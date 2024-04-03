京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店（多圖）

從「雷總」到「雷神」，中間隔了一輛小米汽車。隨著小米董事長雷軍在發布會高喊一聲21.59萬元(人民幣．下同)，當晚「小米SU7」霸佔熱搜榜單，「雷神」成為小米手機瀏覽器熱搜第一位。

小米董事長雷軍3月28日正式發布小米汽車首款車型SU7。(AP圖片)

隨著小米SU7開售，小米又完成了一次華麗跳躍，進軍新能源汽車市場不再是口號。SU7是一輛外形酷似保時捷，配置對標特斯拉Model3的新能源車。3月28日晚舉行新車發布會，開始接受預訂，5天之後，4日3日，快速完成首批交付。雷軍在交付儀式上表示，SU7已經收到超過10萬份訂單。這個數字是小米汽車的全年銷售目標。

首批交付的是小米SU7創始版，非創始版的小米SU7、小米SU7 Max在4月底啟動交付；小米SU7 Pro啟動交付時間5月底開始。雷軍用實力證明了，自己不僅能帶火身上穿的工裝，小米汽車的銷售也亳無疑問。

小米SU7在4月3日啟動首批交付，雷軍親自向車主頒發SU7創始版編號證書，並為車主開車門。(小米汽車微博圖片)



作為唯一一家跨界做車成功的科技公司，小米新車正式開賣後，儘管也出現一些小瑕玼，譬如有頭腦一熱下訂的米粉想退訂發現操作困難、新車交付時間延長、米粉湧入各大汽車品牌的直播間刷屏問小米新車，弄得主播都不能好好賣車，但這些都瑕不掩瑜。

*小米汽車全國首店落戶北京東方新天地*

小米汽車的全國首店選址在北京商業地標之一的東方新天地，這家店在新車發布會前正式對外開放。記者在新車發布之前實地探訪，米粉和探店的媒體把新店擠滿，熱鬧得像過節。

小米汽車全國首店落戶北京東方新天地，銷售模式採取的是「直營+加盟」。(黃燕明攝)

小米汽車並非首家落戶東方新天地的汽車新品牌體驗店，沿著東長安街一路而行，東方新天地多個門面商舖均已成為汽車新品牌體驗店，既有造車新勢力中的蔚來、小米，也有比亞迪旗下高端品牌仰望、路特斯電動汽車、凱迪拉克電動汽車等傳統車企推出的電動化品牌，還有北京現代這樣的燃油車品牌。

在小米汽車首店落戶的北京王府井東方新天地﹐多個門面商舖均已成為汽車新品牌體驗店。(黃燕明攝)

近幾年，隨著造車新勢力和傳統車企新品牌的層出不窮，過去以汽車市場、4S店等為代表的銷售模式也發生了很大轉變。造車新勢力採用直營開店模式，走入城市商業地標，開設起融合展示、消費、體驗等多重功能的體驗店。

小米汽車的銷售模式就是採取「直營+加盟」方式。據小米汽車方面介紹，小米汽車銷交服渠道，以「1+N」模式優先覆蓋頭部市場，分批次布局全國。其中，「1」代表小米汽車自建自營的交付中心，功能以交付為主，覆蓋「銷售、售後服務」業務；「N」代表代理銷售、用戶服務觸點。小米集團在北京總部已與包括祥龍博瑞在內的首批14家銷服合作商正式簽訂了合作意向書。

SU7可選擇9款車漆顏色，小米首推的是高飽和度的海灣藍。(黃燕明攝)

*小米入局，新能源車價格更內捲*

雖然小米SU7大賣，但此前就有消息稱，小米汽車內部已經做好未來超5年虧損的準備。雷軍表示，他有更宏大的奮鬥目標，即通過十五至二十年的努力，成為全球前五汽車廠商。為此，雷軍承諾未來十年要拿出100億美元進行造車項目。

根據小米集團發布的2023年財報顯示，集團全年在研發上的投入同比增長19.2%至191億元，其中智能電動汽車等創新業務費用達67億元，而在2022年這一數據為31億元。也就是說兩年時間，小米集團在電動汽車的投入費用已近百億。

SU7內飾簡潔，設計採用了16.1英寸的超大中控觸摸屏和7.1英寸的翻轉式全液晶儀表盤。(黃燕明攝)

進入3月以來，已有多家車企宣布降價。隨著小米入局，價格戰範圍可謂不斷擴大。小米品牌一直用高性價比和米粉「交朋友」，雖然SU7不是此前網友猜測的19.9萬，但21.59萬起售這個價格，依然非常能打。在新能源車這個足夠內捲的市場，又捲出了新高度。雷軍表示，小米SU7的目標是50萬元以內最好看、最好開、最智能的轎車。發布會上說的畢竟都是紙面參數，隨著新車陸陸續續交付，真正的體驗如何，還有待車主們的實際體驗。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇