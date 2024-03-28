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神州經脈 | 澳洲紅酒不徵反傾銷稅，滬指重上三千，騰訊否認裁員

28/03/2024

　　市場觀望國家政策風向，股市成交大幅下降，兩市全日（27日）成交僅8888億元（人民幣．下同），創逾一個月新低，按日減少7%，且陸股通淨流出A股超過72億元，單日淨賣出額創1月17日以來新高，盤中外資一度減倉超百億。

 

神州經脈 | 澳洲紅酒不徵反傾銷稅，滬指重上三千，騰訊否認裁員

（AP圖片）

 

　　資金午後重歸理性，股市升幅顯著收窄，滬綜指全日收升0.59%，報3010.66，返回三千關口，深成指升幅縮至1.31%，創業板指升0.95%。兩市全日成交9322億元（人民幣．下同），按日增加4.9%，不過仍低於近日萬億元水平，今日是港股復活節假期前最後一個交易日，陸股通全日淨流入逾23億元。3月29日至4月1日港股休市，滬港通、深港通將關閉。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2277，較上個交易日4時30分收盤價升7點子，止兩連跌。人民幣兌一美元中間價報7.0948，較上個交易日跌2點子，兩連跌。

 

今日新聞精選

 

1. 全國人大委員長趙樂際出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇年會，他在開幕式發表主旨演講時指出，構建人類命運共同體已經從中國倡議，擴大為全球行動。呼籲各國要攜手構建亞洲命運共同體，做亞洲安全的維護者，落實好全球安全倡議。他認為，各國要摒棄冷戰思維和集團對抗，反對強權政治和霸權行徑，共同做亞洲發展的促進者，為世界經濟復甦提供機遇。

 

2. 美國財長耶倫據報將於下月訪華，她表示準備在訪問期間與中方官員討論部分行業的產能過剩問題。她指，中國提高太陽能、電動車和鋰離子電池的產量，造成不公平競爭，扭曲全球價格，損害美國企業和工人的利益，亦會對中國自身經濟增長及生產力構成風險。外交部發言人林劍就此回應，反對保護主義和單邊霸凌，中國新能源產業蓬勃發展，靠的是在全球市場競爭中形成的科技創新和過硬品質，絕不是靠所謂補貼來支撐保護。

 

3. 國家主席習近平27日會見荷蘭首相呂特，外界關注的重要議題包括荷蘭光刻機龍頭企業ASML能否對中國客戶提供售後服務。習近平會上強調，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐；至於呂特會後拒絕回答有關ASML的問題，僅表示荷蘭政府會確保其採取的出口限制措施並非針對某一國家，且確保所造成的影響有限。此外，美國商務部官員披露，針對關鍵晶片生產工具，美國正遊說盟友阻止本地企業為中國客戶提供若干必要維修服務。

 

4. 商務部裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年3月29日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。商務部新聞發言人何亞東表示，願與澳方一道，通過對話磋商解決彼此關切，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

 

5. 針對「騰訊下屬PCG（平台與內容事業群）、CSIG（雲與智慧產業事業群）裁員10%至30%」的市場消息，接近騰訊人士回應官媒記者查詢：「消息不屬實，是假消息」。CSIG事業群負責騰訊雲、騰訊會議等業務，PCG事業群負責騰訊新聞、瀏覽器、輸入法等業務。

 

6. 中國鋼鐵工業協會發布倡議書指出，近期鋼材市場波動明顯，存在追漲殺跌現象，放大波動幅度，不利於鋼材市場平穩運行。鋼鐵企業要理性看待市場波動，保持戰略定力，反對低價傾銷，抵制惡性競爭，共同營造公平、穩定的市場環境；提升風險防範意識，管控好銷售渠道，嚴防低價拋售擾亂市場行為，避免市場踩踏，防止市場大起大落。

 

7. 中國人壽副總裁劉暉在業績發布會上表示，當前A股市場整體估值仍然處於歷史底部，預計今年股票市場表現將顯著好於過去兩年。劉暉又指公司目前對於遠洋集團的投資敞口非常小，去年已經開展完了減值工作。

 

8. 隨著多隻寬基ETF近期披露2023年年報，中央匯金大手筆買入ETF被證實。以華夏滬深300ETF為例，從基金前十名持有人看，截至2023年底，中央匯金持有份額為28.93億份。而2023年6月底，中央匯金持有17.91億份，即中央匯金投去年下半年增持華夏滬深300ETF超10億份。

 

撰文：經濟通中國組

 

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