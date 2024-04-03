  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店（多圖）

03/04/2024

　　從「雷總」到「雷神」，中間隔了一輛小米汽車。隨著小米董事長雷軍在發布會高喊一聲21.59萬元(人民幣．下同)，當晚「小米SU7」霸佔熱搜榜單，「雷神」成為小米手機瀏覽器熱搜第一位。

 

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店

小米董事長雷軍3月28日正式發布小米汽車首款車型SU7。(AP圖片)

 

　　隨著小米SU7開售，小米又完成了一次華麗跳躍，進軍新能源汽車市場不再是口號。SU7是一輛外形酷似保時捷，配置對標特斯拉Model3的新能源車。3月28日晚舉行新車發布會，開始接受預訂，5天之後，4日3日，快速完成首批交付。雷軍在交付儀式上表示，SU7已經收到超過10萬份訂單。這個數字是小米汽車的全年銷售目標。

 

　　首批交付的是小米SU7創始版，非創始版的小米SU7、小米SU7 Max在4月底啟動交付；小米SU7 Pro啟動交付時間5月底開始。雷軍用實力證明了，自己不僅能帶火身上穿的工裝，小米汽車的銷售也亳無疑問。

 

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店

小米SU7在4月3日啟動首批交付，雷軍親自向車主頒發SU7創始版編號證書，並為車主開車門。(小米汽車微博圖片)

 

　　作為唯一一家跨界做車成功的科技公司，小米新車正式開賣後，儘管也出現一些小瑕玼，譬如有頭腦一熱下訂的米粉想退訂發現操作困難、新車交付時間延長、米粉湧入各大汽車品牌的直播間刷屏問小米新車，弄得主播都不能好好賣車，但這些都瑕不掩瑜。

 

*小米汽車全國首店落戶北京東方新天地*

 

　　小米汽車的全國首店選址在北京商業地標之一的東方新天地，這家店在新車發布會前正式對外開放。記者在新車發布之前實地探訪，米粉和探店的媒體把新店擠滿，熱鬧得像過節。

 

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店

小米汽車全國首店落戶北京東方新天地，銷售模式採取的是「直營+加盟」。(黃燕明攝)

 

　　小米汽車並非首家落戶東方新天地的汽車新品牌體驗店，沿著東長安街一路而行，東方新天地多個門面商舖均已成為汽車新品牌體驗店，既有造車新勢力中的蔚來、小米，也有比亞迪旗下高端品牌仰望、路特斯電動汽車、凱迪拉克電動汽車等傳統車企推出的電動化品牌，還有北京現代這樣的燃油車品牌。

 

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店

在小米汽車首店落戶的北京王府井東方新天地﹐多個門面商舖均已成為汽車新品牌體驗店。(黃燕明攝)

 

　　近幾年，隨著造車新勢力和傳統車企新品牌的層出不窮，過去以汽車市場、4S店等為代表的銷售模式也發生了很大轉變。造車新勢力採用直營開店模式，走入城市商業地標，開設起融合展示、消費、體驗等多重功能的體驗店。

 

　　小米汽車的銷售模式就是採取「直營+加盟」方式。據小米汽車方面介紹，小米汽車銷交服渠道，以「1+N」模式優先覆蓋頭部市場，分批次布局全國。其中，「1」代表小米汽車自建自營的交付中心，功能以交付為主，覆蓋「銷售、售後服務」業務；「N」代表代理銷售、用戶服務觸點。小米集團在北京總部已與包括祥龍博瑞在內的首批14家銷服合作商正式簽訂了合作意向書。

 

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店

SU7可選擇9款車漆顏色，小米首推的是高飽和度的海灣藍。(黃燕明攝)

 

*小米入局，新能源車價格更內捲*

 

　　雖然小米SU7大賣，但此前就有消息稱，小米汽車內部已經做好未來超5年虧損的準備。雷軍表示，他有更宏大的奮鬥目標，即通過十五至二十年的努力，成為全球前五汽車廠商。為此，雷軍承諾未來十年要拿出100億美元進行造車項目。

 

　　根據小米集團發布的2023年財報顯示，集團全年在研發上的投入同比增長19.2%至191億元，其中智能電動汽車等創新業務費用達67億元，而在2022年這一數據為31億元。也就是說兩年時間，小米集團在電動汽車的投入費用已近百億。

 

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店

SU7內飾簡潔，設計採用了16.1英寸的超大中控觸摸屏和7.1英寸的翻轉式全液晶儀表盤。(黃燕明攝)

 

　　進入3月以來，已有多家車企宣布降價。隨著小米入局，價格戰範圍可謂不斷擴大。小米品牌一直用高性價比和米粉「交朋友」，雖然SU7不是此前網友猜測的19.9萬，但21.59萬起售這個價格，依然非常能打。在新能源車這個足夠內捲的市場，又捲出了新高度。雷軍表示，小米SU7的目標是50萬元以內最好看、最好開、最智能的轎車。發布會上說的畢竟都是紙面參數，隨著新車陸陸續續交付，真正的體驗如何，還有待車主們的實際體驗。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

08052

陸慶娛樂

0.044

異動股

02160

心通醫療－Ｂ

0.920

異動股

08417

大地教育

0.020

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,272.56
    +102.32 (+0.261%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,219.28
    +13.47 (+0.259%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,266.78
    +26.33 (+0.162%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌11.743
變動率︰-1.316%
較港股︰-1.15%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌75.078
變動率︰-1.943%
較港股︰+0.37%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌228.366
變動率︰-2.147%
較港股︰-0.01%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.204
變動率︰-2.292%
較港股︰-1.42%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升7.550
變動率︰+4.571%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌27.200
變動率︰-2.193%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌11.255
變動率︰-2.385%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.380
變動率︰-2.404%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升253.580
變動率︰+3.148%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升10.745
變動率︰+2.236%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.000
變動率︰-3.229%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌41.335
變動率︰-5.928%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/04/2024 10:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/04/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/04/2024 10:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08052 陸慶娛樂
  • 0.044
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 0.920
  • 08417 大地教育
  • 0.020
  • 00076 誼礫控股
  • 0.223
  • 03690 美團－Ｗ
  • 98.950
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.350
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.000
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.330
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 06686 諾亞控股
  • 17.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 308.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.350
  • 00001 長和
  • 38.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.560
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.360
  • 目標︰--
  • 00579 京能清潔能源
  • 1.800
  • 目標︰$2.20
  • 06078 海吉亞醫療
  • 29.350
  • 目標︰$43.70
熱炒概念股
即時重點新聞

03/04/2024 16:38  《盤後部署》科指挫逾2%跑輸恒指，眾安在線逆市造好博上18元

03/04/2024 17:44  滙控料中國經濟中長期增長理想，預計未來分派股息能力強勁

03/04/2024 16:31  《本港經濟》2月零售貨值升1.9%遠遜預期，首兩月升1.4%

03/04/2024 17:56  【花蓮地震】花蓮強震增至9死821傷，太魯閣近千遊客員工受困

03/04/2024 17:19  【人行操作】人行例會：充實貨幣政策工具箱，關注長期收益率變化

03/04/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒２４億元，買小米沽盈富

03/04/2024 08:25  【大行炒Ｄ乜】小米獲多家大行看好，高盛削天齊兩成八目標價

03/04/2024 16:45  《財資快訊》美電升報７﹒８２８６，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

地震 | 台灣花蓮發生地震，增至9死逾800傷（持續更新） 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習拜通電話，花蓮強震九死逾八百傷，車貸首付比放寬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米殺入車市再掀價格戰，新能源車要慎選新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 工銀亞洲98日平均4.28厘，花旗渣打齊減息
人氣文章

小薯茶水間

福布斯全球億萬富豪榜公開！LVMH阿爾諾蟬聯全球首富！美國天后Taylor Swift首次入榜！鍾睒睒跌出20強？李嘉誠身家縮水排第幾？
人氣文章

Member Zone

【etnet Chill】賞你Lumiere 賦活細胞再生奢華體驗
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

跑馬地名物Pizza：米芝蓮必比登推介Little Napoli！黃番茄醬豬肉腸煙燻芝士、超香水牛芝士活火山滋味、邪惡炸意式餡餅，百分百正宗拿坡里風味
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

金庸百歲冥壽：藉著穿插於城市中的雕塑與藝術展覽，重讀金庸筆下的作品
人氣文章

Beauty

2024春妝新品：Dior多用途光影液、Guerlain皇牌流星彩妝粉盒、SUQQU限定櫻花眼影盤，散發粉嫩好氣息！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
臭屁蟲 │ 天水圍驚現臭屁蟲卵！愛在衣物上產卵，約兩周破殼成蟲！醫生：蟲液或損皮膚眼睛！ 專家教4 Steps清理蟲卵 + 預防3招
人氣文章
肌肉拉傷用「肌內效貼布」反造成傷害？遇到一個情況要立刻撕除！怎樣使用才正確？ 1
人氣文章
寶林茶室事件疑為米酵菌酸引起？中毒致2死、重症者急性肝衰竭！邊5種食品暗藏中毒風險？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 22:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態03/04/2024
地震 | 台灣花蓮發生地震，增至9死逾800傷（持續更新）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金