200家主要供應商中有151家在中國生產，這200家供應商佔蘋果總採購的98%。



庫克訪華之際，外界對蘋果在中國的市場份額愈來愈擔憂。本月初，全球行業分析機構Counterpoint Research的數據顯示，2024年前六周，中國智能手機總銷量同比下降7%，其中iPhone在中國的銷量同比下降24%。



有分析指，庫克選擇在這個時候到訪中國，釋放的信號則是蘋果不會放棄中國市場、強調中國供應鏈的重要性，但結合最近的市場情況來看，蘋果似乎難以回到往日雄風。

撰文:經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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