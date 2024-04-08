  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

神州經脈 | 耶倫重申中美不脫勾，外儲連增兩月，滬指三連跌

08/04/2024

　　今日（8日）滬深股市清明節假後復市，表現不振。人民銀行宣布設立額度5000億元（人民幣．下同）、利率1.75%的科技創新和技術改造再貸款，但對市場刺激不大，加上美國6月減息預期變弱，中美財金官員交流未見成果，拖累A股復市首日氣氛，白酒股插水，半導體、券商、地產等板塊同挫，午後跌幅進一步加大，滬綜指全日下跌0.72%，報3047.05點，連續第三個交易日下跌，深市多股因內部突發事宜閃崩，拖累深成指收跌1.57%，創業板指更跌1.81%。

 

神州經脈 | 耶倫重申中美不脫勾，外儲連增兩月，滬指三連跌

美國財長耶倫(左)今日與人行行長潘功勝(右)會晤（AP圖片）

 

　　兩市全日成交9314億元，較上個交易日（3日）增加1.5%，陸股通淨流出則超過30億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2337，較上個交易日4時30分收盤價升19點子，止三連跌，創4月1日以來一周新高，全日在7.2203至7.2341之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0947，較上個交易日升2點子，兩連升，創4月1日以來一周新高，與市場預測偏離仍有逾1280點，上個交易日報7.0949。

 

今日新聞精選

 

1. 美國財長耶倫4日起訪華，先後與國務院副總理何立峰、國務院總理李強、財長藍佛安、人民銀行行長潘功勝會談。耶倫今午在北京舉行記者會介紹與中國官員會談情況，重申了美國不尋求與中國脫勾的立場，認為中美兩國經濟聯係密切，脫勾會帶來災難性後果，並指與中國官員的交流有利於美國的利益。耶倫並表示，對中國內需疲軟以及在政府大力支持推動下電動汽車、電池和太陽能產品等行業的過度投資表示擔憂，指美國不會接受新產業像10年前美國鋼鐵業遭受重創那樣，被中國補貼的進口產品擊垮。耶倫並提到，會談中討論了TikTok問題，希望找到解決方法。

 

2. 據《路透》引述美國財政部官員表示，美國和中國正深化在金融穩定問題上的合作，於最近一次應對一家大型銀行倒閉的模擬演習後，計劃在4月或5月再進行兩次金融衝擊模擬，其中一次將涉及重大外部衝擊（如自然災害、對銀行的網絡攻擊或新的流行病）引發的運營彈性協調風險，另一次演習將涉及氣候變化風險對保險系統的影響。耶倫在今午的記者會上提到，美中同意就營運韌性和氣候風險保險舉行額外的金融技術演習。

 

3. 國家外匯管理局公布，截至3月末，中國外匯儲備規模為32457億美元，較2月末上升198億美元，升幅為0.62%，是外匯儲備連續第二個月增加，也是時隔兩年多、自2022年1月以來外儲規模重回3.24萬億美元以上。另外，人民銀行連續第17個月增持黃金儲備，3月底的存量升至7274萬盎司，環比增加16萬盎司。

 

4. 貴州茅台53度飛天茅台（500毫升裝）的批發價據報已由年初每瓶2700元左右跌至2580元，跌幅約4.4%，引發市場關注。外界指出，茅台放量供應20萬瓶巽風酒（375毫升裝）是茅台酒批價波動的原因之一。不過茅台對內媒表示，巽風酒計劃量佔茅台酒全年投放量比重小，不會對茅台酒價格體系產生影響，並強調目前茅台酒動銷情況良好。中國酒業分析師肖竹青則認為，社會購買力不足是中國酒業面臨的共同問題，而且傳統春節旺季過後就是白酒行業傳統淡季，淡季需求有減少屬正常現象。

 

5. 人民銀行宣布設立科技創新和技術改造再貸款，額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，旨在激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。

 

6. 有專網通信「小華為」之稱的深圳民企海能達，在被判定竊取摩托羅拉專利後，仍然出售其新一代無線電產品H系列，被摩托羅拉指控拖欠專利費，美國法院最新頒令，禁止海能達在世界任何地方銷售任何含有對講機技術的產品，且在公司完全遵守法院命令前每日須支付100萬美元。海能達方面回應內媒查詢稱，目前正全力處理美國法院判令，爭取早日撤銷，撤銷成功後將第一時間公告。

 

7. 再增一家內房龍頭面臨破產風險，世茂集團公布，建設銀行（亞洲）本月5日向香港高等法院提出對該公司的清盤呈請，涉及財務義務金額約15.8億港元。公司認為該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益；為保障其相關方利益，將極力反對該呈請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

 

8. 據文旅部數據，2024年清明節假期3天（4月4日-6日），全國國內旅遊出遊1.19億人次，按可比口徑較2019年同期增長11.5%；國內遊客出遊花費539.5億元，較2019年同期增長12.7%。按此計算，人均消費超過450元。此外，入境遊客104.1萬人次，出境遊客99.2萬人次，出入境旅遊人數接近2019年同期水平。

 

撰文：經濟通中國組

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,518.42

最大成交額股票

深002085

萬豐奧威

13.810

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

100.004

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02025 瑞豐動力
  • 2.280
  • 09600 新紐科技
  • 0.400
  • 01315 綠色經濟
  • 0.100
  • 00836 華潤電力
  • 19.240
  • 01797 東方甄選
  • 16.200
股份推介
  • 03669 永達汽車
  • 2.230
  • 目標︰$2.65
  • 00669 創科實業
  • 109.800
  • 目標︰$120.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.900
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.150
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.450
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.150
  • 00700 騰訊控股
  • 313.200
  • 00005 滙豐控股
  • 64.350
  • 00001 長和
  • 38.350
  • 00388 香港交易所
  • 234.200
報章貼士
  • 02208 金風科技
  • 3.190
  • 目標︰$3.90
  • 09999 網易－Ｓ
  • 160.400
  • 目標︰$185.00
  • 01113 長實集團
  • 32.600
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00410 ＳＯＨＯ中國
  • 0.690
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.150
即時重點新聞

10/04/2024 12:05  《午市前瞻》恒指站穩萬七言之尚早，暴雪回歸網易上望175元

10/04/2024 12:05  恒指重上萬七關半日升316點，新奧能源升近6%恒生漲逾5%

10/04/2024 11:01  【香港要聞】佐敦道華豐大廈三級火增至5人死亡多人受傷

10/04/2024 09:38  《本港經濟》港府傳考慮調整稅則以吸引私募信貸交易

10/04/2024 09:12  網易與微軟宣布《魔獸世界》等暴雪遊戲今夏重返中國市場

10/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒３３億元，買中國有色礦業沽滙控

10/04/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】大行降中石油評級，中信里昂升美高梅三成目標價

10/04/2024 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８３１６，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 摩通點睇內房與本地地產股？大摩點睇資源股？一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

天瑞水泥昨遭洗倉市值閃崩99%，內媒引述公司回應生產經營正常新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

熱炒商品 | 金價屢破頂，銀價有力跟？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

鄧兆尊女友陳妙慧升呢稱「鄧太」、「三太」？曾被鬼上身擁特殊異能！獲祥哥報夢：夢見過幾次、性格好百厭
人氣文章

玩樂 What’s On

4月免費藝術展覽大合集！經典大師吳冠中x創新科技沉浸式藝術、歷史文物睇精緻鼻煙壺、海港城x法國藝術家色彩迷宮
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜恒指短線可挑戰17200點阻力位？｜騰訊網易再獲批遊戲版號｜瑞聲升勢可持續？
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

精選Art Basel 2024 三大矚目藝廊：看香港藝術家江記、鄺詠君新作，尋找作品與觀賞者之間的聯繫
人氣文章

港女講男．妮洛

單身女子的自白：只拍拖，不結婚！沒有家庭束縛，才能享受屬於自己的自在人生？
人氣文章

Travel & Dining

復活節2024 | 悠閒下午茶推介：巴塞爾藝術展靈感甜點／甜蜜士多啤梨主題／可可控最愛比利時朱古力，享受寫意午後時光！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
深圳睇牙中伏？港男北上植牙變牙周炎治療要即畀$6,000？回港神經抽搐、高燒不退入院揭疑細菌感染致腦炎 新文章
人氣文章
減肥方法 | 跟韓國、台灣明星快速瘦身！全智賢產後喝雞胸肉奶昔！韓韶禧一口飯吃咁多分鐘！宋慧喬點減Baby Fat？小禎當自己糖尿病人1年減50公斤新文章
人氣文章
胃癌症狀 | 內地女長期食隔夜餸胃痛嘔血揭中期胃癌！長期儲存食物滋生多種有害微生物！早期症狀與胃炎類似、近8成患者發現已是中晚期？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2024 12:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2024 12:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2024 12:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2024 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告10/04/2024
大行報告 | 摩通點睇內房與本地地產股？大摩點睇資源股？一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金