神州經脈 | 人行降準有空間，首2月財收降2.3%，A股獨憔悴

美聯儲局放鴿，然而A股表現未見提振，滬綜指稍微高開後回頭下跌，全日維持窄幅波動，收跌0.08%，報3077.11點；深成指跌0.36%，創業板指跌0.64%。兩市全日成交10677億元（人民幣．下同），按日增6.8%，連續第四日破萬億關。美股屢創新高，亞洲股市普漲，台股重返兩萬關，港股亦收升近2%，唯獨A股窄幅下跌，外資循陸股通全日淨流出A股超過60億元。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開後回吐全部漲幅，收報7.1994，較上個交易日4時30分收盤價小跌1點子，撇除昨日無升跌，自3月15日以來連跌近一周，並創去年11月17日以來四個多月新低，全日在7.1920至7.1996之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.0942，較上個交易日升26點子，兩連升，創3月13日以來逾一周新高，與市場預測偏離收窄至850點。。

今日新聞精選

1. 人民銀行副行長宣昌能表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。今年預期目標是國內生產總值增長5%左右，居民消費價格漲幅3%左右，如果社會融資規模和M2增速不低於8%，就已經考慮了3%的價格水平預期目標。宣昌能並指，將加強監測資金空轉問題，密切關注企業貸款轉存和轉借等情況。

2. 首2月，全國一般公共預算收入4.46萬億元，同比下降2.3%，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的部分減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，按可比口徑實際增長2.5%左右。同期，全國一般公共預算支出同比增長6.7%，完成了全年預算的15.3%，支出進度為近五年同期最快。另外，證券交易印花稅150億元，同比下降46.8%。車輛購置稅516億元，同比增長29.8%。

3. 財政部副部長廖岷表示，今年安排財政支出達到了28.5萬億元，比去年增加1.1萬億元，保持了較高的支出強度。今年安排地方政府專項債券3.9萬億元，比去年增加1000億元，還有1萬億元超長期特別國債，再加上實施結構性減稅降費政策，這些政策將為實現今年經濟社會發展目標提供必要和有力支撐。

4. 發改委副主任劉蘇社表示，從今年起擬連續幾年發行超長期特別國債，發改委會同有關部門研究制定具體方案，細化完善支持領域，進一步明確工作要求。除了超長期特別國債，今年還安排了7000億元的中央預算內投資，另外還有3.9萬億元的地方政府專項債券，這幾個方面資金總的規模超過6萬億元。將調整優化中央預算內投資結構，適當擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金的範圍。

5. 美考慮制裁與華為相關中國芯片公司，商務部新聞發言人何亞東表示，這將是典型的經濟霸凌做法，中方敦促美方不要取錯誤做法，並將適情採取必要措施，維護中國企業合法權益。何亞東又指，美方對本土芯片產業提供巨額補貼和稅收優惠，部分條款逼迫企業「棄中救美」，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體產業鏈造成扭曲。

6. 美國PCAOB對中國畢馬威華振會計師事務所的三名合夥人作出處罰決定，原因是對在美上市的IT培訓機構達內科技的財務審計工作存在嚴重缺陷。不過今次PCAOB僅處罰個別審計人員，而不涉及其會計師行。受罰三人分別是畢馬威中國能源及天然資源行業主管合夥人蔡忠銓、畢馬威中國合夥人馬宏超和畢馬威中國信息技術風險和鑑證服務主管合夥人董常凌。三人被處以2.5萬美元至7.5萬美元不等的罰款。

7. 繼賣火箭、賣衛星之後，淘寶直播間再次完成硬核科技類交易。交個朋友(01450)淘寶直播間昨晚售出全球首批國產自研「空中的士」億航EH216-S，直播間價格為199萬元，是電商平台誕生以來首次成交無人駕駛載人航空器。截至昨晚，該直播間下單億航「空中的士」3.99萬元定金的人數為12人，全款付清人數為1人，買家來自廣東。

8. 晨壹投資在微信公眾號宣布，阿里巴巴(09988)原董事會主席兼首席執行官張勇將加盟晨壹基金，和創始人劉曉丹共同擔任管理合夥人，攜手探索併購基金新未來。

撰文：經濟通中國組

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