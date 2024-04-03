地震 | 台灣花蓮發生地震，增至9死逾800傷

．日本沖繩縣因應周三(3日)上午8時58分(即香港時間7時58分)發生7.5級地震，日本政府發布海嘯警報。

．根據台灣的氣象署通報，台灣花蓮東南方對開海域在 周三( 3日)上午7時58分，發生7.2級地震，震源深度15.5公里

．根據香港天文台官方網站表示，是次地震接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震

2024年4月5日

9:39 am

累計已發生逾480次餘震

台灣花蓮7.2級地震，截至4日晚8時增至10死、1099傷、705受困、15失聯，救援人員全力搜救中。截至5日早上7時半左右，當地已發生逾480次餘震，大部分為3-4級。

2024年4月3日

5:56 pm

太魯閣近千遊客員工受困

據台灣的中央災害應變中心統計，截至3日下午4時30分，強震已造成全台9死、821傷、127人被困。



花蓮太魯閣據報有近千名遊客和員工受困山中，當中有3人在得卡倫步道被落石擊中死亡。分乘4輛小巴從花蓮市區前往太魯閣晶英酒店的50名飯店員工失聯，計入被困數字，救援人員持續搜索中；另還有77人仍然被困於蘇花公路大清水隧道和錦文隧道。

5:05 pm

台應變中心：地震造成最少9死逾800傷

據台灣的中央災害應變中心統計，截至3日下午4時，地震造成9死、821人傷、77人被困，死者大部分是在山區被落石砸死。

2:30 pm

入境處：截至中午接獲12名在台港人求助

台灣花蓮近海今早發生7.2級強烈地震震。香港入境處表示，截至中午12時，接獲12名身在台灣的港人求助，已確認相關港人正身處安全地方，並已向求助人提供資訊和協助。



入境處會繼續與求助港人、特區政府相關部門、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展，提供協助。

機管局：今早兩班由香港前往沖繩那霸機場航班折返

機管局表示，截至今早10時，往來香港及台北、台中、高雄的航班無受到影響。而兩班由香港前往日本沖繩那霸機場的航班需要折返。



今早7時58分，台灣發生黎克特制7.3級地震，震央位在花蓮縣政府南南東方25.0公里海域。受到地震影響，日本沖繩一度發出海嘯警報，那霸機場航班一度暫停升降，大批旅客滯留機場。



受事件影響，今早香港快運及香港航空各有一班由香港前往沖繩的航班需要折返。涉事快運的航班(UO820)今早7時起飛，但飛至台北上空開始折返香港，並安全降落；至於港航的航班(HK676)則於今早7時25分起飛，駛至宮古島上空後，亦告折返及安全降落。

旅議會：逾30旅行團約900人在台灣，暫未收求助

台灣花蓮今早發生7.3級地震，香港旅遊業議會表示，暫時獲悉約有30多個旅行團涉及900人在台灣，只有2至3團在宜蘭，未受影響，亦未收到任何求助，另外收到一些自由行查詢。



旅議會總幹事楊淑芬接受電台查詢時指，今日本港原本有兩個包團到台灣，但已改變行程，不會前往花蓮，而今明兩天，大約都會有十多個旅行團出發到當地，均不涉及花蓮行程。



東瀛遊執行董事禤國全稱，有11團約300人在台灣各地，全部團員安全，暫時行程無受影響。該公司未來兩周都沒有團去花蓮，至於未來情況如何，則要再觀察進展才可決定。

台消防部門：強震已致4死97傷

台灣花蓮東南方對開海域今日（3日）上午7時58分發生黎克特制7.2級地震。根據消防部門統計，目前已造成全台4死97傷，其中兩起死亡事件，分別是一名司機在大清水斷崖遭落石砸死；另外，在花蓮縣秀林鄉錐麓古道，有3名登山客被落石砸中。救難人員抵達現場時，3人均無生命跡象。

在大陸，國台辦發言人朱鳳蓮在花蓮地震發生後不久發新聞稿，高度關注台灣地震災情並慰問台灣同胞。



新聞稿稱，台灣發生強烈地震，大陸有關方面高度關切，誠摯慰問台灣同胞。大陸方面將密切關注後續災情與狀況，同時也願意提供台灣救災協助。並且表示大陸方面願意提供台灣有關的救災協助。

東瀛遊：有11團約300名團友在台灣，全員安全

台灣花蓮縣海域今早發生7.3級地震，其後發生多次餘震。東瀛遊(06882)執行董事禤國全表示，該旅行社現時在台灣有11個團、約300名團友，全部團員安全，正了解有多少團在花蓮一帶。另外，該旅行社有郵輪團原定今日停泊沖繩石垣島，團員同樣安全，正等待碼頭最新安排。



另一間旅行社縱橫遊常務董事袁振寧則指，該旅行社現時有一個旅行團在花蓮，據悉該團地震發生時在酒店休息，地震后酒店停電，目前全團安全。該旅行團原定今早外出遊覽，目前正視乎景點安排，以決定是否繼續行程。

12:08 pm

天文台預計，台灣今早發生的7.3級強烈地震會產生影響南海的海嘯，若果海嘯持續，將於正午12時至下午1時到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計最多只會比正常潮水高度高出0.1米左右，預料對香港影響不大。



天文台呼籲市民留意電台、電視台廣播，或瀏覽天文台網站及手機應用程式，以獲取進一步消息。

11:06 am

台消防部門：地震造成最少1死逾50傷

網上圖片

台灣花蓮東南方對開海域今日（3日）上午7時58分發生黎克特制7.2級地震，震源深度15.5公里，全台有震感。此後花蓮近海再發生多次4級以上餘震，最高6.5級。台灣中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今次地震是「921大地震」25年以來最大地震。據消防部門報告，地震已造成最少1人死亡、逾50人受傷。



全台多地傳出災情。花蓮最少2幢樓房嚴重傾斜，救援人員正在搜救被困人士。蘇花公路、中橫公路多處落石甚至山崩，有車被大石砸中，有民眾骨折；大清水隧道前方道路坍塌消失。台北多處房屋龜裂、磁磚剝落，最少2名正在施工的工人因地震導致鋼瓶傾倒爆破，全身68%燒傷。捷運環狀線新北段板新站與中原站之間軌道錯位，環狀線暫時停駛，乘客走落路軌疏散。台中梨山地區對外交通全中斷，居民和農民的水塔至少有60幾處破裂或全毁。



據台電統計，截至上午9點30分，全台曾有超過30萬戶停電，搶修後目前仍有8.7萬戶停電。竹南科學園區的台積電、力積電、群創光電部分預防性停機；台積電部分廠區疏散員工。

10:48 am

廣州、浙江、福建、江西部分鐵路線緊急停駛

台灣花蓮東南方對開海域今日（3日）上午7時58分發生黎克特制7.2級地震，震源深度15.5公里，全台有震感。此後花蓮近海再發生多次4級以上餘震，最高6.5級。台灣中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今次地震是「921大地震」25年以來最大地震。



在大陸，國家自然資源部海嘯預警中心發布海嘯Ⅰ級警報（紅色），指地震可能會在震源周圍引發局地海嘯，預計對台灣沿岸局部區域造成災害性影響，對福建、廣東等東南沿海地區沒有影響。



沿海多地均感受到今次地震，包括上海、浙江、廣東、福建、江蘇、江西等地。多地鐵路部門緊急封鎖部分線路。其中廣州鐵路表示，為確保列車及旅客安全，畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東（汕汕高鐵）臨時封鎖，滬昆高鐵部分列車調整運行區段，途經上述線路的部分旅客列車將出現不同程度晚點。



上海鐵路局寧波車務段則指，受地震影響，杭深線寧海-蒼南、杭台高鐵嵊州新昌-溫嶺、金溫客專線溫州南-金華南車站均有不同程度震感。為確保旅客運輸安全，鐵路部緊急封鎖杭深線、杭台線路，全面巡檢行車設備，排查安全隱患。受此影響，部分列車將不同程度晚點。



中國鐵路南昌局集團有限公司亦啟動應急處置一級響應，封鎖福建省內和江西部分鐵路線路，第一時間扣停運行的客貨列車，並對鐵路線路、橋樑、隧道及信號設備等進行安全檢查，密切防範次生災害，確保鐵路運輸安全。受地震影響，南鐵管轄範圍內部分旅客列車出現不同程度晚點。

9:46 AM

台灣高鐵、桃園機場捷運暫停運，台中近萬戶停電

台灣的氣象署通報，台灣花蓮東南方對開海域在今日（3日）上午7時58分，發生7.2級地震，震源深度15.5公里，全台有震感。

台灣高鐵網站顯示因受地震影響，目前全線停止運行，公司已派員處理中；桃園大眾捷運公司表示，機場捷運全線列車停車，預估將暫停營運1小時以上，全線列車進站清車後，列車以慢速進行巡檢。



在台北，市災害應變中心已提升為一級開設，各區災害應變中心同時開設，該市呼籲民眾暫時勿搭電梯。市政府共接獲50多通報案件，均為自來水停水、房屋輕微龜裂、廣告招牌掉落、小區域停電等災情，尚未接獲重大災情通報及民眾受傷。台北捷運此前宣布全線車站暫停營運約40至60分鐘，目前板南線、信義線均已完成巡查，恢復載客疏運。

在震感最強烈的花蓮縣，有樓宇嚴重傾斜，內有人員受困，當地政府宣布停班停課。



台電公司表示，台中地區今天上午地震發生後，一度有1.48萬戶停電，截至上午8時25分仍有9527戶停電，目前已陸續復電作業中；核安會表示，各核能電廠均正常運作，將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。

9:39 AM

網上影片

日本沖繩縣周三(3日)上午8時58分(即香港時間7時58分)發生7.5級地震，日本政府發布海嘯警報。

推薦閱讀：

【以巴衝突】以色列空襲造成救援人員死亡，拜登指責以國

來自世界中央廚房(WCK)的7名救援人員，日前在以色列軍隊對加沙的空襲中喪生，美國總統拜登表示，以色列在保護平民方面做得不夠......

《行業數據》中汽協料3月新能源車廠商批發銷量82萬輛增33%

中國汽車流通協會汽車市場研究分會綜合預估，2024年3月全國新能源乘用車廠商批發銷量82萬輛，同比增長33%，環比增長84%......

日本氣象廳表示，預計當地海面會有高達3米的海嘯，呼籲當地居民疏散。

＊台灣花蓮發生7.2級地震福建有震感＊

根據台灣的氣象署通報，台灣花蓮東南方對開海域在今日（3日）上午7時58分，發生7.2級地震，震源深度15.5公里。

初判震度4級（2020年台灣新制震度分級）以上地區包括花蓮、宜蘭、竹苗、中部、北部、嘉南、高屏，其中花蓮縣最大震度達6強，是當地地震震度改制之後，台灣首次達6強的地震，市內一層5層樓高樓宇傾斜，其中一樓已全面塌陷，另有房屋搖晃、公寓住所電梯停運。

至早上8時11分，花蓮近海再發生一次6.5級淺層地震，震源深度只有5.5公里。

台北捷運表示，全線車站暫停營運約40至60分鐘進行安全檢查，目前暫無異常回報，請旅客改搭其他交通工具。新北捷運環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌亦全線停駛疏散旅客，並檢查全線設施設備，預估暫停營運40至60分鐘。

大陸方面亦測定當地海域發生7.3級地震，廈門、福州等地震感強烈，上海、浙江、江蘇、江西等地有震感。本港亦有超過100名市民向天文台報告表示感到震動，震動維持數秒。

台積電發言人稱，已從生產線上疏散部分員工。

＊香港天文台：逾百市民報告感受到震盪＊

根據香港天文台官方網站表示，是次地震接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

撰文:經濟通中國組、國金組

2024-04-03｜中美高層互動 破冰第一步？｜油金續爆升未見頂？｜分析濠賭股數據｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇