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神州經脈 | 習拜通電話，花蓮強震九死逾八百傷，車貸首付比放寬

03/04/2024

　　明日（4日）起是內地清明假期，滬深股市下周一（8日）才復市，滬綜指今早先行平開，盤中隨著科技、地產股繼續捱沽、及汽車股受外圍消息打擊偏軟，整體偏向下跌，惟黃金、生物柴油、養豬養雞等概念領升，滬指全日收跌0.18%，報3069.3點，假期前連續兩日下跌；科技股拖累，深成指跌0.44%，創業板指挫1.08%。

 

神州經脈 | 習拜通電話，花蓮強震九死逾八百傷，車貸首付比放寬

花蓮7.2級強震造成全台最少9死逾800傷，花蓮有樓房嚴重傾斜，蘇花公路大清水隧道前有橋面坍塌。（網絡圖片）

 

　　累計本周滬綜指上升0.92%，結束兩連跌趨勢。

 

　　兩市全日成交仍有9179億元（人民幣．下同），按日減5.1%，陸股通淨流出則接近23億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後逐漸回吐漲幅，尾盤幾乎觸及交易下限7.2368，收報7.2356，較上個交易日4時30分收盤價小跌2點子，三連跌，續創去年11月17日以來四個半月新低，全日在7.2302至7.2364之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0949，較上個交易日升8點子，與市場預測偏離仍逾1300點，上個交易日報7.0957。

 

今日新聞精選

 

1. 中國國家主席習近平同美國總統拜登通電話。中方表示，習近平在通話中指出，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長，批評這不是「去風險」，而是製造風險，並警告如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方不會坐視不管。白宮方面表示，拜登向習近平提出對中國「不公平經濟行為」的擔憂，重申美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國國家安全，但不會過度限制貿易和投資。另外，美國財長耶倫將於明日起至9日訪華，預計行程期間將見國務院總理李強、財政部長藍佛安、前副總理劉鶴和人民銀行行長潘功勝。

 

2. 台灣花蓮東南方對開海域今日上午發生黎克特制7.2級地震，全台乃至對岸大陸沿岸地區均有震感。地震後已發生數十次4級以上餘震，最高6.5級，氣象部門指未來幾日可能還有7級餘震。據台灣的中央災害應變中心統計，截至下午4時，地震造成9死、821人傷、77人被困，死者大部分是在山區被落石砸死。花蓮災情嚴重，最少兩幢樓房嚴重傾斜，對外陸路交通因落石、山崩而中斷，當局緊急調度海運、航運疏導民眾。香港入境處表示，截至中午12時，接獲12名身在台灣的港人求助，已確認相關港人正身處安全地方，並已向求助人提供資訊和協助。

 

3. 中國人民銀行、國家金融監督管理總局聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，明確金融機構可在依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等，自主確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例，而此前兩者比例分別為80%、85%，即首付最低分別為20%、15%。《通知》同時明確，商用傳統動力汽車、新能源汽車貸款最高發放比例維持70%、75%不變，二手車貸款最高發放比例亦維持70%。

 

4. 3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.7，較2月上升0.2個百分點，顯示服務業景氣度在加快恢復。自2023年初以來，財新中國服務業PMI連續15個月位於擴張區間，服務業經濟活動持續擴張。其中，3月服務業經營活動指數和新訂單指數均連續第15個月高於榮枯線，新出口訂單指數連續第七個月位於擴張區間，續錄2023年7月以來新高；服務業就業指數連續第二個月位於榮枯線以下，但收縮幅度收窄。服務業企業家對未來一年市場前景看好，3月服務業經營預期指數繼續高於榮枯線，但較歷史均值仍然偏低。

 

5. 據《彭博》報道，美國要求南韓就對華晶片技術出口採取類似於美國已經實施的限制措施，希望雙方能在6月中旬的G7峰會前達成協議。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上批評，美方為維護自身霸權，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，為此不惜犧牲盟友的利益。汪文斌表示，希望韓方做出正確判斷，自主決策，與各方一道，共同維護開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易體系，共同抵制將經濟問題泛政治化、泛安全化的行徑。

 

6. 小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍今日在小米SU7首批交付儀式上表示，自小米SU7開售以來已有超過10萬人大定（交訂金），鎖單量已經超過4萬單。另外，據報小米集團近日向內部員工發送福利政策，小米正式員工在2024年3月28日-6月30日期間購買小米SU7，可專享銀行分期優惠，年化費率低至1.6%，首付15%起，最長60期。

 

7. 以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，市場擔憂中東衝突擴大，紐約期金收市報每盎司2292.70美元，升1.6%。現貨金升1.2%，收報每盎司2276.79美元，早段曾創2276.89美元歷史高位。在內地，周大福足金飾品零售金價突破每克700元，投資黃金類每克631元，黃金回收價每克517元。

 

8. 江西省防汛抗旱指揮部指，3月31日開始的風雹災害造成南昌、九江等9個設區市、54個縣9.3萬人受災，因災死亡7人，緊急避險轉移552人，緊急轉移安置263人，農作物受災面積5.7千公頃，倒塌房屋12戶44間，嚴重損壞房屋80戶192間，一般損壞房屋2751戶4107間，直接經濟損失1.5億元人民幣，災情還在進一步統計核查中。

 

撰文：經濟通中國組

 

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