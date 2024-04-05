  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

上海專訪｜重視中國市場，亞洲航空擬開通更多二三線城市航班

05/04/2024

　　 隨著疫情之後中國旅遊市場復甦，海外航空公司正在加密與中國之間的航班頻次。馬來西亞廉航--亞洲航空(AirAsia)正計劃在中國內地的更多中小城市開通直飛東南亞的航線，以便利這些二三線城市的居民直航出遊，毋需再輾轉至大城市乘坐飛機。同時，這也將吸引更多東南亞遊客來到中國，深度體驗中國各地豐富多彩的文化。

 

上海專訪｜重視中國市場，亞洲航空擬開通更多二三線城市航班

Tony Fernandes受訪時透露，西安和內蒙古的某個城市將成為亞航新目的地。(林雯婕攝)

 

　　亞航的母公司Capital A的首席執行官Tony Fernandes在接受《經濟通通訊社》採訪時透露，西安和內蒙古的某個城市將成為亞航新的目的地。此外，亞航在已有的目的地會進一步拓展航線網絡，如未來可能開通從汕頭直飛布吉島、峇里島的航班。他指，這一舉措正是踐行亞航「普惠、易得，人人都可以飛行」的核心理念，讓更多人能夠輕鬆享受出行的樂趣。

 

　　目前，Capital A的飛機數量已恢復至2019年水平的80%，客座率高達88%，收入較2019年同期增長了25%。中國是亞航增長計劃中的關鍵市場之一，中國市場的業務佔比達到20%，其重要性不言而喻。

 

上海專訪｜重視中國市場，亞洲航空擬開通更多二三線城市航班

亞航未來有可能開通從汕頭直飛布吉島、峇里島的航班。(亞航網站圖片)

 

*與螞蟻合作解決跨境支付問題*

 

　　雖然疫情之後的中國旅遊市場有所回暖，但出入境旅遊的復甦步伐相對緩慢。這背後有多重因素交織，包括中國經濟增速的放緩使得消費者更為謹慎；同時，境外旅客在境內遇到的支付困難等問題也制約了出入境旅遊的快速恢復。

 

　　Fernandes對此倒並不擔憂。他指出，中國擁有14億人口的龐大市場，具備巨大的潛力，對中國市場充滿信心。他又提到，在經濟放緩的背景下，消費者往往更加精明，因此東南亞這些性價比較高的旅遊目的地可能會成為首選，而非昂貴的歐洲或美國。此外，東南亞與中國地理位置相近，天然的地緣優勢也為旅遊業的發展提供了便利。

 

上海專訪｜重視中國市場，亞洲航空擬開通更多二三線城市航班

亞航母公司Capital A與螞蟻集團拓展戰略合作，螞蟻集團將為Capital A提供的跨境移動支付、國際收單服務等解決方案。(受訪者提供)

 

　　針對支付問題，Fernandes此次中國之行的一個重要任務就是與支付寶母公司螞蟻集團拓展戰略合作。螞蟻集團將提供的跨境移動支付、國際收單服務等解決方案，將與Capital A旗下的亞洲航空、一站式旅遊訂票平台AirAsia MOVE和手機支付軟件BigPay等商業生態單元緊密合作，為Capital A平台整合更多支付方式，優化收單服務，通過數字營銷和商業合作推動業務增長等。也就是說，未來東南亞的遊客通過Capital A旗下的支付軟件就可以實現跨境支付，只要是Alipay+覆蓋的商戶就能直接付款。

 

　　Alipay+是一套跨境電子支付和數字化技術解決方案，由螞蟻國際於2020年推出，目前已把57個國家及地區的8800多萬家商戶與超過25個電子錢包和銀行應用程序上的15億消費者帳戶連接起來，令消費者能夠在全球無憂無慮地旅行和支付，同時亦使商戶能夠建立跨境消費者互動和數碼營銷。

 

*與攜程簽署全球戰略合作協議*

 

上海專訪｜重視中國市場，亞洲航空擬開通更多二三線城市航班

Capital A在3月宣布與攜程集團簽署全面合作夥伴關係，在航班、住宿、景點門票、網約車和支付等創新解決方案的關鍵領域開展合作。(受訪者提供)

 

　　Capital A旗下的亞洲航空也將利用螞蟻的航空業專屬整合支付解決方案提升支付效率，實現線上、線下及機上收銀台支付場景的全面覆蓋。這一舉措將大大提升乘客的支付體驗，推動航空業務的快速發展。

 

　　值得一提的是，Fernandes此次中國行還拜訪了攜程集團和中國商飛。攜程也與Capital A簽署了全球戰略合作協議。雙方將在機票、酒店、景點門票、用車和支付解決方案等多個業務領域開展深度合作，共同開拓旅遊市場的新篇章。這一合作將進一步促進中國旅遊市場的繁榮與發展，為遊客提供更加便捷、高效的旅遊服務。

 

撰文： 經濟通駐滬記者林雯婕

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00815

中國白銀集團

0.186

異動股

02608

陽光１００中國

0.021

異動股

00568

山東墨龍

1.120

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,904.04
    +307.06 (+0.796%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,204.34
    +57.13 (+1.110%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,248.52
    +199.44 (+1.243%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌37.818
變動率︰-1.429%
較港股︰-1.13%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌74.070
變動率︰-1.867%
較港股︰-0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌33.042
變動率︰-1.974%
較港股︰+0.43%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.622
變動率︰-2.935%
較港股︰-4.22%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.490
變動率︰+4.419%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.900
變動率︰-1.924%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌38.670
變動率︰-1.952%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌7.235
變動率︰-3.275%
精選美股 More
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升527.340
變動率︰+3.214%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升636.180
變動率︰+3.085%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌240.900
變動率︰-3.489%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌164.900
變動率︰-3.629%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/04/2024 18:31 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/04/2024 18:31 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.186
  • 02608 陽光１００中國
  • 0.021
  • 00568 山東墨龍
  • 1.120
  • 02623 愛德新能源
  • 0.335
  • 01299 友邦保險
  • 53.650
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.600
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.320
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.540
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 62.750
  • 00700 騰訊控股
  • 310.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 00001 長和
  • 38.250
  • 00388 香港交易所
  • 226.400
報章貼士
  • 03933 聯邦制藥
  • 9.200
  • 目標︰$11.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.300
  • 目標︰$8.00
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 1.780
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.233
即時重點新聞

05/04/2024 16:38  《盤後部署》恒指原地踏步，永利受惠訪澳旅客增加，上望9.7元

05/04/2024 18:18  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購325萬股

05/04/2024 18:11  證監會將Sure X列入可疑虛擬資產交易平台警示名單

05/04/2024 16:09  《本港樓市》中原CCL連升3周共2.84%，確認樓價見底回穩

05/04/2024 18:43  證監會與迪拜金管局就分銷香港基金事宜合辦高層圓桌會議

05/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒２４億元，買小米沽盈富

05/04/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通降中興至「降低權重」，大摩、中銀唱好華晨

05/04/2024 16:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８２８３，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 美國減息預期再降溫，港股弱勢難翻身？（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

七欖 | 旅發局料七欖觀眾人次達12萬，周末於中環摩天輪旁設收費觀賽區新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

韓劇推介 | 最新全球最愛韓劇、韓流演員Top5出爐！《黑暗榮耀》、《愛的迫降》輸畀呢齣！邊位演員連續11年奪冠？睇埋最愛韓流演員劇集推介
人氣文章

娛樂情報

台灣地震 | Tyson Yoshi歷台灣大地震大感痛心！捐出100萬台幣賑災重建花蓮：台灣這個地方和人成就了我音樂上的一切
人氣文章

娛樂情報

李若彤自爆因情傷患抑鬱症！病發時試過一星期不刷牙、不洗澡！鯨吞瑞士卷後狂嘔爆喊！接觸一件事令她重啟人生
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

陳法拉42歲凍齡現身《哥斯拉x金剛︰新帝國》首映！公開最強保養法：「三多做」習慣、極簡護膚主義！必備3大養顏湯水
人氣文章

Fashion

烹飪引發的時尚穿搭主意！了解大熱「美拉德穿搭 Maillard Style」，分析三大高級配色穿搭重點！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Wine pairing 晚餐推介！讓酒體飽滿的舊世界葡萄酒，點綴層次多變、佈滿雪花紋的和牛美饌
健康好人生 Health Channel
人氣文章
經痛舒緩 │ 盧巧音分享按一個穴位止經痛，網民大讚！中醫：4個穴位+4個方法同樣有效
人氣文章
陽痿治療 | 男性每增1小時用電腦時間，提高近4倍患陽痿風險？台灣中醫：堅持做5件事30日可增強性能力！按2個穴位可補腎助陽？新文章
人氣文章
乳癌復發 │ 乳癌患者手術後一年上身多處突出紅疹！求醫揭患罕見皮肌炎、癌細胞恐已擴散！醫生：身體4個地方出現紅疹要留神
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/04/2024
銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金