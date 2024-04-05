上海專訪｜重視中國市場，亞洲航空擬開通更多二三線城市航班

隨著疫情之後中國旅遊市場復甦，海外航空公司正在加密與中國之間的航班頻次。馬來西亞廉航--亞洲航空(AirAsia)正計劃在中國內地的更多中小城市開通直飛東南亞的航線，以便利這些二三線城市的居民直航出遊，毋需再輾轉至大城市乘坐飛機。同時，這也將吸引更多東南亞遊客來到中國，深度體驗中國各地豐富多彩的文化。

Tony Fernandes受訪時透露，西安和內蒙古的某個城市將成為亞航新目的地。(林雯婕攝)

亞航的母公司Capital A的首席執行官Tony Fernandes在接受《經濟通通訊社》採訪時透露，西安和內蒙古的某個城市將成為亞航新的目的地。此外，亞航在已有的目的地會進一步拓展航線網絡，如未來可能開通從汕頭直飛布吉島、峇里島的航班。他指，這一舉措正是踐行亞航「普惠、易得，人人都可以飛行」的核心理念，讓更多人能夠輕鬆享受出行的樂趣。

目前，Capital A的飛機數量已恢復至2019年水平的80%，客座率高達88%，收入較2019年同期增長了25%。中國是亞航增長計劃中的關鍵市場之一，中國市場的業務佔比達到20%，其重要性不言而喻。

亞航未來有可能開通從汕頭直飛布吉島、峇里島的航班。(亞航網站圖片)

*與螞蟻合作解決跨境支付問題*

雖然疫情之後的中國旅遊市場有所回暖，但出入境旅遊的復甦步伐相對緩慢。這背後有多重因素交織，包括中國經濟增速的放緩使得消費者更為謹慎；同時，境外旅客在境內遇到的支付困難等問題也制約了出入境旅遊的快速恢復。

Fernandes對此倒並不擔憂。他指出，中國擁有14億人口的龐大市場，具備巨大的潛力，對中國市場充滿信心。他又提到，在經濟放緩的背景下，消費者往往更加精明，因此東南亞這些性價比較高的旅遊目的地可能會成為首選，而非昂貴的歐洲或美國。此外，東南亞與中國地理位置相近，天然的地緣優勢也為旅遊業的發展提供了便利。

亞航母公司Capital A與螞蟻集團拓展戰略合作，螞蟻集團將為Capital A提供的跨境移動支付、國際收單服務等解決方案。(受訪者提供)

針對支付問題，Fernandes此次中國之行的一個重要任務就是與支付寶母公司螞蟻集團拓展戰略合作。螞蟻集團將提供的跨境移動支付、國際收單服務等解決方案，將與Capital A旗下的亞洲航空、一站式旅遊訂票平台AirAsia MOVE和手機支付軟件BigPay等商業生態單元緊密合作，為Capital A平台整合更多支付方式，優化收單服務，通過數字營銷和商業合作推動業務增長等。也就是說，未來東南亞的遊客通過Capital A旗下的支付軟件就可以實現跨境支付，只要是Alipay+覆蓋的商戶就能直接付款。

Alipay+是一套跨境電子支付和數字化技術解決方案，由螞蟻國際於2020年推出，目前已把57個國家及地區的8800多萬家商戶與超過25個電子錢包和銀行應用程序上的15億消費者帳戶連接起來，令消費者能夠在全球無憂無慮地旅行和支付，同時亦使商戶能夠建立跨境消費者互動和數碼營銷。

*與攜程簽署全球戰略合作協議*

Capital A在3月宣布與攜程集團簽署全面合作夥伴關係，在航班、住宿、景點門票、網約車和支付等創新解決方案的關鍵領域開展合作。(受訪者提供)

Capital A旗下的亞洲航空也將利用螞蟻的航空業專屬整合支付解決方案提升支付效率，實現線上、線下及機上收銀台支付場景的全面覆蓋。這一舉措將大大提升乘客的支付體驗，推動航空業務的快速發展。

值得一提的是，Fernandes此次中國行還拜訪了攜程集團和中國商飛。攜程也與Capital A簽署了全球戰略合作協議。雙方將在機票、酒店、景點門票、用車和支付解決方案等多個業務領域開展深度合作，共同開拓旅遊市場的新篇章。這一合作將進一步促進中國旅遊市場的繁榮與發展，為遊客提供更加便捷、高效的旅遊服務。

撰文： 經濟通駐滬記者林雯婕

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！