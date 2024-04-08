神州經脈 | 耶倫重申中美不脫勾，外儲連增兩月，滬指三連跌

今日（8日）滬深股市清明節假後復市，表現不振。人民銀行宣布設立額度5000億元（人民幣．下同）、利率1.75%的科技創新和技術改造再貸款，但對市場刺激不大，加上美國6月減息預期變弱，中美財金官員交流未見成果，拖累A股復市首日氣氛，白酒股插水，半導體、券商、地產等板塊同挫，午後跌幅進一步加大，滬綜指全日下跌0.72%，報3047.05點，連續第三個交易日下跌，深市多股因內部突發事宜閃崩，拖累深成指收跌1.57%，創業板指更跌1.81%。

美國財長耶倫(左)今日與人行行長潘功勝(右)會晤。（AP圖片）

兩市全日成交9314億元，較上個交易日（3日）增加1.5%，陸股通淨流出則超過30億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2337，較上個交易日4時30分收盤價升19點子，止三連跌，創4月1日以來一周新高，全日在7.2203至7.2341之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0947，較上個交易日升2點子，兩連升，創4月1日以來一周新高，與市場預測偏離仍有逾1280點，上個交易日報7.0949。

今日新聞精選

1. 美國財長耶倫4日起訪華，先後與國務院副總理何立峰、國務院總理李強、財長藍佛安、人民銀行行長潘功勝會談。耶倫今午在北京舉行記者會介紹與中國官員會談情況，重申了美國不尋求與中國脫勾的立場，認為中美兩國經濟聯係密切，脫勾會帶來災難性後果，並指與中國官員的交流有利於美國的利益。耶倫並表示，對中國內需疲軟以及在政府大力支持推動下電動汽車、電池和太陽能產品等行業的過度投資表示擔憂，指美國不會接受新產業像10年前美國鋼鐵業遭受重創那樣，被中國補貼的進口產品擊垮。耶倫並提到，會談中討論了TikTok問題，希望找到解決方法。

2. 據《路透》引述美國財政部官員表示，美國和中國正深化在金融穩定問題上的合作，於最近一次應對一家大型銀行倒閉的模擬演習後，計劃在4月或5月再進行兩次金融衝擊模擬，其中一次將涉及重大外部衝擊（如自然災害、對銀行的網絡攻擊或新的流行病）引發的運營彈性協調風險，另一次演習將涉及氣候變化風險對保險系統的影響。耶倫在今午的記者會上提到，美中同意就營運韌性和氣候風險保險舉行額外的金融技術演習。

3. 國家外匯管理局公布，截至3月末，中國外匯儲備規模為32457億美元，較2月末上升198億美元，升幅為0.62%，是外匯儲備連續第二個月增加，也是時隔兩年多、自2022年1月以來外儲規模重回3.24萬億美元以上。另外，人民銀行連續第17個月增持黃金儲備，3月底的存量升至7274萬盎司，環比增加16萬盎司。

4. 貴州茅台53度飛天茅台（500毫升裝）的批發價據報已由年初每瓶2700元左右跌至2580元，跌幅約4.4%，引發市場關注。外界指出，茅台放量供應20萬瓶巽風酒（375毫升裝）是茅台酒批價波動的原因之一。不過茅台對內媒表示，巽風酒計劃量佔茅台酒全年投放量比重小，不會對茅台酒價格體系產生影響，並強調目前茅台酒動銷情況良好。中國酒業分析師肖竹青則認為，社會購買力不足是中國酒業面臨的共同問題，而且傳統春節旺季過後就是白酒行業傳統淡季，淡季需求有減少屬正常現象。

5. 人民銀行宣布設立科技創新和技術改造再貸款，額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，旨在激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。

6. 有專網通信「小華為」之稱的深圳民企海能達，在被判定竊取摩托羅拉專利後，仍然出售其新一代無線電產品H系列，被摩托羅拉指控拖欠專利費，美國法院最新頒令，禁止海能達在世界任何地方銷售任何含有對講機技術的產品，且在公司完全遵守法院命令前每日須支付100萬美元。海能達方面回應內媒查詢稱，目前正全力處理美國法院判令，爭取早日撤銷，撤銷成功後將第一時間公告。

7. 再增一家內房龍頭面臨破產風險，世茂集團公布，建設銀行（亞洲）本月5日向香港高等法院提出對該公司的清盤呈請，涉及財務義務金額約15.8億港元。公司認為該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益；為保障其相關方利益，將極力反對該呈請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

8. 據文旅部數據，2024年清明節假期3天（4月4日-6日），全國國內旅遊出遊1.19億人次，按可比口徑較2019年同期增長11.5%；國內遊客出遊花費539.5億元，較2019年同期增長12.7%。按此計算，人均消費超過450元。此外，入境遊客104.1萬人次，出境遊客99.2萬人次，出入境旅遊人數接近2019年同期水平。

撰文：經濟通中國組

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