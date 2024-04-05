  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內地新聞 | 蔡崇信：美國晶片禁令礙阿里雲業務，中國長遠將自研高端晶片

05/04/2024

．阿里巴巴主席蔡崇信表示，美國對英偉達(Nvidia)等公司向中國客戶出口高端晶片施加非常嚴格的限制

．確實影響阿里的雲業務以及向客戶提供高端計算服務的能力，這可能是短中期的問題

．但長遠而言中國將會發展自身的高端晶片

 

 

阿里巴巴主席蔡崇信近日接受挪威主權基金(NBIM)行政總裁Nicolai Tangen訪問時表示，美國對英偉達(Nvidia)等公司向中國客戶出口高端晶片施加非常嚴格的限制，確實影響阿里的雲業務以及向客戶提供高端計算服務的能力，這可能是短中期的問題，但長遠而言中國將會發展自身的高端晶片。

 

　　阿里巴巴(09988)主席蔡崇信近日接受挪威主權基金(NBIM)行政總裁Nicolai Tangen訪問時表示，美國對英偉達(Nvidia)等公司向中國客戶出口高端晶片施加非常嚴格的限制，確實影響阿里的雲業務以及向客戶提供高端計算服務的能力，這可能是短中期的問題，但長遠而言中國將會發展自身的高端晶片

 

推薦閱讀：

【大國博弈】王受文赴美出席中美商貿工作組首次副部長級會議

　中國商務部公布，應美方邀請，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文於4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉戈共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議........

《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ》溫鋼城講大市、航運股

港股次季開局再挑戰萬七關，可惜高位有阻力，加上清明假期前投資者「無心戀戰」，只能穩守16700水平，留意如果由今年低位14794點計算........


　　阿里巴巴在去年11月因美國擴大對華半導體出口管制，擱置雲智能集團的分拆計劃。蔡崇信坦言，晶片短缺「是一個大問題」，所有中國公司正致力解決該問題，短期內尚有庫存儲備，相信接下來12至18個月大型語言模型的訓練仍可繼續進行。



*疫情、監管審查等因素，過去3年集團士氣低迷*


　　在訪問中蔡崇信又提及，因為疫情、競爭、監管審查等因素，過去3年集團的士氣低迷，但如果能夠清晰向員工傳達新方向，可重振士氣。


　　蔡崇信稱：「某種程度上我們砸了自己的腳」，沒有真正關注給用戶創造價值，因此作為重組的一部分，公司找來了比自己小12歲的新CEO吳泳銘，自己則擔任董事長。他形容吳泳銘非常以用戶為中心，專注於產品、界面和用戶體驗，對阿里來說是最重要的。


　　至於監管壓力是否持續增加，蔡崇信否認，他指監管框架現在更加清晰，阿里知道界限是甚麼，以及如何保持在界限之內而不超越界限。因此，擁有這種清晰度對企業非常有益。



*樓價已降30%、青年就業憂慮，影響消費信心*


　　對於中國消費市場，蔡崇信判斷是房地產下行的財富效應，加上年輕人的就業憂慮，故令到消費信心疲弱。他指出，平均而言，中國房地產價格已經下降了30%，中國人的資產中很多財富都與房地產綑綁在一起。當房價下跌時，便不覺得自己很富有，所以想要存錢，減少消費。而年輕人擔心能否找到工作。以阿里為例，在過去的幾個季度裏，公司停止了招聘。不過，他認為，消費能力依然存在，中國的儲蓄率非常高，家庭現金十分充裕；消費對中國GDP的貢獻略高於50%，但相比發達市場達到70%以上，還有很大潛力。


　　蔡崇信又指，中國將繼續是全球製造業強國，現時中國約有8億勞動者，即使減少至6億、6.5億，規模仍相當可觀，而且中國的勞動隊伍受過良好教育；儘管一些公司把供應鏈分散到越南、墨西哥等地，但以越南為例，其勞動人口為6000萬，遠不及中國，他們永遠無法取代中國成為世界製造中心。

 

撰文：經濟通中國組

2024-04-05｜港股萬七前再遇阻 第二季目標睇幾多？｜本地餐飲無起色｜紅海危機吼航運股｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00815

中國白銀集團

0.186

異動股

02608

陽光１００中國

0.021

異動股

00568

山東墨龍

1.120

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,904.04
    +307.06 (+0.796%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,204.34
    +57.13 (+1.110%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,248.52
    +199.44 (+1.243%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌37.818
變動率︰-1.429%
較港股︰-1.13%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌74.070
變動率︰-1.867%
較港股︰-0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌33.042
變動率︰-1.974%
較港股︰+0.43%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.622
變動率︰-2.935%
較港股︰-4.22%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.490
變動率︰+4.419%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.900
變動率︰-1.924%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌38.670
變動率︰-1.952%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌7.235
變動率︰-3.275%
精選美股 More
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升527.340
變動率︰+3.214%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升636.180
變動率︰+3.085%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌240.900
變動率︰-3.489%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌164.900
變動率︰-3.629%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/04/2024 18:30 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/04/2024 18:30 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.186
  • 02608 陽光１００中國
  • 0.021
  • 00568 山東墨龍
  • 1.120
  • 02623 愛德新能源
  • 0.335
  • 01299 友邦保險
  • 53.650
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.600
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.320
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.540
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 62.750
  • 00700 騰訊控股
  • 310.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 00001 長和
  • 38.250
  • 00388 香港交易所
  • 226.400
報章貼士
  • 03933 聯邦制藥
  • 9.200
  • 目標︰$11.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.300
  • 目標︰$8.00
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 1.780
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.233
即時重點新聞

05/04/2024 16:38  《盤後部署》恒指原地踏步，永利受惠訪澳旅客增加，上望9.7元

05/04/2024 18:18  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購325萬股

05/04/2024 18:11  證監會將Sure X列入可疑虛擬資產交易平台警示名單

05/04/2024 16:09  《本港樓市》中原CCL連升3周共2.84%，確認樓價見底回穩

05/04/2024 18:43  證監會與迪拜金管局就分銷香港基金事宜合辦高層圓桌會議

05/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒２４億元，買小米沽盈富

05/04/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通降中興至「降低權重」，大摩、中銀唱好華晨

05/04/2024 16:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８２８３，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 美國減息預期再降溫，港股弱勢難翻身？（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

七欖 | 旅發局料七欖觀眾人次達12萬，周末於中環摩天輪旁設收費觀賽區新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

垃圾徵費 | 二手傢俬回收服務一覽！邊間合規格即免費回收？捐贈有需要家庭 / 自設車隊遠近都收 / 搬運費每$1,000換$100現金券
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超30年，專注才成功；雙紅會—利物浦強攻曼聯
人氣文章

行政人員

共融社會由職場做起！IT企業聘SEN青年，設導師計劃耐心解答疑問！Logicalis人力資源及行政總監︰主張一視同仁不額外安排福利
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

日防夜防，閨蜜難防！對朋友的另一半產生好感，你能逃過這場不被祝福的戀愛嗎？
人氣文章

Fashion

烹飪引發的時尚穿搭主意！了解大熱「美拉德穿搭 Maillard Style」，分析三大高級配色穿搭重點！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

精選Art Basel 2024 三大矚目藝廊：看香港藝術家江記、鄺詠君新作，尋找作品與觀賞者之間的聯繫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精神健康｜港人開心指數僅得5.88分！甚麼是330小休息？如何打造精神健康友善的香港？新文章
人氣文章
與時並進 — 裝備同工和宿生的軟實力
人氣文章
猴疱疹病毒 | 37歲男子2月在金山郊野公園受野生猴子襲擊染病！感染猴疱疹與患流感相似？漁護署教應對猴子方法！一行為即屬挑釁新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/04/2024
銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金