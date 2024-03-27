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科技新聞 | 內媒：騰訊將為蘋果Vision Pro提供重要應用程式

27/03/2024

．據《新浪科技》引述知情人士稱，騰訊(00700)已同意在蘋果的Vision Pro上提供一些其最重要的應用程式。

．蘋果Vision Pro嚴重依賴自家及迪士尼等其他公司的流媒體應用程式，來推銷其最引人注目的功能--身臨其境的視頻體驗。

．按營收計算，中國是蘋果僅次於美國的第二大市場，因此騰訊對Vision Pro的支持就顯得至關重要

　　

據《新浪科技》引述知情人士稱，騰訊(00700)已同意在蘋果的Vision Pro上提供一些其最重要的應用程式。

　　據《新浪科技》引述知情人士稱，騰訊(00700)已同意在蘋果Vision Pro上提供一些其最重要的應用程式

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　　蘋果Vision Pro嚴重依賴自家及迪士尼等其他公司的流媒體應用程式，來推銷其最引人注目的功能--身臨其境的視頻體驗。


　　按營收計算，中國是蘋果僅次於美國的第二大市場。但目前蘋果的串流服務，和其他一些美國的娛樂服務尚未在中國市場推出。因此，騰訊對Vision Pro的支持就顯得至關重要。

 

撰文:經濟通中國組

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