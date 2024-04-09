內地新聞 | Zara母企闢謠：撤出中國傳聞不實，續開旗艦店

．西班牙連鎖服裝品牌Zara在內地多個城市的分店接連關門，引起「Zara撤出中國市場」的猜測

．Zara母企Inditex午後回應稱，有關Zara將逐步撤出中國市場的傳聞不實

．網傳兩個多月內關閉9間分店的數字亦不準確，Zara這段時間內只關閉了惠州、東莞及上海寶山3間分店

內媒引述網上傳聞指，西班牙連鎖服裝品牌Zara在內地多個城市的分店接連關門，引起「Zara撤出中國市場」的猜測，Zara母企Inditex午後回應稱，有關Zara將逐步撤出中國市場的傳聞不實，網傳兩個多月內關閉9間分店的數字亦不準確，Zara這段時間內只關閉了惠州、東莞及上海寶山3間分店。

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Inditex表示，正在不斷優化及升級Zara門市，將透過開設更大規模的門市以及配備高效的數碼創新技術，為中國消費者帶來更整合的數碼體驗。今年將對上海南京東路Zara旗艦店進行重裝升級，同時亦將繼續在部分城市開設新的旗艦店，強調中國是Zara以及Inditex集團重要的策略市場。

撰文：經濟通中國組

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